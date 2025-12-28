Трамп не бажає аби США надавали Україні довгострокові гарантії безпеки – Skynews

$41.930.00
Переговори щодо припинення війни досягли фінальної стадії - Трамп
28 грудня, 11:58 • 16969 перегляди
Санкції, ППО, фіналізація форматів кроків: Зеленський анонсував переговори з партнерами на тлі атак рф 2100 дронами і 94 ракетами
28 грудня, 11:16 • 29944 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Сизранського НПЗ та інших об'єктів окупантів
28 грудня, 09:00 • 24997 перегляди
росія продовжує атаки на енергетику, до 40 тисяч споживачів без світла, у Києві та області досі аварійні відключення - Міненерго
Ексклюзив
28 грудня, 05:38 • 33575 перегляди
Рік перелому, очищення і нового історичного вибору: астрологічний прогноз для України на 2026 рік
27 грудня, 20:03 • 40699 перегляди
100 млрд доларів, гарантії безпеки і не тільки: Зеленський озвучив теми майбутньої розмови з Трампом
27 грудня, 19:34 • 49248 перегляди
Канада виділяє Україні 2,5 млрд доларів на підтримку економіки: на що підуть коштиVideo
27 грудня, 17:54 • 47144 перегляди
путін не відмовиться від територіальних зазіхань в Україні: цілі виходять за межі окупованих регіонів - Atlantic Council
27 грудня, 15:52 • 33132 перегляди
Зустріч Зеленського і Трампа: Європа та США очікують несподіваних сценаріїв - CNN
27 грудня, 13:53 • 28396 перегляди
Нічна атака рф на Україну 27 грудня: у Повітряних силах показали бойову роботу Video
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
Чоловік загинув, провалившись під лід на Чернігівщині28 грудня, 12:44 • 4824 перегляди
Автобус з 30 пасажирами перекинувся на бік на Прикарпатті: є загиблий та 5 постраждалих, серед них дитинаVideo28 грудня, 12:51 • 10443 перегляди
На Буковині сталася масштабна пожежа на птахофермі: згоріли п'ять тисяч курейVideo28 грудня, 13:42 • 10500 перегляди
У Буковелі відкрили лижний сезон: через наплив туристів утворились черги та затори28 грудня, 14:44 • 18752 перегляди
Трамп заявив про "хорошу" розмову із путіним перед зустріччю із Зеленським16:58 • 13918 перегляди
Публікації
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 85498 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto26 грудня, 16:30 • 137855 перегляди
Жодна країна Європи не обирає Генпрокурора на конкурсі. Україна має відповідати європейським практикам 26 грудня, 14:35 • 65639 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
Ексклюзив
26 грудня, 11:18 • 95884 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
Ексклюзив
26 грудня, 08:30 • 77187 перегляди
Серіал «Дивні дива» став найпопулярнішим серіалом Netflix та вплинув на економіку США28 грудня, 00:14 • 18152 перегляди
Прессекретарка Трампа Керолін Лівітт оголосила про вагітністьPhoto27 грудня, 07:40 • 28621 перегляди
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 85499 перегляди
Зіркові весілля 2025: хто зі знаменитостей таємно одружився, а хто орендував цілу Венецію для весілляPhoto26 грудня, 16:51 • 30407 перегляди
Netflix презентував трейлер "Вершина" з акторкою Шарліз Терон у головній роліVideo26 грудня, 14:56 • 29697 перегляди
Трамп не бажає аби США надавали Україні довгострокові гарантії безпеки – Skynews

Київ • УНН

 • 110 перегляди

Переговори президентів США та України зосереджені на гарантіях безпеки та територіях.

Трамп не бажає аби США надавали Україні довгострокові гарантії безпеки – Skynews

Переговори президентів США та України зводяться до питань гарантій безпеки та територій. Однак, схоже американський лідер Дональд Трамп не готовий надавати Україна довгострокові гарантії безпеки, пише УНН з посиланням на аналіз оглядача Skynews Марка Стоуна.

За словами кореспондента Марка Стоуна, сьогоднішні переговори між США та Україною зводяться до двох різних тем.

Перше питання полягає в тому, які гарантії безпеки готова надати Америка, а друге – в територіях.

"Один складний для Зеленського, а інший, схоже, складний для президента Трампа", – каже Стоун.

Він припускає, що Трамп, видається, не бажає надавати Україні довгострокові гарантії військової безпеки США, "значною мірою тому, що це, здається, не відповідає його світогляду, який полягає в тому, що Європа є, зрештою, проблемою Європи".

Щодо території, за словами Стоуна, Зеленський має "надзвичайно складне питання", оскільки його просять відмовитися від територій, за які Україна бореться.

Нагадаємо

Зустріч глав держав присвячена обговоренню мирного плану. Як заявив Зеленський, представники України та США вже обговорили 90%  мирного плану.

Напередодні зустрічі Зеленський заявив, що Україна пішла на багато різних компромісів для досягнення миру.

Раніше, з посиланнями на слова Зеленського, у ЗМІ був оприлюднений один з можливих варіантів мирної угоди з 20 пунктів, який зокрема передбачає гарантію суверенітету України, її без’ядерний статус, спільну з США експлуатацію ЗАЕС, вільну економічну зону на Донбасі.

 

 

Євген Царенко

Війна в УкраїніПолітика
Енергоатом
Ядерна зброя
Енергетика
Війна в Україні
Електроенергія
Дональд Трамп
Європа
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна