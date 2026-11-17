Правительство утвердило порядок выплат 30 тыс. грн энергетикам и работникам коммунальной сферы за восстановление инфраструктуры после атак рф
Киев • УНН
Энергетики, работники коммунальной сферы и железнодорожники будут получать по 30 тыс. грн ежемесячно за восстановление инфраструктуры после атак рф.
Кабинет министров утвердил порядок выплаты по 30 тыс. гривен ежемесячно энергетикам и работникам коммунальных предприятий, которые привлечены к аварийно-восстановительным работам, вызванным российскими атаками. Об этом говорится в постановлении правительства №1425 от 11 ноября 2026 года, пишет УНН.
Согласиться с предложением Министерства энергетики и Министерства по восстановлению, инфраструктуре и транспорту относительно реализации в течение действия правового режима военного положения, но не дольше двух лет со дня вступления в силу этого постановления, экспериментального проекта по предоставлению государственной помощи работникам предприятий топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, железнодорожного транспорта общего пользования, привлеченным к аварийно-восстановительным работам
Согласно порядку, утвержденному постановлением, действие проекта распространяется на работников предприятий топливно-энергетического комплекса, работников предприятий жилищно-коммунального хозяйства, работников АО "Укрзализныця", которые непосредственно привлечены в ноябре - декабре 2026 года, январе - марте 2027 года, ноябре - декабре 2027 года, январе - марте 2028 года к аварийно-восстановительным работам на объектах электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения (в частности внутридомовых систем многоквартирных домов), объектах газовой инфраструктуры, объектах хранения, транспортировки нефти и продуктов ее переработки, а также объектах железнодорожного транспорта, которые получили разрушения вследствие боевых действий.
Документ устанавливает, что вышеупомянутые работники будут получать по 30 тыс. гривен ежемесячно за выполнение аварийно-восстановительных работ.
Чтобы предприятия могли получать дополнительные средства для выплаты своим работникам, привлеченным к восстановлению, Минцифры на портале Дія должно сформировать единый перечень предприятий, работники которых привлечены к аварийно-восстановительным работам.
Единый перечень должен содержать следующие сведения:
- в отношении Минэнерго, Минразвития: наименование министерства;
- идентификационный код согласно ЕГРПОУ;
в отношении предприятия:
- наименование юридического лица; идентификационный код;
- местонахождение юридического лица;
- тип предприятия по направлениям (сферам) деятельности (электро-, тепло-, газо-, водоснабжение и водоотведение, железнодорожный транспорт общего пользования, другое направление (сфера) деятельности).
Предприятия, работники которых привлечены к аварийно-восстановительным работам, в период с 6 по 15 число подают список получателей государственной помощи, который содержит следующие сведения:
- фамилия, собственное имя, отчество;
- идентификационный код и номер паспорта гражданина;
- номер текущего счета (по стандарту IBAN) получателя государственной помощи и название банка, в котором открыт такой счет;
- контактный номер телефона;
- наименование профессии.
Напомним
30 тысяч гривен ежемесячно будут получать энергетики, коммунальщики и железнодорожники, восстанавливающие объекты критической инфраструктуры после российских атак в осенне-зимний период.