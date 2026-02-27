$43.210.03
российские войска взорвали дамбу вблизи Константиновки – возникла угроза экологической катастрофыVideo
Эксклюзив
27 февраля, 15:15 • 14894 просмотра
Весна: грозит ли Украине масштабное половодье и что будет с Киевом
27 февраля, 14:14 • 21690 просмотра
Пенсионную реформу планируют внести на рассмотрение парламента в этом году - министр
Эксклюзив
27 февраля, 11:15 • 31635 просмотра
Законодательство о Defence City требует корректировки: рынок призывает усовершенствовать критерии включения резидентов
27 февраля, 10:21 • 33646 просмотра
Тарифы на "коммуналку" прописали в меморандуме с МВФ - что будет с ценами
26 февраля, 22:38 • 37760 просмотра
МВФ утвердил новую четырехлетнюю программу финансирования Украины объемом более $8 млрд
26 февраля, 19:13 • 52084 просмотра
Украина финализирует разработку стратегии восстановления и обновленной защиты энергетики на 1 марта - Зеленский
Эксклюзив
26 февраля, 16:20 • 45660 просмотра
Удары по системам водоснабжения: могут ли россияне оставить Украину без воды
26 февраля, 15:08 • 39291 просмотра
Цифровую гривну внедрят после войны – НБУ сосредоточился на регулировании виртуальных активов
26 февраля, 14:09 • 33458 просмотра
В Украине внедряют новый механизм прозрачности цен на лекарства через е-рецепт
Билл Клинтон дал показания в Конгрессе по делу Эпштейна и отрицал какие-либо нарушения закона

Киев • УНН

 • 578 просмотра

Экс-президент США Билл Клинтон заявил, что не знал о преступлениях Джеффри Эпштейна и ничего противоправного не совершал. Он летал на самолете Эпштейна до его осуждения, но утверждает, что не имел представления о его сексуальной торговле.

Билл Клинтон дал показания в Конгрессе по делу Эпштейна и отрицал какие-либо нарушения закона

Экс-президент США Билл Клинтон в пятницу во время допроса по делу сексуального преступника Джеффри Эпштейна в Комитете по надзору Палаты представителей заявил, что не имел представления о его преступлениях и ничего противоправного не совершал. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

В подготовленном заявлении Клинтон сообщил Комитету по надзору Палаты представителей, что не летал бы на самолете покойного финансиста, если бы знал о его якобы сексуальной торговле несовершеннолетними девушками, и сообщил бы о нем, если бы узнал.

Мы здесь только потому, что он так долго и умело скрывал это от всех

- сказал Клинтон.

Как отмечает издание, Клинтон несколько раз летал на самолете Эпштейна в начале 2000-х после завершения своей каденции и до осуждения Эпштейна в 2008 году за вовлечение несовершеннолетних в проституцию. Партия миллионов документов, обнародованная Министерством юстиции, включает фотографии Клинтона с женщинами, лица которых затерты.

Я ничего не видел и ничего плохого не делал

- заявил Клинтон.

Его показания состоялись после показаний его жены, бывшей госсекретаря Хиллари Клинтон, которая в четверг сообщила комитету, что не помнит, чтобы когда-либо встречалась с Эпштейном, и ничего не может рассказать о его сексуальных преступлениях.

Она также отметила, что во время семичасовой сессии ее спрашивали об НЛО и конспирологической теории времен 2016 года.

Республиканец Джеймс Комер из Кентукки, председатель комитета, неоднократно заявлял, что Клинтоны не обвиняются в нарушениях, но должны отвечать на вопросы о вовлечении Эпштейна в их благотворительную деятельность.

Во время перерыва в показаниях Комер сообщил журналистам, что Клинтон заявил комитету, что Дональд Трамп никогда не говорил ничего, что заставило бы его думать, что республиканский президент причастен к преступной деятельности с Эпштейном.

Хиллари Клинтон обвинила администрацию Трампа в сокрытии информации по делу Эпштейна17.02.26, 10:12 • 5268 просмотров

Демократы в комитете отметили, что это не совсем точная характеристика и что она вызывает вопросы относительно предыдущих заявлений Трампа. Они заявили, что комитет должен вызвать Трампа для дачи показаний — идею, которую Комер отверг. "Присутствие президента Клинтона здесь под присягой подчеркивает огромный пробел расследования Комера в отношении Дональда Трампа", — сказал демократ Джеймс Уолкиншо из Вирджинии.

Демократы также обвиняют Министерство юстиции Трампа в сокрытии документов относительно женщины, которая обвинила Трампа в сексуальном насилии, когда она была несовершеннолетней. Министерство юстиции заявило, что рассматривает эти материалы и обнародует их, если это будет уместно, а также предупредило, что материалы содержат безосновательные обвинения против Трампа.

Файлы Эпштейна - в деле исчезли важные показания против Трампа26.02.26, 12:17 • 4524 просмотра

Имя Трампа часто встречается в файлах Эпштейна. Он активно общался с Эпштейном в 1990-х и 2000-х годах и утверждает, что разорвал контакты до осуждения Эпштейна в 2008 году. Власти не обвиняли его в уголовных правонарушениях, связанных с Эпштейном, но эта связь преследует его десятилетиями.

В Белом доме Трамп выразил сочувствие демократическому Клинтону. "Мне не нравится видеть, как его допрашивают", — сказал Трамп. "Но со мной они, конечно, поступили гораздо жестче".

Клинтоны согласились давать показания неподалеку от своей основной резиденции в Чаппаку, штат Нью-Йорк, после того как Палата угрожала привлечь их к ответственности за неподчинение Конгрессу. Некоторые демократы поддержали этот шаг.

Супруги Клинтонов обвиняют республиканцев в проведении партийной акции, направленной на защиту Трампа от проверки, отмечая, что другие участники расследования имели возможность предоставить письменные заявления вместо личных показаний.

Эпштейн умер в тюрьме в 2019 году, когда ему грозили федеральные обвинения в торговле несовершеннолетними. Его смерть была признана самоубийством.

Бывший посол Великобритании в США, имевший связи с Эпштейном, арестован23.02.26, 21:55 • 6167 просмотров

Ольга Розгон

