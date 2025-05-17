Сильний шторм у США забрав життя п'яти людей

Щонайменше п'ятеро людей загинули, і влада шукала в будівлі за будівлею людей, які опинилися в пастці або постраждали після сильних штормів, включаючи імовірне торнадо, що пронісся Сент-Луїсом у Міссурі на Середньому Заході США, пише УНН з посиланням на CBS News.

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Шторми в п'ятницю вдень пошкодили будівлі, дерева та лінії електропередач. Мер Сент-Луїса Кара Спенсер заявила, що постраждали понад 5000 будинків, а близько 100 000 клієнтів залишилися без електрики в п'ятницю ввечері.

Кількість постраждалих наразі невідома. Лікарня Barnes-Jewish прийняла від 20 до 30 пацієнтів, які постраждали від шторму, деякі з них перебувають у тяжкому стані, але більшість, як очікується, буде невдовзі виписана, за словами представника лікарні.

Дитяча лікарня Сент-Луїса прийняла 15 пацієнтів, двоє з них, як очікується, залишаться в лікарні до кінця тижня, сказала вона.

Місто ввело комендантську годину о 21:00 за місцевим часом у деяких частинах Сент-Луїса в п'ятницю ввечері.

У церкві Centennial Christian Church обвалилася частина будівлі, за даними пожежної служби, довелося рятувати трьох людей. Один із цих людей загинув.

Очевидний торнадо торкнувся району Форест Парку, де розташований зоопарк Сент-Луїса та місце Всесвітньої виставки 1904 року та Олімпійських ігор того ж року, повідомили у метеорологічній службі.

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