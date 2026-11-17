Премьер-министр Украины Сергей Корецкий по итогам отчетов профильных министерств, служб и руководителей областей подчеркнул важность максимально быстрого запуска объектов распределенной генерации. Об этом он сообщил в Telegram, пишет УНН.

Необходимо максимально ускорить запуск уже установленных объектов распределенной генерации и завершить проекты по защите критической инфраструктуры и резервному питанию систем тепло- и водоснабжения. Правительство выделяет на это необходимые ресурсы, ожидаем ответственной реализации - сообщил Корецкий.

Он добавил, что Кабмин вместе с международными партнерами работает над экстренным зимним пакетом помощи. Поддержку государств — членов ЕС координирует Еврокомиссия.

В целом же, отметил премьер, несмотря на беспрецедентные российские атаки на энергетику, Украина своевременно начала отопительный сезон. На сегодняшний день работают более 96% котельных, отопление подключено почти в 94% жилых домов и 95% объектов социальной сферы.

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