Правительство готовит города к перебоям с водоснабжением после российских ударов — Корецкий
Киев • УНН
Кабмин усиливает меры для стабильной работы водоканалов и канализации после атак. Города готовят резервное электроснабжение и подвоз воды.
В ответ на изменение тактики российского террора правительство принимает дополнительные меры для стабилизации водоснабжения и работы канализации в крупных городах. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, информирует УНН.
Детали
По его словам, Кабмин принял несколько решений, "часть из которых не раскрываем по соображениям безопасности".
Их цель — минимизировать, там где это возможно, перебои с водоснабжением и водоотведением после российских ударов по системам жизнеобеспечения городов. Прежде всего это касается критически важных социальных объектов
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Он подчеркнул, что местные власти вместе с водоканалами должны подготовить графики регулирования сбросов промышленных предприятий и работы государственных и коммунальных учреждений, чтобы снизить нагрузку на канализационные сети в пиковые периоды. В то же время больницы и другие критически важные объекты должны работать непрерывно.
В случае существенных разрушений, вызванных вражескими ударами, необходимо обеспечить оперативное информирование людей и подготовить схемы подвоза питьевой и технической воды на случай временных ограничений
Он также поручил "ускорить и усовершенствовать установку резервного питания на критических элементах систем в каждом городе и оснастить их дополнительным оборудованием и спецтехникой".
"Все области и город Киев должны отчитаться о состоянии подготовки. Координацию обеспечивает Министерство инфраструктуры. Необходимо мыслить критически, быть максимально подготовленными и оперативно реагировать при любых обстоятельствах", — резюмировал премьер.
Напомним
Министерство цифровой трансформации и Министерство по делам общин и территорий запускают единую цифровую платформу, где можно будет сообщить об отсутствии электроэнергии, тепло- и водоснабжения.
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