Корецький закликав прискорити запуск об'єктів розподіленої генерації та захист критичної інфраструктури України
Київ • УНН
Прем’єр закликав швидше запустити об’єкти генерації та захистити критичну інфраструктуру. Опалення вже підключено у 94% житла.
Прем'єр-міністр України Сергій Корецький за результатами звітів профільних міністерств, служб та керівників областей наголосив на важливості максимально швидкого запуску об'єктів розподіленої генерації. Про це він повідомив у Telegram, пише УНН.
Необхідно максимально прискорити запуск уже встановлених об'єктів розподіленої генерації та завершити проєкти із захисту критичної інфраструктури та резервного живлення систем тепло- і водопостачання. Уряд виділяє на це необхідні ресурси, очікуємо відповідальної реалізації
Він додав, що Кабмін разом із міжнародними партнерами працює над екстреним зимовим пакетом допомоги. Підтримку держав-членів ЄС координує Єврокомісія.
Загалом же, відзначив прем'єр, попри безпрецедентні російські атаки на енергетику, Україна вчасно розпочала опалювальний сезон. На сьогодні працюють понад 96% котелень, опалення підключено майже в 94% житлових будинків і 95% об'єктах соціальної сфери.
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