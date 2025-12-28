Трамп не хочет, чтобы США предоставляли Украине долгосрочные гарантии безопасности – Skynews
Киев • УНН
Переговоры президентов США и Украины сосредоточены на гарантиях безопасности и территориях.
Переговоры президентов США и Украины сводятся к вопросам гарантий безопасности и территорий. Однако, похоже, американский лидер Дональд Трамп не готов предоставлять Украине долгосрочные гарантии безопасности, пишет УНН со ссылкой на анализ обозревателя Skynews Марка Стоуна.
По словам корреспондента Марка Стоуна, сегодняшние переговоры между США и Украиной сводятся к двум разным темам.
Первый вопрос заключается в том, какие гарантии безопасности готова предоставить Америка, а второй – в территориях.
"Один сложен для Зеленского, а другой, похоже, сложен для президента Трампа", – говорит Стоун.
Он предполагает, что Трамп, кажется, не желает предоставлять Украине долгосрочные гарантии военной безопасности США, "в значительной степени потому, что это, кажется, не соответствует его мировоззрению, которое заключается в том, что Европа является, в конце концов, проблемой Европы".
Что касается территории, по словам Стоуна, у Зеленского "чрезвычайно сложный вопрос", поскольку его просят отказаться от территорий, за которые Украина борется.
Напомним
Встреча глав государств посвящена обсуждению мирного плана. Как заявил Зеленский, представители Украины и США уже обсудили 90% мирного плана.
Накануне встречи Зеленский заявил, что Украина пошла на много разных компромиссов для достижения мира.
Ранее, со ссылками на слова Зеленского, в СМИ был обнародован один из возможных вариантов мирного соглашения из 20 пунктов, который, в частности, предусматривает гарантию суверенитета Украины, ее безъядерный статус, совместную с США эксплуатацию ЗАЭС, свободную экономическую зону на Донбассе.