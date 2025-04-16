В результате наводнений и торнадо в ряде штатов США погибло 20 человек. Больше всего жертв в Теннесси, Миссури и Кентукки,
непогода движется на восток, вызывая дожди и грозы.
Смертельная непогода в южных и центральных штатах США вызвала наводнения и торнадо, унеся жизни по меньшей мере 12 человек,
включая ребенка. Ожидаются новые наводнения от Луизианы до Пенсильвании.
Из-за непогоды в США погибло по меньшей мере семь человек в Миссури, Индиане и Теннесси. Объявлено чрезвычайное положение в штатах
Теннесси и Кентукки.
Мощный ливень в российском Краснодаре затопил улицы, вода достигала колен. Местную жительницу едва не затянуло в открытый люк.
В США торнадо привел к гибели людей и масштабным разрушениям. Без света остались более 200 тысяч американцев в четырех штатах,
повалены башни и разрушены здания.
Через центральные и южные штаты США прошли торнадо и ливни. Разрушены линии электропередач, повреждены здания и деревья в Миссури,
Арканзасе, Теннесси и других штатах.