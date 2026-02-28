Катар перехватил две иранские ракеты в своем воздушном пространстве

$43.210.00
51.020.00
ukenru
08:36 • 1898 просмотра
Трамп подтвердил участие США в операции Израиля против Ирана
07:12 • 7414 просмотра
Израиль и США атаковали Иран - поражено 30 целей, включая штаб-квартиру разведки
27 февраля, 19:28 • 17823 просмотра
российские войска взорвали дамбу вблизи Константиновки – возникла угроза экологической катастрофыVideo
Эксклюзив
27 февраля, 15:15 • 31905 просмотра
Весна: грозит ли Украине масштабное половодье и что будет с Киевом
27 февраля, 14:14 • 35134 просмотра
Пенсионную реформу планируют внести на рассмотрение парламента в этом году - министр
Эксклюзив
27 февраля, 11:15 • 43916 просмотра
Законодательство о Defence City требует корректировки: рынок призывает усовершенствовать критерии включения резидентов
27 февраля, 10:21 • 42107 просмотра
Тарифы на "коммуналку" прописали в меморандуме с МВФ - что будет с ценами
26 февраля, 22:38 • 41966 просмотра
МВФ утвердил новую четырехлетнюю программу финансирования Украины объемом более $8 млрд
26 февраля, 19:13 • 56738 просмотра
Украина финализирует разработку стратегии восстановления и обновленной защиты энергетики на 1 марта - Зеленский
Эксклюзив
26 февраля, 16:20 • 47362 просмотра
Удары по системам водоснабжения: могут ли россияне оставить Украину без воды
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
2м/с
87%
759мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Масштабный пожар вспыхнул на НПЗ в Краснодарском крае из-за атаки беспилотников27 февраля, 23:40 • 9416 просмотра
США начали процесс конфискации танкера Skipper и почти 2 млн баррелей венесуэльской нефти28 февраля, 00:55 • 11411 просмотра
Сооснователь "Яндекса" Аркадий Волож официально отказался от российского гражданства28 февраля, 01:21 • 5720 просмотра
МАГАТЭ зафиксировало подозрительную активность Ирана на ядерных объектах, ранее подвергшихся бомбардировкам28 февраля, 01:55 • 6244 просмотра
Ким Чен Ын вручил партийной верхушке новейшие снайперские винтовки собственного производстваPhoto05:06 • 7470 просмотра
публикации
Топ культовых хорроров: классика, которая не стареетVideo27 февраля, 20:06 • 16053 просмотра
Китай предупреждает своих граждан в РФ о риске службы в армии: что стоит за этим сигналом27 февраля, 16:38 • 21309 просмотра
Пакистан и Афганистан на грани открытой войны - что это значит для Украины27 февраля, 15:45 • 20753 просмотра
Когда ожидать магнитные бури в марте - прогноз NOAA27 февраля, 14:39 • 25350 просмотра
Как перенести данные с одного смартфона Android на другой - инструкция27 февраля, 14:16 • 26955 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Илон Маск
Ким Чен Ын
Метте Фредериксен
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Иран
Израиль
Тегеран
Реклама
УНН Lite
От сериала до улиц Манхэттена: стиль Джона Кеннеди-младшего снова на пике модыPhoto27 февраля, 18:52 • 11732 просмотра
Легендарный Джим Керри триумфовал на Cesar Awards и поблагодарил семью в речи27 февраля, 17:35 • 12456 просмотра
Дэвид Гетта стал отцом в 58: первые фото новорожденного СкайлераPhoto27 февраля, 16:49 • 13075 просмотра
The Rolling Stones опровергли разрешение Джаггера на использование «Gimme Shelter» для фильма о Мелании Трамп26 февраля, 18:10 • 26638 просмотра
Ким Кардашьян представила новый энергетический напиток и столкнулась с критикой из-за рекламных фотоPhotoVideo26 февраля, 09:00 • 54151 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Бронетранспортер M113
Фильм
9К720 Искандер

Катар перехватил две иранские ракеты в своем воздушном пространстве

Киев • УНН

 • 198 просмотра

Власти Катара сообщили о перехвате двух иранских ракет системой Patriot после совместной военной операции США и Израиля против Ирана. Жителей страны призвали оставаться дома и держаться подальше от военных объектов.

Катар перехватил две иранские ракеты в своем воздушном пространстве

После начала совместной военной операции США и Израиля против Ирана власти Катара сообщили о перехвате двух иранских ракет в своем воздушном пространстве, сообщает УНН со ссылкой на CNN. 

Ракеты были уничтожены системой Patriot. 

Также власти Катара выпустили предупреждение для всех жителей страны: людей просят оставаться дома и держаться подальше от военных объектов.

Ранее посольство США в Катаре также выпустило предупреждение об угрозе и призвало всех своих граждан, находящихся в стране, находиться в безопасных местах. Также США эвакуировали часть личного состава с базы ВВС США Аль-Удейд в Катаре. 

Напомним 

28 февраля Израиль и США осуществили совместную военную операцию, нанеся удары по 30 целям в Иране. Среди пораженных объектов – президентский плац и штаб-квартира разведки.

Также УНН сообщал, что армия Израиля нанесла удары по объектам "Хезболлы" на юге Ливана.

Впоследствии стало известно, что военная операция США и Израиля против Ирана планировалась совместно в течение нескольких месяцев.

Кроме того, сообщалось, что среди пораженных объектов в Тегеране - президентский плац и штаб-квартира разведки.

Из-за атаки США и Израиля Иран закрыл свое воздушное пространство. Над страной осталось лишь несколько самолетов, направляющихся в Тбилиси, Алматы, Дубай.

В то же время Израиль готовится к многодневному конфликту с Ираном, тогда как в Тегеране обещают сокрушительный ответ.

Евгений Царенко

ПолитикаНовости Мира
Воздушная тревога
Военное положение
Столкновения
Израиль
Тбилиси
Ливан
Дубай
MIM-104 Patriot
Тегеран
Катар
Соединённые Штаты
Иран