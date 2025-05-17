Сильний шторм у США забрав життя п'яти людей

$41.470.00
46.380.00
ukenru
Політолог про президентські вибори у Польщі: вплинуть на Україну й не найпозитивнішим чином
Ексклюзив
06:00 • 10643 перегляди

Політолог про президентські вибори у Польщі: вплинуть на Україну й не найпозитивнішим чином

16 травня, 15:59 • 176054 перегляди

Зустріч у Стамбулі: як відреагували європейські лідери на результати переговорів України та рф

16 травня, 15:31 • 162891 перегляди

Зустріч у Стамбулі: чим завершилися перемовини України і росії та чого варто очікувати

16 травня, 13:30 • 91321 перегляди

На переговорах з рф обговорили обмін полоненими “1000 на 1000” - Умєров

Ексклюзив
16 травня, 13:06 • 101699 перегляди

Чому нове регулювання фармринку в Україні може призвести до дефіциту ліків та розвитку тіньового ринку - думка експертки (ВІДЕО)

16 травня, 11:56 • 89682 перегляди

Зеленський про перемовини в Стамбулі: російські представники навіть не можуть піти на припинення вогню

16 травня, 09:33 • 116914 перегляди

ЄС готує нові санкції проти росії: під ударом "Північний потік", тіньовий флот і банки - фон дер Ляєн

16 травня, 08:56 • 83047 перегляди

Україна у переговорах з ЄС щодо перехідного періоду безвізової торгівлі - Шмигаль

16 травня, 08:43 • 65544 перегляди

Трамп заявив, що зустрінеться з путіним, "щойно ми зможемо це організувати"

15 травня, 15:19 • 161648 перегляди

Зеленський: росія розпочала наступ по всіх напрямках, головний - Сумський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+12°
2.5м/с
83%
744мм
Популярнi новини

Сибіга підбив підсумки зустрічі в Стамбулі: план путіна зазнав поразки

16 травня, 23:08 • 20468 перегляди

Окупанти на ТОТ Донеччини готують дітей-сиріт до війни під керівництвом бойовиків

16 травня, 23:55 • 26873 перегляди

Сибіга обговорив з Каллас підсумки переговорів у Туреччині: Ми погодилися, що тиск на рф необхідно посилити

17 травня, 00:07 • 30597 перегляди

На Житомирщині запрацював найбільший в Україні завод з переробки конопель

17 травня, 00:31 • 32952 перегляди

Ізраїль розпочав масштабну операцію в Газі

01:45 • 41623 перегляди
Публікації

Зустріч у Стамбулі: як відреагували європейські лідери на результати переговорів України та рф

16 травня, 15:59 • 176140 перегляди

Зустріч у Стамбулі: чим завершилися перемовини України і росії та чого варто очікувати

16 травня, 15:31 • 162950 перегляди

Санкції, зустріч в Стамбулі, наступ росіян: ключові заяви Зеленського за підсумками зустрічі із Ердоганом

15 травня, 16:24 • 321405 перегляди

Перемовини України та рф в Стамбулі під загрозою: міжнародні ЗМІ оцінили головні ризики ситуації, що склалася

15 травня, 12:41 • 310904 перегляди

“Сірий” ринок електроніки у 2025 році має скоротитися – міжнародні експерти

14 травня, 16:34 • 372028 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Майя Санду

Борис Пісторіус

Метте Фредеріксен

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Стамбул

Туреччина

Німеччина

Реклама
УНН Lite

Американського співака Кріса Брауна не випустили під заставу за звинуваченням у нападі: його світове турне під загрозою

16 травня, 17:05 • 35814 перегляди

Трамп заявив, що Тейлор Свіфт "більше не гаряча"

16 травня, 16:22 • 48512 перегляди

Культового актора Тіма Каррі, який бореться із наслідками інсульту, помітили на рідкісній прогулянці у візку

16 травня, 14:52 • 54482 перегляди

Sunday Times оновив рейтинг найбагатших у Британії: лідерство за Гопі Хіндуджа, а Дуа Ліпа - наймолодша власниця статків

16 травня, 13:03 • 61969 перегляди

Не жертва Дідді: Джастін Бібер не мав стосунків зі скандальним репером - ЗМІ

16 травня, 09:08 • 112471 перегляди
Актуальне

The Guardian

Forbes

Instagram

Фокс Ньюс

Безпілотний літальний апарат

Сильний шторм у США забрав життя п'яти людей

Київ • УНН

 • 1402 перегляди

У Сент-Луїсі вирували потужні шторми, ймовірно, торнадо. Загинули щонайменше 5 людей, пошкоджено понад 5000 будинків, 100 000 клієнтів без світла.

Сильний шторм у США забрав життя п'яти людей
x.com/KelleyHoskins

Щонайменше п'ятеро людей загинули, і влада шукала в будівлі за будівлею людей, які опинилися в пастці або постраждали після сильних штормів, включаючи імовірне торнадо, що пронісся Сент-Луїсом у Міссурі на Середньому Заході США, пише УНН з посиланням на CBS News.

Деталі

Шторми в п'ятницю вдень пошкодили будівлі, дерева та лінії електропередач. Мер Сент-Луїса Кара Спенсер заявила, що постраждали понад 5000 будинків, а близько 100 000 клієнтів залишилися без електрики в п'ятницю ввечері.

Кількість постраждалих наразі невідома. Лікарня Barnes-Jewish прийняла від 20 до 30 пацієнтів, які постраждали від шторму, деякі з них перебувають у тяжкому стані, але більшість, як очікується, буде невдовзі виписана, за словами представника лікарні.

Дитяча лікарня Сент-Луїса прийняла 15 пацієнтів, двоє з них, як очікується, залишаться в лікарні до кінця тижня, сказала вона.

Місто ввело комендантську годину о 21:00 за місцевим часом у деяких частинах Сент-Луїса в п'ятницю ввечері.

У церкві Centennial Christian Church обвалилася частина будівлі, за даними пожежної служби, довелося рятувати трьох людей. Один із цих людей загинув.

Очевидний торнадо торкнувся району Форест Парку, де розташований зоопарк Сент-Луїса та місце Всесвітньої виставки 1904 року та Олімпійських ігор того ж року, повідомили у метеорологічній службі.

США не готові до сезону ураганів через скорочення штату відповідних служб - ЗМІ16.05.25, 12:48 • 2006 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Новини Світу
Міссурі
Сполучені Штати
Brent
$65.23
Bitcoin
$103,488.40
S&P 500
$5,949.56
Tesla
$347.66
Газ TTF
$35.16
Золото
$3,194.50
Ethereum
$2,493.24