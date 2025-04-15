Європейська комісія

Каллас: надання Україні 2 млн снарядів цього року - пріоритет ЄС, сьогодні вдалося уточнити плани

Міністри оборони країн ЄС обговорили у Варшаві плани надання Україні 2 мільйонів артилерійських боєприпасів цього року. Це є пріоритетом та реальним завданням для європейських союзників.