Кабинет министров утвердил порядок выплаты по 30 тыс. гривен ежемесячно энергетикам и работникам коммунальных предприятий, которые привлечены к аварийно-восстановительным работам, вызванным российскими атаками. Об этом говорится в постановлении правительства №1425 от 11 ноября 2026 года, пишет УНН.

Согласиться с предложением Министерства энергетики и Министерства по восстановлению, инфраструктуре и транспорту относительно реализации в течение действия правового режима военного положения, но не дольше двух лет со дня вступления в силу этого постановления, экспериментального проекта по предоставлению государственной помощи работникам предприятий топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, железнодорожного транспорта общего пользования, привлеченным к аварийно-восстановительным работам - говорится в постановлении.

Согласно порядку, утвержденному постановлением, действие проекта распространяется на работников предприятий топливно-энергетического комплекса, работников предприятий жилищно-коммунального хозяйства, работников АО "Укрзализныця", которые непосредственно привлечены в ноябре - декабре 2026 года, январе - марте 2027 года, ноябре - декабре 2027 года, январе - марте 2028 года к аварийно-восстановительным работам на объектах электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения (в частности внутридомовых систем многоквартирных домов), объектах газовой инфраструктуры, объектах хранения, транспортировки нефти и продуктов ее переработки, а также объектах железнодорожного транспорта, которые получили разрушения вследствие боевых действий.

Документ устанавливает, что вышеупомянутые работники будут получать по 30 тыс. гривен ежемесячно за выполнение аварийно-восстановительных работ.

Чтобы предприятия могли получать дополнительные средства для выплаты своим работникам, привлеченным к восстановлению, Минцифры на портале Дія должно сформировать единый перечень предприятий, работники которых привлечены к аварийно-восстановительным работам.

Единый перечень должен содержать следующие сведения:

в отношении Минэнерго, Минразвития: наименование министерства;

идентификационный код согласно ЕГРПОУ;

в отношении предприятия:

наименование юридического лица; идентификационный код;

местонахождение юридического лица;

тип предприятия по направлениям (сферам) деятельности (электро-, тепло-, газо-, водоснабжение и водоотведение, железнодорожный транспорт общего пользования, другое направление (сфера) деятельности).

Предприятия, работники которых привлечены к аварийно-восстановительным работам, в период с 6 по 15 число подают список получателей государственной помощи, который содержит следующие сведения:

фамилия, собственное имя, отчество;

идентификационный код и номер паспорта гражданина;

номер текущего счета (по стандарту IBAN) получателя государственной помощи и название банка, в котором открыт такой счет;

контактный номер телефона;

наименование профессии.

Напомним

30 тысяч гривен ежемесячно будут получать энергетики, коммунальщики и железнодорожники, восстанавливающие объекты критической инфраструктуры после российских атак в осенне-зимний период.