Трамп не бажає аби США надавали Україні довгострокові гарантії безпеки – Skynews
Київ • УНН
Переговори президентів США та України зосереджені на гарантіях безпеки та територіях.
Переговори президентів США та України зводяться до питань гарантій безпеки та територій. Однак, схоже американський лідер Дональд Трамп не готовий надавати Україна довгострокові гарантії безпеки, пише УНН з посиланням на аналіз оглядача Skynews Марка Стоуна.
За словами кореспондента Марка Стоуна, сьогоднішні переговори між США та Україною зводяться до двох різних тем.
Перше питання полягає в тому, які гарантії безпеки готова надати Америка, а друге – в територіях.
"Один складний для Зеленського, а інший, схоже, складний для президента Трампа", – каже Стоун.
Він припускає, що Трамп, видається, не бажає надавати Україні довгострокові гарантії військової безпеки США, "значною мірою тому, що це, здається, не відповідає його світогляду, який полягає в тому, що Європа є, зрештою, проблемою Європи".
Щодо території, за словами Стоуна, Зеленський має "надзвичайно складне питання", оскільки його просять відмовитися від територій, за які Україна бореться.
Нагадаємо
Зустріч глав держав присвячена обговоренню мирного плану. Як заявив Зеленський, представники України та США вже обговорили 90% мирного плану.
Напередодні зустрічі Зеленський заявив, що Україна пішла на багато різних компромісів для досягнення миру.
Раніше, з посиланнями на слова Зеленського, у ЗМІ був оприлюднений один з можливих варіантів мирної угоди з 20 пунктів, який зокрема передбачає гарантію суверенітету України, її без’ядерний статус, спільну з США експлуатацію ЗАЕС, вільну економічну зону на Донбасі.