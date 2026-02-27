Билл Клинтон дал показания в Конгрессе по делу Эпштейна и отрицал какие-либо нарушения закона
Экс-президент США Билл Клинтон заявил, что не знал о преступлениях Джеффри Эпштейна и ничего противоправного не совершал. Он летал на самолете Эпштейна до его осуждения, но утверждает, что не имел представления о его сексуальной торговле.
Экс-президент США Билл Клинтон в пятницу во время допроса по делу сексуального преступника Джеффри Эпштейна в Комитете по надзору Палаты представителей заявил, что не имел представления о его преступлениях и ничего противоправного не совершал. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
В подготовленном заявлении Клинтон сообщил Комитету по надзору Палаты представителей, что не летал бы на самолете покойного финансиста, если бы знал о его якобы сексуальной торговле несовершеннолетними девушками, и сообщил бы о нем, если бы узнал.
Мы здесь только потому, что он так долго и умело скрывал это от всех
Как отмечает издание, Клинтон несколько раз летал на самолете Эпштейна в начале 2000-х после завершения своей каденции и до осуждения Эпштейна в 2008 году за вовлечение несовершеннолетних в проституцию. Партия миллионов документов, обнародованная Министерством юстиции, включает фотографии Клинтона с женщинами, лица которых затерты.
Я ничего не видел и ничего плохого не делал
Его показания состоялись после показаний его жены, бывшей госсекретаря Хиллари Клинтон, которая в четверг сообщила комитету, что не помнит, чтобы когда-либо встречалась с Эпштейном, и ничего не может рассказать о его сексуальных преступлениях.
Она также отметила, что во время семичасовой сессии ее спрашивали об НЛО и конспирологической теории времен 2016 года.
Республиканец Джеймс Комер из Кентукки, председатель комитета, неоднократно заявлял, что Клинтоны не обвиняются в нарушениях, но должны отвечать на вопросы о вовлечении Эпштейна в их благотворительную деятельность.
Во время перерыва в показаниях Комер сообщил журналистам, что Клинтон заявил комитету, что Дональд Трамп никогда не говорил ничего, что заставило бы его думать, что республиканский президент причастен к преступной деятельности с Эпштейном.
Демократы в комитете отметили, что это не совсем точная характеристика и что она вызывает вопросы относительно предыдущих заявлений Трампа. Они заявили, что комитет должен вызвать Трампа для дачи показаний — идею, которую Комер отверг. "Присутствие президента Клинтона здесь под присягой подчеркивает огромный пробел расследования Комера в отношении Дональда Трампа", — сказал демократ Джеймс Уолкиншо из Вирджинии.
Демократы также обвиняют Министерство юстиции Трампа в сокрытии документов относительно женщины, которая обвинила Трампа в сексуальном насилии, когда она была несовершеннолетней. Министерство юстиции заявило, что рассматривает эти материалы и обнародует их, если это будет уместно, а также предупредило, что материалы содержат безосновательные обвинения против Трампа.
Имя Трампа часто встречается в файлах Эпштейна. Он активно общался с Эпштейном в 1990-х и 2000-х годах и утверждает, что разорвал контакты до осуждения Эпштейна в 2008 году. Власти не обвиняли его в уголовных правонарушениях, связанных с Эпштейном, но эта связь преследует его десятилетиями.
В Белом доме Трамп выразил сочувствие демократическому Клинтону. "Мне не нравится видеть, как его допрашивают", — сказал Трамп. "Но со мной они, конечно, поступили гораздо жестче".
Клинтоны согласились давать показания неподалеку от своей основной резиденции в Чаппаку, штат Нью-Йорк, после того как Палата угрожала привлечь их к ответственности за неподчинение Конгрессу. Некоторые демократы поддержали этот шаг.
Супруги Клинтонов обвиняют республиканцев в проведении партийной акции, направленной на защиту Трампа от проверки, отмечая, что другие участники расследования имели возможность предоставить письменные заявления вместо личных показаний.
Эпштейн умер в тюрьме в 2019 году, когда ему грозили федеральные обвинения в торговле несовершеннолетними. Его смерть была признана самоубийством.
