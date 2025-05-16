США не готовы к сезону ураганов из-за сокращения штата соответствующих служб - СМИ

В Соединенных Штатах Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) "не готово" к сезону ураганов в июне, поскольку оно столкнулось с проблемой сокращения штата и настоянием президента Дональда Трампа на роспуске национального агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий. Об этом пишет УНН со ссылкой на CBS News.

Детали

Презентация PowerPoint по этому вопросу была создана после того, как новый исполняющий обязанности руководителя FEMA Дэвид Ричардсон приказал агентству пересмотреть готовность к ураганам, поскольку до сезона штормов осталось примерно две недели. В серии слайдов, датированных 12 мая, FEMA определила очевидные проблемы в агентстве по ликвидации последствий стихийных бедствий, включая необходимость "переориентироваться на свою основную миссию при подготовке к сезону ураганов 2025 года".

Поскольку FEMA трансформируется в меньшую масштабность, намерения относительно этого сезона ураганов недостаточно понятны, поэтому FEMA не готова - говорится на одном из слайдов.

В другом месте презентации говорится, что большая часть процесса готовности FEMA к сезону ураганов "была сорвана в этом году из-за других видов деятельности, таких как кадровый состав и контракты". Это достаточно четкий намек на увольнение работников на испытательном сроке и масштабные изменения в составе контрактной рабочей силы FEMA.

Реакция властей

Чиновник Министерства внутренней безопасности, которое контролирует FEMA, назвал эту историю "вульгарно вырванной из контекста" и сказал, что FEMA "полностью активировано в рамках подготовки к сезону ураганов". Чиновник DHS описал комментарии к обзору относительно сезона ураганов как "одна строка в девятнадцатистраничной презентации и необоснованное мнение одного чиновника внутри агентства".

Слайд был использован во время ежедневной встречи, которую исполняющий обязанности администратора Дэвид Ричардсон проводит ежедневно под названием "Решение сложных проблем готовности к ураганам". Другими словами, что именно должен делать руководитель агентства по чрезвычайным ситуациям до начала сезона ураганов - говорится в заявлении.

По словам нескольких сотрудников FEMA, во время 30-минутной встречи с персоналом в четверг Руководитель FEMA Ричардсон не сказал, готово ли агентство к сезону ураганов, когда его спросили. Занимая эту должность меньше недели, он ответил, что все еще работает над этим и должен иметь лучшее представление в течение нескольких недель.

Официальное начало сезона ураганов в Атлантике – 1 июня.

Дополнение

Исследователи из Кембриджского университета, Института Алана Тьюринга, Microsoft Research и Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF) представили новую систему прогнозирования погоды на базе искусственного интеллекта - Aardvark Weather. Ноу-хау позволяет формировать прогнозы значительно быстрее и с меньшими ресурсами, чем традиционные метеосистемы.