Билл Клинтон дал показания в Конгрессе по делу Эпштейна и отрицал какие-либо нарушения закона

Экс-президент США Билл Клинтон в пятницу во время допроса по делу сексуального преступника Джеффри Эпштейна в Комитете по надзору Палаты представителей заявил, что не имел представления о его преступлениях и ничего противоправного не совершал. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

В подготовленном заявлении Клинтон сообщил Комитету по надзору Палаты представителей, что не летал бы на самолете покойного финансиста, если бы знал о его якобы сексуальной торговле несовершеннолетними девушками, и сообщил бы о нем, если бы узнал.

Мы здесь только потому, что он так долго и умело скрывал это от всех - сказал Клинтон.

Как отмечает издание, Клинтон несколько раз летал на самолете Эпштейна в начале 2000-х после завершения своей каденции и до осуждения Эпштейна в 2008 году за вовлечение несовершеннолетних в проституцию. Партия миллионов документов, обнародованная Министерством юстиции, включает фотографии Клинтона с женщинами, лица которых затерты.

Я ничего не видел и ничего плохого не делал - заявил Клинтон.

Его показания состоялись после показаний его жены, бывшей госсекретаря Хиллари Клинтон, которая в четверг сообщила комитету, что не помнит, чтобы когда-либо встречалась с Эпштейном, и ничего не может рассказать о его сексуальных преступлениях.

Она также отметила, что во время семичасовой сессии ее спрашивали об НЛО и конспирологической теории времен 2016 года.

Республиканец Джеймс Комер из Кентукки, председатель комитета, неоднократно заявлял, что Клинтоны не обвиняются в нарушениях, но должны отвечать на вопросы о вовлечении Эпштейна в их благотворительную деятельность.

Во время перерыва в показаниях Комер сообщил журналистам, что Клинтон заявил комитету, что Дональд Трамп никогда не говорил ничего, что заставило бы его думать, что республиканский президент причастен к преступной деятельности с Эпштейном.

Хиллари Клинтон обвинила администрацию Трампа в сокрытии информации по делу Эпштейна

Демократы в комитете отметили, что это не совсем точная характеристика и что она вызывает вопросы относительно предыдущих заявлений Трампа. Они заявили, что комитет должен вызвать Трампа для дачи показаний — идею, которую Комер отверг. "Присутствие президента Клинтона здесь под присягой подчеркивает огромный пробел расследования Комера в отношении Дональда Трампа", — сказал демократ Джеймс Уолкиншо из Вирджинии.

Демократы также обвиняют Министерство юстиции Трампа в сокрытии документов относительно женщины, которая обвинила Трампа в сексуальном насилии, когда она была несовершеннолетней. Министерство юстиции заявило, что рассматривает эти материалы и обнародует их, если это будет уместно, а также предупредило, что материалы содержат безосновательные обвинения против Трампа.

Файлы Эпштейна - в деле исчезли важные показания против Трампа

Имя Трампа часто встречается в файлах Эпштейна. Он активно общался с Эпштейном в 1990-х и 2000-х годах и утверждает, что разорвал контакты до осуждения Эпштейна в 2008 году. Власти не обвиняли его в уголовных правонарушениях, связанных с Эпштейном, но эта связь преследует его десятилетиями.

В Белом доме Трамп выразил сочувствие демократическому Клинтону. "Мне не нравится видеть, как его допрашивают", — сказал Трамп. "Но со мной они, конечно, поступили гораздо жестче".

Клинтоны согласились давать показания неподалеку от своей основной резиденции в Чаппаку, штат Нью-Йорк, после того как Палата угрожала привлечь их к ответственности за неподчинение Конгрессу. Некоторые демократы поддержали этот шаг.

Супруги Клинтонов обвиняют республиканцев в проведении партийной акции, направленной на защиту Трампа от проверки, отмечая, что другие участники расследования имели возможность предоставить письменные заявления вместо личных показаний.

Эпштейн умер в тюрьме в 2019 году, когда ему грозили федеральные обвинения в торговле несовершеннолетними. Его смерть была признана самоубийством.

