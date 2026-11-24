МИД Украины 24 ноября отреагировал на заявление Ливии после поражения российского корвета "Меркурий", пишет УНН.

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"Украина защищается от вооружённой агрессии российской федерации. Наши действия — это реализация неотъемлемого права на самооборону, закреплённого статьёй 51 Устава ООН. Украина имеет полное право наносить удары по законным военным целям агрессора. Это российские военные корабли, а также грузовые суда, перевозящие военную технику и ресурсы, и танкеры теневого флота, обеспечивающие военную машину россии", — говорится в заявлении МИД Украины, распространённом представителем МИД.

"Украина никого не "втягивает" и никуда не "переносит" войну. Действия Украины направлены исключительно против агрессора и не направлены против какой-либо третьей стороны", — подчёркивается в заявлении.

В заявлении указано, что "украинские удары соответствуют международному праву и международному гуманитарному праву. Мы соблюдаем принцип соразмерности и минимизируем любые сопутствующие риски. Эти действия — ответ на годы систематического и жестокого российского террора против наших людей и нашей страны".

"Международное право не ограничивает право на самооборону местом, где осуществляется ответ на агрессию: на территории государства, на которое напали, на территории агрессора или в международных водах", — отметили в МИД.

"Что касается инцидентов в портах, вопрос следует адресовать россии, которая использует гражданскую инфраструктуру третьих стран в своих военных целях и подвергает их опасности.

Угрозу для Ливии создали именно российские военные корабли и российские перевозчики оружия, которые регулярно туда прибывают. Примеры российской агрессии против украинского, сирийского и других народов подтверждают, что российское присутствие — это всегда угроза для суверенитета, дестабилизация и хаос", — говорится в заявлении МИД.

Как подчеркнули в МИД Украины, "российская федерация систематически использует своё военное присутствие и логистическую инфраструктуру за пределами собственной территории, в частности в Африке, для обеспечения военных операций и наращивания возможностей, поддерживающих её захватническую войну против Украины".

"Украина уважает суверенитет и территориальную целостность Ливии. Подчёркиваем, что действия Украины направлены на противодействие российской вооружённой агрессии и не имеют целью причинение вреда Ливии или её народу.

Украина ценит давние отношения с Ливией, основанные на взаимном уважении, и подтверждает заинтересованность в дальнейшем развитии двустороннего сотрудничества в интересах обоих государств", — говорится в заявлении.

Ливия требует от Украины объяснений по поводу затопления российского корвета «Меркурий»