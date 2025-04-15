Європейська комісія

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 19621 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 134772 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 125512 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 126972 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 125435 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 127932 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 192569 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76770 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164021 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 115365 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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Єврокомісія побоюється шпигунства США: співробітникам видають одноразові телефони

Співробітникам Єврокомісії, які їдуть до США, видають одноразові телефони та базові ноутбуки через побоювання шпигунства, в тому числі з боку американських спецслужб. Це підкреслює погіршення відносин між ЄС та США.

Політика • 14 квітня, 14:46 • 2064 перегляди

Угорщина готується ухвалити конституційну поправку, яка фактично забороняє зібрання ЛГБТК+

Угорський парламент може ухвалити поправку до конституції, яка фактично забороняє зібрання ЛГБТК+ спільноти. Також можливе призупинення громадянства за загрозу безпеці країни.

Новини Світу • 14 квітня, 10:47 • 3078 перегляди

Big Tech опинився під ударом через торговельну війну Трампа - ЗМІ

Технологічні гіганти, зблизившись із Трампом, постраждали на тлі його торговельної війни. ЄС може ввести податок на доходи від реклами, а TikTok зіткнувся з проблемами в США через мита.

Новини Світу • 12 квітня, 11:41 • 4534 перегляди

"Надмірний" туризм vs доступність житла: мешканці найпопулярніших міст закликають обмежити короткострокову оренду - FT

Туризм у Європі призводить до дефіциту житла, витісняючи місцевих жителів. У Італії, Португалії та Іспанії жителі міст протестують з вимогою заборонити платформи здачі в оренду, подібні до Airbnb.

Новини Світу • 11 квітня, 13:28 • 10546 перегляди

Україна готова надати ЄС докази щодо підсанкційних осіб, які фінансують російську агресію - Стефанішина

Україна готова надати ЄС інформацію про причетність підсанкційних осіб до фінансування російської агресії. Про це заявила Стефанішина під час засідання Робочої групи Єврокомісії.

Політика • 11 квітня, 07:54 • 3250 перегляди

Інституції ЄС досягли згоди щодо першого в історії закону про ґрунти: що він передбачає

Інституції ЄС досягли угоди щодо першого закону про ґрунти, що передбачає п'ятирівневу оцінку їхнього стану. Також створять публічний список забруднених ділянок та принцип "забруднювач платить".

Новини Світу • 10 квітня, 17:25 • 10888 перегляди

Шмигаль - фон дер Ляєн: важливо якнайшвидше відкрити кластери переговорів про вступ України до ЄС

Прем'єр Шмигаль подякував за підтримку Україні від ЄС, включаючи фінансову та енергетичну допомогу. Обговорено відкриття переговорних кластерів щодо членства в ЄС.

Політика • 10 квітня, 10:08 • 8393 перегляди

Україна очікує продовження "транспортного безвізу" з ЄС до кінця 2025 року - Шмигаль

Україна очікує продовження угоди з ЄС про вантажні перевезення автотранспортом до кінця 2025 року. Завдяки угоді, українським перевізникам не будуть потрібні додаткові дозволи.

Економіка • 9 квітня, 15:57 • 12060 перегляди

Угорщина єдиною виступила проти мит ЄС у відповідь на тарифи Трампа

Угорщина стала єдиною країною ЄС, що виступила проти запровадження мит у відповідь на мита США на сталь та алюміній. ЄС схвалив мита на товари США на €21 млрд.

Економіка • 9 квітня, 14:39 • 11829 перегляди

ЄС схвалив мита на товари США на €21 млрд через тарифи Трампа на метали

Євросоюз схвалив мита на товари з США у відповідь на американські тарифи на сталь і алюміній. Ці заходи посилять торговельну війну між ЄС і США, зачепивши експорт обох сторін.

Економіка • 9 квітня, 13:31 • 10395 перегляди

Трамп хоче, щоб Європа платила більше за газ, а ЄС хоче витрачати менше: Politico розповіло деталі

Євросоюз планує зменшити цільові показники закупівель газу, ігноруючи вимоги США щодо імпорту на 350 млрд доларів. Це рішення прийнято на тлі економічних проблем та мит Трампа.

Економіка • 9 квітня, 10:00 • 8484 перегляди

Китай вживатиме рішучих заходів для захисту своїх інтересів: Пекін відреагував на 104% мита

Китай пообіцяв вжити заходів для захисту прав та інтересів після запровадження США 104% мита. Пекін готовий боротися до кінця, якщо США наполягатимуть на своєму тиску.

Економіка • 9 квітня, 08:36 • 5880 перегляди

Фон дер Ляєн обговорила з прем'єром Китаю мир в Україні та ризики торгової війни

Урсула фон дер Ляєн закликала Китай допомогти Україні та пом'якшити наслідки митної війни, ініційованої США. Також обговорено підтримку реформованої торгової системи.

Політика • 8 квітня, 12:10 • 11063 перегляди

До Києва прибули бельгійські міністри, посадовців супроводжуватимуть керівники ОПК

Бельгійські урядовці на чолі з прем'єр-міністром прибули до Києва для демонстрації підтримки Україні та обговорення співпраці в оборонній сфері. Їх супроводжують керівники бельгійських оборонних підприємств.

Політика • 8 квітня, 08:00 • 10535 перегляди

ЄС введе перший пакет заходів у відповідь проти мит США 15 квітня, а наступний 15 травня - Шефчович

Євросоюз планує ввести контрзаходи проти мит США вже 15 квітня для першого пакету, а з 15 травня запрацюють мита для решти товарів.

Економіка • 7 квітня, 16:01 • 11542 перегляди

Європейський Союз зосередиться на глобальній торгівлі за межами США

Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС прагне розширити бізнес з іншими країнами через тарифи США. Також створюється робоча група для моніторингу демпінгу на ринках ЄС.

Економіка • 7 квітня, 15:22 • 13508 перегляди

Єврокомісія: росія демонструє неповагу до мирних переговорів, щодня атакуючи Україну

Анітта Гіппер заявила, що рф демонструє неповагу до переговорів.

Війна • 7 квітня, 13:59 • 9587 перегляди

У Єврокомісії ще не визначилися з продовженням тимчасового захисту для українців: кажуть про різні варіанти

Єврокомісія розглядає різні варіанти щодо українських біженців, зокрема продовження тимчасового захисту. ЄС прагне спільного рішення для передбачуваності та стабільності.

Суспільство • 7 квітня, 13:40 • 165829 перегляди

У Німеччині школи готуватимуть до можливості війни: ЗМІ розкрили деталі

Міністерство внутрішніх справ Німеччини підтримало ідею підготовки молоді до кризових ситуацій та радить німцям зробити запаси їжі, води та предметів першої необхідності.

Новини Світу • 7 квітня, 12:40 • 8749 перегляди

ЄС готує великі штрафи проти X Ілона Маска - NYT

Євросоюз готує великий штраф для соціальної мережі X за порушення закону про боротьбу з дезінформацією. Штраф може перевищити 1 мільярд доларів.

Новини Світу • 4 квітня, 12:40 • 11407 перегляди

"Біла книга" щодо оборони ЄС узгоджується з цілями НАТО - Каллас

Єврокомісія затвердила "Білу книгу" з оборони, яка узгоджується з цілями НАТО щодо оборонних спроможностей. План передбачає розблокування фондів для посилення співпраці та зміцнення НАТО.

Новини Світу • 4 квітня, 09:58 • 6743 перегляди

Під посилені мита США потрапляє 70% експорту ЄС на €380 млрд - єврокомісар

За словами єврокомісара МакГрата, майже 70% товарів з ЄС до США потрапляють під посилені мита. Європа готує виважену відповідь та готова до переговорів із США.

Економіка • 3 квітня, 16:20 • 11945 перегляди

"Вижив, одужує": Трамп назвав США після введення драконських мит пацієнтом, що пережив операцію

Дональд Трамп заявив, що посилення мит на імпорт зміцнить економіку США. Він порівняв це з операцією, після якої пацієнт (економіка) вижив та одужує.

Економіка • 3 квітня, 14:46 • 11548 перегляди

Між ЄС та США: Мелоні намагається зберегти коаліцію на тлі питань України та переозброєння Європи - Politico

Прем'єр-міністр Італії Джорджі Мелоні опинилася у складній ситуації через плани переозброєння Європи та роль ЄС щодо України, намагаючись зберегти коаліційний уряд.

Політика • 3 квітня, 14:39 • 10689 перегляди

Каллас заявила, що ЄС має зміцнювати власну оборонну промисловість, бо забагато купує в США

Голова дипломатії ЄС Кая Каллас заявила про необхідність посилення оборонної промисловості Європи та диверсифікації закупівель зброї. ЄС має виробляти боєприпаси самостійно та купувати їх у різних союзників.

Політика • 3 квітня, 13:12 • 7635 перегляди

Каллас: надання Україні 2 млн снарядів цього року - пріоритет ЄС, сьогодні вдалося уточнити плани

Міністри оборони країн ЄС обговорили у Варшаві плани надання Україні 2 мільйонів артилерійських боєприпасів цього року. Це є пріоритетом та реальним завданням для європейських союзників.

Війна • 3 квітня, 12:50 • 10280 перегляди

Німеччина та Франція наполягають на більш агресивній відповіді на нові тарифи США – Bloomberg

Франція та Німеччина наполягають на агресивній відповіді ЄС на нові тарифи США, розглядаючи націлювання на американські технології та послуги для захисту інтересів Євросоюзу.

Економіка • 3 квітня, 12:25 • 9710 перегляди

Іспанія виділить €14,1 млрд для підтримки економіки через мита США

Уряд Іспанії виділить 14,1 млрд євро на підтримку економіки через нові тарифи США. Пакет включатиме пряме фінансування та пільгові кредити.

Новини Світу • 3 квітня, 12:21 • 6438 перегляди

Мита Трампа вдарили по Європі і Китаю сильніше, ніж очікувалося - аналітики

Аналітики Barclays попереджають, що нові мита США, особливо для Європи та Китаю, можуть призвести до рецесії. Високі мита та невизначеність створюють ризики для прибутків компаній.

Економіка • 3 квітня, 11:33 • 10089 перегляди

Україна та ЄІБ обговорили відбудову енергоінфраструктури та нові проєкти

Заступники міністра енергетики обговорили з ЄІБ виклики енергосектору, відбудову інфраструктури та відновлювану енергетику. Розглянули проєкт газового хабу та розширення сховищ газу.

Економіка • 3 квітня, 01:57 • 5227 перегляди