Ізраїль та США атакували Іран - уражено 30 цілей, включаючи штаб-квартиру розвідки
27 лютого, 19:28 • 13397 перегляди
російські війська підірвали дамбу поблизу Костянтинівки – виникла загроза екологічної катастрофиVideo
Ексклюзив
27 лютого, 15:15 • 28033 перегляди
Весна: чи загрожує Україні масштабне водопілля і що буде з Києвом
27 лютого, 14:14 • 31894 перегляди
Пенсійну реформу планують внести на розгляд парламенту цього року - міністр
Ексклюзив
27 лютого, 11:15 • 41499 перегляди
Законодавство щодо Defence City потребує корекції: ринок закликає удосконалити критерії включення резидентів
27 лютого, 10:21 • 40747 перегляди
Тарифи на "комуналку" прописали в меморандумі з МВФ - що буде з цінами
26 лютого, 22:38 • 41030 перегляди
МВФ затвердив нову чотирирічну програму фінансування України обсягом понад $8 млрд
26 лютого, 19:13 • 55896 перегляди
Україна фіналізує розробку стратегії відновлення та оновленого захисту енергетики на 1 березня - Зеленський
Ексклюзив
26 лютого, 16:20 • 46992 перегляди
Удари по системах водопостачання: чи можуть росіяни залишити Україну без води
26 лютого, 15:08 • 40418 перегляди
Цифрову гривню впровадять після війни – НБУ зосередився на регулюванні віртуальних активів
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Ізраїль завдав ударів по угрупуванню "Хезболла" у Лівані

Київ • УНН

 • 288 перегляди

Армія Ізраїлю атакувала об'єкти "Хезболли" в Лівані, порушуючи листопадове перемир'я. Внаслідок ударів загинув 16-річний сирійський хлопчик.

Ізраїль завдав ударів по угрупуванню "Хезболла" у Лівані

Армія Ізраїлю завдала ударів по об'єктах "Хезболли" на півдні Лівану. Про це повідомляє Al Jazeera, передає УНН.

Деталі

Ізраїльські авіаудари були націлені на Блат і Ваді Баргуті в результаті декількох ударів в регіоні Іклім аль-Туфа на півдні Лівану, що є порушенням перемир'я, досягнутого в листопаді 2024 року між Ізраїлем і ліванською збройною групою Хезболла

- пише видання.

Зазначається, що ізраїльська армія заявила, що її війська здійснюють атаки на інфраструктуру Хезболли на півдні Лівану.

Також повідомляється, що наразі про жертви не повідомляється, оскільки більшість ударів були спрямовані на відкриті території серед лісів і пагорбів, однак Міністерство охорони здоров'я Лівану оголосило, що був убитий 16-річний сирійський хлопчик.

Крім того, ізраїльські безпілотники скинули вибухові пристрої на місто Маркаба.

Нагадаємо

У суботу, 28 лютого в центрі столиці Ірану пролунало, щонайменше, три вибухи. Згодом стало відомо, що це відбулось внаслідок атаки Ізраїлю.

Павло Башинський

СвітПодії
Сутички
Ізраїль
Ліван
Тегеран
Іран