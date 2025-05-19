"Боль, которую я не могу описать": мощные торнадо пронеслись по трем штатам США

Сильные торнадо пронеслись по улицам Канзаса, города в американском штате Миссури, отдельным городам штатов Колорадо и Кентукки в воскресенье, повредив десятки домов и зданий и оставив тысячи местных жителей без электричества. Десятки людей погибли и еще больше получили ранения. Об этом сообщает ВВС, передает УНН.

Детали

Торнадо обрушились на район США, который обычно называют "аллеей торнадо", где смертоносные вихри возникают чаще всего, преимущественно в мае и июне. Драматические кадры из нескольких штатов, включая Миссури и Колорадо, показали след разрушений через города на пути торнадо.

В Канзасе торнадо пронесся по небольшому городку Гриннелл, в котором проживает менее 300 человек. По данным радиостанции NWKS, торнадо сорвал крышу с церкви и разрушил несколько других зданий.

Я увидела, во что превратились работа и усилия всей моей жизни - мой дом. Завалы требуют полного восстановления. Дом на три семьи. Это так ужасно. Это боль, которую я не могу описать и которую мне не приходилось никогда испытывать - рассказала жительница Миссури Уяна Уяма-Холлишед

Часть межштатной автомагистрали 70 была закрыта из-за отключения электроэнергии, цитирует газета New York Times представительницу Департамента транспорта Канзаса Лизу Муссман.

В Колорадо было зарегистрировано несколько торнадо в районе Денвера. Один торнадо трижды атаковал город Беннетт, повредив 17 зданий, включая шесть домов, по данным шерифского офиса округа Арапахо.

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В округе Элберт, к юго-востоку от Денвера, было повреждено 19 домов, и многие жители остались без электричества, сообщила сотрудница по связям с общественностью Elizabeth Fire Rescue Кара Герчински.

Видеоролики в социальных сетях показывают, как воронкообразные облака движутся по районам Колорадо, разрушая дома и разбрасывая мусор.

По данным Национальной метеорологической службы, еще больше торнадо было зарегистрировано возле городов Хэвиленд и Гринсбург в городе Канзас. Чиновники все еще проверяют масштабы ущерба в этих районах.

Напомним

По меньшей мере пять человек погибли 17 мая, и власти искали в здании за зданием людей, которые оказались в ловушке или пострадали после сильных штормов, включая торнадо, пронесшийся по Сент-Луису в Миссури на Среднем Западе США.