Верховная Рада рекомендовала правительству пересмотреть условия работы бизнеса при "жёлтой" тревоге. Соответствующее решение приняли 24 ноября, пишет УНН.

Речь идёт о пересмотре ограничения работы предприятий без укрытий.

Детали

Верховная Рада приняла постановление (№16207), которым рекомендует правительству пересмотреть условия работы предприятий во время жёлтого уровня воздушной угрозы. За проголосовали 302 народных депутата.

Документ предусматривает возможность продолжения работы предприятий без обязательного обустройства укрытий при условии письменного согласия работников.

Также предприятия должны сообщать работникам и посетителям о воздушной тревоге, проводить инструктажи и обеспечивать меры безопасности.

Кроме того, парламент принял постановление (№16191), которым обращается к правительству с рекомендацией внести изменения в постановление №1092 от 4 сентября 2026 года. За проголосовал 301 народный депутат.

Документ предлагает разрешить предприятиям, которые не имеют временных или постоянных укрытий в помещениях либо на своей территории, продолжать работу во время жёлтого уровня воздушной тревоги с согласия работников.

"Рада поддержала моё с коллегами постановление №16027 об обязанности правительства пересмотреть решение о запрете работать при жёлтой тревоге. Предприниматель сам решает, работать ему или нет при жёлтой тревоге. Работник сам решает, прекращать ли работу и идти в укрытие или нет. Единственная обязанность бизнеса — предупредить о тревоге. Всё. Государство не должно быть источником стресса для бизнеса", — разъяснил суть обращения народный депутат из налогового комитета Ярослав Железняк в соцсетях.

Также, по его словам, поддержано взаимодополняющее постановление №16191 на эту тему народных депутатов Игоря Фриса и Тараса Батенко.

"Все фракции и группы выступали и заявляли о нереалистичности как требований, так и сроков в решении правительства. Сейчас, после голосования парламента, правительство обязано срочно пересмотреть своё решение", — утверждает Железняк.

Контекст

3 сентября Кабмин одобрил постановление №1092, которым введено разделение воздушных тревог по уровню опасности. Жёлтый — это когда происходит атака дронов. Красный — когда существует повышенная угроза ракетного или комбинированного удара.

В то же время были определены условия продолжения работы бизнеса во время жёлтого уровня. При жёлтом уровне тревоги бизнесу разрешили продолжать работу "при условии строгого соблюдения требований безопасности" и обеспечения доступа посетителей и персонала к укрытиям. Там, где этого до сих пор нет, правительство дало три месяца на решение этого вопроса — до начала декабря.

В конце октября правительство предложило обновить порядок работы предприятий во время жёлтого уровня воздушной тревоги, предусмотрев дополнительное время для обустройства укрытий и дифференцированные требования к их вместимости.

До 4 марта военные администрации должны были собрать информацию о выполнении предприятиями требований. По результатам правительство сообщило, что примет дальнейшие решения.