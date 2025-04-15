Європейська комісія

Співробітникам Єврокомісії, які їдуть до США, видають одноразові телефони та базові ноутбуки через побоювання шпигунства, в тому числі з боку американських спецслужб. Це підкреслює погіршення відносин між ЄС та США.
Угорський парламент може ухвалити поправку до конституції, яка фактично забороняє зібрання ЛГБТК+ спільноти. Також можливе призупинення громадянства за загрозу безпеці країни.
Технологічні гіганти, зблизившись із Трампом, постраждали на тлі його торговельної війни. ЄС може ввести податок на доходи від реклами, а TikTok зіткнувся з проблемами в США через мита.
Туризм у Європі призводить до дефіциту житла, витісняючи місцевих жителів. У Італії, Португалії та Іспанії жителі міст протестують з вимогою заборонити платформи здачі в оренду, подібні до Airbnb.
Україна готова надати ЄС інформацію про причетність підсанкційних осіб до фінансування російської агресії. Про це заявила Стефанішина під час засідання Робочої групи Єврокомісії.
Інституції ЄС досягли угоди щодо першого закону про ґрунти, що передбачає п'ятирівневу оцінку їхнього стану. Також створять публічний список забруднених ділянок та принцип "забруднювач платить".
Прем'єр Шмигаль подякував за підтримку Україні від ЄС, включаючи фінансову та енергетичну допомогу. Обговорено відкриття переговорних кластерів щодо членства в ЄС.
Україна очікує продовження угоди з ЄС про вантажні перевезення автотранспортом до кінця 2025 року. Завдяки угоді, українським перевізникам не будуть потрібні додаткові дозволи.
Угорщина стала єдиною країною ЄС, що виступила проти запровадження мит у відповідь на мита США на сталь та алюміній. ЄС схвалив мита на товари США на €21 млрд.
Євросоюз схвалив мита на товари з США у відповідь на американські тарифи на сталь і алюміній. Ці заходи посилять торговельну війну між ЄС і США, зачепивши експорт обох сторін.
Євросоюз планує зменшити цільові показники закупівель газу, ігноруючи вимоги США щодо імпорту на 350 млрд доларів. Це рішення прийнято на тлі економічних проблем та мит Трампа.
Китай пообіцяв вжити заходів для захисту прав та інтересів після запровадження США 104% мита. Пекін готовий боротися до кінця, якщо США наполягатимуть на своєму тиску.
Урсула фон дер Ляєн закликала Китай допомогти Україні та пом'якшити наслідки митної війни, ініційованої США. Також обговорено підтримку реформованої торгової системи.
Бельгійські урядовці на чолі з прем'єр-міністром прибули до Києва для демонстрації підтримки Україні та обговорення співпраці в оборонній сфері. Їх супроводжують керівники бельгійських оборонних підприємств.
Євросоюз планує ввести контрзаходи проти мит США вже 15 квітня для першого пакету, а з 15 травня запрацюють мита для решти товарів.
Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС прагне розширити бізнес з іншими країнами через тарифи США. Також створюється робоча група для моніторингу демпінгу на ринках ЄС.
Анітта Гіппер заявила, що рф демонструє неповагу до переговорів.
Єврокомісія розглядає різні варіанти щодо українських біженців, зокрема продовження тимчасового захисту. ЄС прагне спільного рішення для передбачуваності та стабільності.
Міністерство внутрішніх справ Німеччини підтримало ідею підготовки молоді до кризових ситуацій та радить німцям зробити запаси їжі, води та предметів першої необхідності.
Євросоюз готує великий штраф для соціальної мережі X за порушення закону про боротьбу з дезінформацією. Штраф може перевищити 1 мільярд доларів.
Єврокомісія затвердила "Білу книгу" з оборони, яка узгоджується з цілями НАТО щодо оборонних спроможностей. План передбачає розблокування фондів для посилення співпраці та зміцнення НАТО.
За словами єврокомісара МакГрата, майже 70% товарів з ЄС до США потрапляють під посилені мита. Європа готує виважену відповідь та готова до переговорів із США.
Дональд Трамп заявив, що посилення мит на імпорт зміцнить економіку США. Він порівняв це з операцією, після якої пацієнт (економіка) вижив та одужує.
Прем'єр-міністр Італії Джорджі Мелоні опинилася у складній ситуації через плани переозброєння Європи та роль ЄС щодо України, намагаючись зберегти коаліційний уряд.
Голова дипломатії ЄС Кая Каллас заявила про необхідність посилення оборонної промисловості Європи та диверсифікації закупівель зброї. ЄС має виробляти боєприпаси самостійно та купувати їх у різних союзників.
Міністри оборони країн ЄС обговорили у Варшаві плани надання Україні 2 мільйонів артилерійських боєприпасів цього року. Це є пріоритетом та реальним завданням для європейських союзників.
Франція та Німеччина наполягають на агресивній відповіді ЄС на нові тарифи США, розглядаючи націлювання на американські технології та послуги для захисту інтересів Євросоюзу.
Уряд Іспанії виділить 14,1 млрд євро на підтримку економіки через нові тарифи США. Пакет включатиме пряме фінансування та пільгові кредити.
Аналітики Barclays попереджають, що нові мита США, особливо для Європи та Китаю, можуть призвести до рецесії. Високі мита та невизначеність створюють ризики для прибутків компаній.
Заступники міністра енергетики обговорили з ЄІБ виклики енергосектору, відбудову інфраструктури та відновлювану енергетику. Розглянули проєкт газового хабу та розширення сховищ газу.