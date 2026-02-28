Катар перехватил две иранские ракеты в своем воздушном пространстве
Киев • УНН
Власти Катара сообщили о перехвате двух иранских ракет системой Patriot после совместной военной операции США и Израиля против Ирана. Жителей страны призвали оставаться дома и держаться подальше от военных объектов.
После начала совместной военной операции США и Израиля против Ирана власти Катара сообщили о перехвате двух иранских ракет в своем воздушном пространстве, сообщает УНН со ссылкой на CNN.
Ракеты были уничтожены системой Patriot.
Также власти Катара выпустили предупреждение для всех жителей страны: людей просят оставаться дома и держаться подальше от военных объектов.
Ранее посольство США в Катаре также выпустило предупреждение об угрозе и призвало всех своих граждан, находящихся в стране, находиться в безопасных местах. Также США эвакуировали часть личного состава с базы ВВС США Аль-Удейд в Катаре.
Напомним
28 февраля Израиль и США осуществили совместную военную операцию, нанеся удары по 30 целям в Иране. Среди пораженных объектов – президентский плац и штаб-квартира разведки.
Также УНН сообщал, что армия Израиля нанесла удары по объектам "Хезболлы" на юге Ливана.
Впоследствии стало известно, что военная операция США и Израиля против Ирана планировалась совместно в течение нескольких месяцев.
Кроме того, сообщалось, что среди пораженных объектов в Тегеране - президентский плац и штаб-квартира разведки.
Из-за атаки США и Израиля Иран закрыл свое воздушное пространство. Над страной осталось лишь несколько самолетов, направляющихся в Тбилиси, Алматы, Дубай.
В то же время Израиль готовится к многодневному конфликту с Ираном, тогда как в Тегеране обещают сокрушительный ответ.