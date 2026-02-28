Ізраїль завдав ударів по угрупуванню "Хезболла" у Лівані

Армія Ізраїлю завдала ударів по об'єктах "Хезболли" на півдні Лівану. Про це повідомляє Al Jazeera, передає УНН.

Деталі

Ізраїльські авіаудари були націлені на Блат і Ваді Баргуті в результаті декількох ударів в регіоні Іклім аль-Туфа на півдні Лівану, що є порушенням перемир'я, досягнутого в листопаді 2024 року між Ізраїлем і ліванською збройною групою Хезболла - пише видання.

Зазначається, що ізраїльська армія заявила, що її війська здійснюють атаки на інфраструктуру Хезболли на півдні Лівану.

Також повідомляється, що наразі про жертви не повідомляється, оскільки більшість ударів були спрямовані на відкриті території серед лісів і пагорбів, однак Міністерство охорони здоров'я Лівану оголосило, що був убитий 16-річний сирійський хлопчик.

Крім того, ізраїльські безпілотники скинули вибухові пристрої на місто Маркаба.

