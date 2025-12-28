$41.930.00
Переговоры о прекращении войны достигли финальной стадии – Трамп
28 декабря, 11:58
Санкции, ПВО, финализация форматов шагов: Зеленский анонсировал переговоры с партнерами на фоне атак рф 2100 дронами и 94 ракетами
28 декабря, 11:16
Генштаб подтвердил поражение Сызранского НПЗ и других объектов оккупантов
28 декабря, 09:00
россия продолжает атаки на энергетику, до 40 тысяч потребителей без света, в Киеве и области до сих пор аварийные отключения - Минэнерго
Эксклюзив
28 декабря, 05:38
Год перелома, очищения и нового исторического выбора: астрологический прогноз для Украины на 2026 год
27 декабря, 20:03
100 млрд долларов, гарантии безопасности и не только: Зеленский озвучил темы предстоящего разговора с Трампом
27 декабря, 19:34
Канада выделяет Украине 2,5 млрд долларов на поддержку экономики: на что пойдут средства
27 декабря, 17:54
путин не откажется от территориальных притязаний в Украине: цели выходят за пределы оккупированных регионов - Atlantic Council
27 декабря, 15:52
Встреча Зеленского и Трампа: Европа и США ожидают неожиданных сценариев - CNN
27 декабря, 13:53
Ночная атака рф на Украину 27 декабря: в Воздушных силах показали боевую работу
Трамп не хочет, чтобы США предоставляли Украине долгосрочные гарантии безопасности – Skynews

Киев • УНН

 • 866 просмотра

Переговоры президентов США и Украины сосредоточены на гарантиях безопасности и территориях.

Трамп не хочет, чтобы США предоставляли Украине долгосрочные гарантии безопасности – Skynews

Переговоры президентов США и Украины сводятся к вопросам гарантий безопасности и территорий. Однако, похоже, американский лидер Дональд Трамп не готов предоставлять Украине долгосрочные гарантии безопасности, пишет УНН со ссылкой на анализ обозревателя Skynews Марка Стоуна.

По словам корреспондента Марка Стоуна, сегодняшние переговоры между США и Украиной сводятся к двум разным темам.

Первый вопрос заключается в том, какие гарантии безопасности готова предоставить Америка, а второй – в территориях.

"Один сложен для Зеленского, а другой, похоже, сложен для президента Трампа", – говорит Стоун.

Он предполагает, что Трамп, кажется, не желает предоставлять Украине долгосрочные гарантии военной безопасности США, "в значительной степени потому, что это, кажется, не соответствует его мировоззрению, которое заключается в том, что Европа является, в конце концов, проблемой Европы".

Что касается территории, по словам Стоуна, у Зеленского "чрезвычайно сложный вопрос", поскольку его просят отказаться от территорий, за которые Украина борется.

Напомним

Встреча глав государств посвящена обсуждению мирного плана. Как заявил Зеленский, представители Украины и США уже обсудили 90% мирного плана.

Накануне встречи Зеленский заявил, что Украина пошла на много разных компромиссов для достижения мира.

Ранее, со ссылками на слова Зеленского, в СМИ был обнародован один из возможных вариантов мирного соглашения из 20 пунктов, который, в частности, предусматривает гарантию суверенитета Украины, ее безъядерный статус, совместную с США эксплуатацию ЗАЭС, свободную экономическую зону на Донбассе.

 

 

Евгений Царенко

