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США не готові до сезону ураганів через скорочення штату відповідних служб - ЗМІ

Київ • УНН

 • 514 перегляди

Агентство FEMA зіткнулося зі скороченням штату та наполяганням Трампа на розпуску агентства з ліквідації наслідків стихійних лих. У відомстві визначили проблеми в агентстві.

США не готові до сезону ураганів через скорочення штату відповідних служб - ЗМІ

В Сполучених Штатах Федеральне агентство з надзвичайних ситуацій (FEMA) "не готове" до сезону ураганів у червні, оскільки воно зіштовхнулося із проблемою зі скорочення штату та наполяганням президента Дональда Трампа на розпуску національного агентства з ліквідації наслідків стихійних лих. Про це пише УНН з посиланням на CBS News.

Деталі

Презентацію PowerPoint з цього питання було створено після того, як новий виконувач обов'язків керівника FEMA Девід Річардсон наказав агентству переглянути готовність до ураганів, оскільки до сезону штормів залишилося приблизно два тижні. У серії слайдів, датованих 12 травня, FEMA визначила очевидні проблеми в агентстві з ліквідації наслідків стихійних лих, включаючи необхідність "переорієнтуватися на свою основну місію під час підготовки до сезону ураганів 2025 року".

Оскільки FEMA трансформується в меншу масштабність, наміри щодо цього сезону ураганів недостатньо зрозумілі, тому FEMA не готова

- йдеться на одному зі слайдів.

В іншому місці презентації йдеться, що більша частина процесу готовності FEMA до сезону ураганів "була зірвана цього року через інші види діяльності, такі як кадровий склад та контракти". Це досить чіткий натяк на звільнення працівників на випробувальному терміні та масштабні зміни у складі контрактної робочої сили FEMA.

Реакція влади

Посадовець Міністерства внутрішньої безпеки, яке контролює FEMA, назвав цю історію "вульгарно вирваною з контексту" та сказав, що FEMA "повністю активовано в рамках підготовки до сезону ураганів". Посадовець DHS описав коментарі до огляду щодо сезону ураганів як "один рядок у дев'ятнадцятисторінковій презентації та необґрунтовану думку одного посадовця всередині агентства".

Слайд було використано під час щоденної зустрічі, яку виконувач обов'язків адміністратора Девід Річардсон проводить щодня під назвою "Вирішення складних проблем готовності до ураганів". Іншими словами, що саме повинен робити керівник агентства з надзвичайних ситуацій до початку сезону ураганів

- йдеться у заяві.

За словами кількох співробітників FEMA, під час 30-хвилинної зустрічі з персоналом у четвер Керівник FEMA Річардсон не сказав, чи готове агентство до сезону ураганів, коли його запитали. Займаючи цю посаду менше тижня, він відповів, що все ще працює над цим і має мати краще уявлення протягом кількох тижнів.

Офіційний початок сезону ураганів в Атлантиці – 1 червня.

Доповнення

Дослідники з Кембриджського університету, Інституту Алана Тюрінга, Microsoft Research та Європейського центру середньострокових прогнозів погоди (ECMWF) представили нову систему прогнозування погоди на базі штучного інтелекту - Aardvark Weather. Ноу-хау дозволяє формувати прогнози значно швидше та з меншими ресурсами, ніж традиційні метеосистеми.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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