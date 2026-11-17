Кабінет міністрів затвердив порядок виплати по 30 тис. гривень щомісяця енергетикам та працівникам комунальних підприємств, які залучені до аварійно-відновлювальних робіт, спричинених російськими атаками. Про це йдеться в урядовій постанові №1425 від 11 листопада 2026 року, пише УНН.

Погодитися з пропозицією Міністерства енергетики та Міністерства з відновлення, інфраструктури та транспорту стосовно реалізації протягом дії правового режиму воєнного стану, але не довше двох років з дня набрання чинності цією постановою, експериментального проекту щодо надання державної допомоги працівникам підприємств паливно-енергетичного комплексу, житлово-комунального господарства, залізничного транспорту загального користування, залученим до аварійно-відновлювальних робіт - йдеться у постанові.

Відповідно до порядку, затвердженого постановою, дія проєкту поширюється на працівників підприємств паливно-енергетичного комплексу, працівників підприємств житлово-комунального господарства, працівників АТ "Укрзалізниця", які безпосередньо залучені у листопаді - грудні 2026 року, січні - березні 2027 року, листопаді - грудні 2027 року, січні - березні 2028 року до аварійно-відновлювальних робіт об’єктів електро-, тепло-, газо-, водопостачання та водовідведення (зокрема внутрішньобудинкових систем багатоквартирних будинків), об’єктів газової інфраструктури, об’єктів зберігання, транспортування нафти та продуктів її переробки, а також об’єктів залізничного транспорту, які зазнали руйнувань внаслідок бойових дій.

Документ встановлює, що вищезазначені працівники отримуватимуть по 30 тис. гривень щомісяця за виконання аварійно-відновлювальних робіт.

Щоб підприємства змогли отримувати додаткові кошти для виплати своїм працівникам, залученим до відновлення, Мінцифри на порталі Дія повинна сформувати єдиний перелік підприємств, працівники яких залучені до аварійно-відновлювальних робіт.

Єдиний перелік повинен містити наступні відомості:

щодо Міненерго, Мінрозвитку: найменування міністерства;

ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ;

щодо підприємства:

найменування юридичної особи; ідентифікаційний код;

місцезнаходження юридичної особи;

тип підприємства за напрямами (сферами) діяльності (електро-, тепло-, газо-, водопостачання та водовідведення, залізничний транспорт загального користування, іншого напряму (сфери) діяльності).

Підприємства, працівники яких долучені до аварійно-відновлювальних робіт, у період з 6 по 15 число подають список отримувачів державної допомоги, який містить такі відомості:

прізвище, власне ім’я, по батькові;

ідентифікаційний код та номер паспорта громадянина;

номер поточного рахунка (за стандартом IBAN) отримувача державної допомоги та назву банку, в якому відкрито такий рахунок;

контактний номер телефону;

найменування професії.

Нагадаємо

30 тисяч гривень щомісяця отримуватимуть енергетики, комунальники і залізничники, що відновлюють об’єкти критичної інфраструктури після російських атак в осінньо-зимовий період.