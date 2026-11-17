Уряд затвердив порядок виплат 30 тис. грн енергетикам та комунальникам за відновлення інфраструктури після атак рф
Київ • УНН
Енергетики, комунальники та залізничники отримуватимуть по 30 тис. грн щомісяця за відновлення інфраструктури після атак рф.
Кабінет міністрів затвердив порядок виплати по 30 тис. гривень щомісяця енергетикам та працівникам комунальних підприємств, які залучені до аварійно-відновлювальних робіт, спричинених російськими атаками. Про це йдеться в урядовій постанові №1425 від 11 листопада 2026 року, пише УНН.
Погодитися з пропозицією Міністерства енергетики та Міністерства з відновлення, інфраструктури та транспорту стосовно реалізації протягом дії правового режиму воєнного стану, але не довше двох років з дня набрання чинності цією постановою, експериментального проекту щодо надання державної допомоги працівникам підприємств паливно-енергетичного комплексу, житлово-комунального господарства, залізничного транспорту загального користування, залученим до аварійно-відновлювальних робіт
Відповідно до порядку, затвердженого постановою, дія проєкту поширюється на працівників підприємств паливно-енергетичного комплексу, працівників підприємств житлово-комунального господарства, працівників АТ "Укрзалізниця", які безпосередньо залучені у листопаді - грудні 2026 року, січні - березні 2027 року, листопаді - грудні 2027 року, січні - березні 2028 року до аварійно-відновлювальних робіт об’єктів електро-, тепло-, газо-, водопостачання та водовідведення (зокрема внутрішньобудинкових систем багатоквартирних будинків), об’єктів газової інфраструктури, об’єктів зберігання, транспортування нафти та продуктів її переробки, а також об’єктів залізничного транспорту, які зазнали руйнувань внаслідок бойових дій.
Документ встановлює, що вищезазначені працівники отримуватимуть по 30 тис. гривень щомісяця за виконання аварійно-відновлювальних робіт.
Щоб підприємства змогли отримувати додаткові кошти для виплати своїм працівникам, залученим до відновлення, Мінцифри на порталі Дія повинна сформувати єдиний перелік підприємств, працівники яких залучені до аварійно-відновлювальних робіт.
Єдиний перелік повинен містити наступні відомості:
- щодо Міненерго, Мінрозвитку: найменування міністерства;
- ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ;
щодо підприємства:
- найменування юридичної особи; ідентифікаційний код;
- місцезнаходження юридичної особи;
- тип підприємства за напрямами (сферами) діяльності (електро-, тепло-, газо-, водопостачання та водовідведення, залізничний транспорт загального користування, іншого напряму (сфери) діяльності).
Підприємства, працівники яких долучені до аварійно-відновлювальних робіт, у період з 6 по 15 число подають список отримувачів державної допомоги, який містить такі відомості:
- прізвище, власне ім’я, по батькові;
- ідентифікаційний код та номер паспорта громадянина;
- номер поточного рахунка (за стандартом IBAN) отримувача державної допомоги та назву банку, в якому відкрито такий рахунок;
- контактний номер телефону;
- найменування професії.
Нагадаємо
30 тисяч гривень щомісяця отримуватимуть енергетики, комунальники і залізничники, що відновлюють об’єкти критичної інфраструктури після російських атак в осінньо-зимовий період.