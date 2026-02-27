Білл Клінтон дав свідчення в Конгресі у справі Епштейна і заперечив будь-які порушення закону
Київ • УНН
Експрезидент США Білл Клінтон заявив, що не знав про злочини Джеффрі Епштейна, і нічого протиправного не вчинив. Він літав на літаку Епштейна до його засудження, але стверджує, що не мав уявлення про його сексуальну торгівлю.
Експрезидент США Білл Клінтон у п’ятницю під час допиту у справі сексуального злочинця Джеффрі Епштена в Комітеті з нагляду Палати представників заявив, що не мав уявлення про його злочини й нічого протиправного не зробив. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
У підготовленій заяві Клінтон повідомив Комітету з нагляду Палати представників, що не літав би на літаку покійного фінансиста, якби знав про його нібито сексуальний торгівлю неповнолітніми дівчатами, і повідомив би про нього, якби дізнався.
Ми тут лише тому, що він так довго та вправно приховував це від усіх
Як зазначає видання Клінтон кілька разів літав на літаку Епштейна на початку 2000-х після завершення своєї каденції та до засудження Епштейна у 2008 році за залучення неповнолітніх до проституції. Партія мільйонів документів, оприлюднена Міністерством юстиції, включає фотографії Клінтона з жінками, обличчя яких затерті.
Я нічого не бачив і нічого поганого не робив
Його свідчення відбулися після свідчень його дружини, колишньої державної секретарки Гілларі Клінтон, яка у четвер повідомила комітету, що не пам’ятає, щоб коли-небудь зустрічалася з Епштейном, і нічого не може розповісти про його сексуальні злочини.
Вона також зазначила, що під час семигодинної сесії її запитували про НЛО та конспірологічну теорію часів 2016 року.
Республіканець Джеймс Комер з Кентуккі, голова комітету, неодноразово заявляв, що Клінтони не звинувачуються у порушеннях, але повинні відповідати на питання щодо залучення Епштейна до їхньої благодійної діяльності.
Під час перерви у свідченнях Комер повідомив журналістам, що Клінтон заявив комітету, що Дональд Трамп ніколи не казав нічого, що змусило б його думати, що республіканський президент причетний до злочинної діяльності з Епштейном.
Демократи в комітеті зазначили, що це не зовсім точна характеристика і що вона викликає питання щодо попередніх заяв Трампа. Вони заявили, що комітет повинен викликати Трампа для свідчень — ідею, яку Комер відкинув. "Присутність президента Клінтона тут під присягою підкреслює величезну прогалину розслідування Комера щодо Дональда Трампа", — сказав демократ Джеймс Волкіншо з Вірджинії.
Демократи також звинувачують Міністерство юстиції Трампа у приховуванні документів щодо жінки, яка звинуватила Трампа у сексуальному насильстві, коли вона була неповнолітньою. Міністерство юстиції заявило, що розглядає ці матеріали і оприлюднить їх, якщо це буде доречно, а також попередило, що матеріали містять безпідставні звинувачення проти Трампа.
Ім’я Трампа часто зустрічається у файлах Епштейна. Він активно спілкувався з Епштейном у 1990-х та 2000-х роках і стверджує, що розірвав контакти до засудження Епштейна у 2008 році. Влада не звинувачувала його у кримінальних правопорушеннях, пов’язаних з Епштейном, але цей зв’язок переслідує його десятиліттями.
У Білому домі Трамп висловив співчуття демократичному Клінтону. "Мені не подобається бачити, як його допитують", — сказав Трамп. "Але зі мною вони, звичайно, вчинили набагато жорсткіше".
Клінтони погодилися давати свідчення неподалік своєї основної резиденції в Чаппаку, штат Нью-Йорк, після того як Палата погрожувала притягти їх до відповідальності за непідкорення Конгресу. Деякі демократи підтримали цей крок.
Подружжя Клінтонів звинувачують республіканців у проведенні партійної акції, спрямованої на захист Трампа від перевірки, зазначаючи, що інші учасники розслідування мали можливість надати письмові заяви замість особистих свідчень.
Епштейн помер у в’язниці у 2019 році, коли йому загрожували федеральні звинувачення у торгівлі неповнолітніми. Його смерть була визнана самогубством.
