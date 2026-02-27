Білл Клінтон дав свідчення в Конгресі у справі Епштейна і заперечив будь-які порушення закону

Експрезидент США Білл Клінтон у п’ятницю під час допиту у справі сексуального злочинця Джеффрі Епштена в Комітеті з нагляду Палати представників заявив, що не мав уявлення про його злочини й нічого протиправного не зробив. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

У підготовленій заяві Клінтон повідомив Комітету з нагляду Палати представників, що не літав би на літаку покійного фінансиста, якби знав про його нібито сексуальний торгівлю неповнолітніми дівчатами, і повідомив би про нього, якби дізнався.

Ми тут лише тому, що він так довго та вправно приховував це від усіх - сказав Клінтон.

Як зазначає видання Клінтон кілька разів літав на літаку Епштейна на початку 2000-х після завершення своєї каденції та до засудження Епштейна у 2008 році за залучення неповнолітніх до проституції. Партія мільйонів документів, оприлюднена Міністерством юстиції, включає фотографії Клінтона з жінками, обличчя яких затерті.

Я нічого не бачив і нічого поганого не робив - заявив Клінтон.

Його свідчення відбулися після свідчень його дружини, колишньої державної секретарки Гілларі Клінтон, яка у четвер повідомила комітету, що не пам’ятає, щоб коли-небудь зустрічалася з Епштейном, і нічого не може розповісти про його сексуальні злочини.

Вона також зазначила, що під час семигодинної сесії її запитували про НЛО та конспірологічну теорію часів 2016 року.

Республіканець Джеймс Комер з Кентуккі, голова комітету, неодноразово заявляв, що Клінтони не звинувачуються у порушеннях, але повинні відповідати на питання щодо залучення Епштейна до їхньої благодійної діяльності.

Під час перерви у свідченнях Комер повідомив журналістам, що Клінтон заявив комітету, що Дональд Трамп ніколи не казав нічого, що змусило б його думати, що республіканський президент причетний до злочинної діяльності з Епштейном.

Гілларі Клінтон звинуватила адміністрацію Трампа у приховуванні інформації щодо справи Епштейна

Демократи в комітеті зазначили, що це не зовсім точна характеристика і що вона викликає питання щодо попередніх заяв Трампа. Вони заявили, що комітет повинен викликати Трампа для свідчень — ідею, яку Комер відкинув. "Присутність президента Клінтона тут під присягою підкреслює величезну прогалину розслідування Комера щодо Дональда Трампа", — сказав демократ Джеймс Волкіншо з Вірджинії.

Демократи також звинувачують Міністерство юстиції Трампа у приховуванні документів щодо жінки, яка звинуватила Трампа у сексуальному насильстві, коли вона була неповнолітньою. Міністерство юстиції заявило, що розглядає ці матеріали і оприлюднить їх, якщо це буде доречно, а також попередило, що матеріали містять безпідставні звинувачення проти Трампа.

Файли Епштейна - у справі зникли важливі свідчення проти Трампа

Ім’я Трампа часто зустрічається у файлах Епштейна. Він активно спілкувався з Епштейном у 1990-х та 2000-х роках і стверджує, що розірвав контакти до засудження Епштейна у 2008 році. Влада не звинувачувала його у кримінальних правопорушеннях, пов’язаних з Епштейном, але цей зв’язок переслідує його десятиліттями.

У Білому домі Трамп висловив співчуття демократичному Клінтону. "Мені не подобається бачити, як його допитують", — сказав Трамп. "Але зі мною вони, звичайно, вчинили набагато жорсткіше".

Клінтони погодилися давати свідчення неподалік своєї основної резиденції в Чаппаку, штат Нью-Йорк, після того як Палата погрожувала притягти їх до відповідальності за непідкорення Конгресу. Деякі демократи підтримали цей крок.

Подружжя Клінтонів звинувачують республіканців у проведенні партійної акції, спрямованої на захист Трампа від перевірки, зазначаючи, що інші учасники розслідування мали можливість надати письмові заяви замість особистих свідчень.

Епштейн помер у в’язниці у 2019 році, коли йому загрожували федеральні звинувачення у торгівлі неповнолітніми. Його смерть була визнана самогубством.

