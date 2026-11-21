російські гібридні загрози в ЄС стають дедалі реальнішими - фон дер Ляєн
Київ • УНН
Фон дер Ляєн заявила про причетність рф до замаху в Данії. ЄС готує нову стратегію безпеки та посилить відповідь на гібридні атаки.
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн засудила замах на вбивство громадянина США та України в Данії, до якого, за її словами, причетні російські спецслужби. Про це вона написала в соцмережі X, пише УНН.
Я рішуче засуджую замах на вбивство громадянина США та України в Данії, організований російськими спецслужбами. Це був напад на території Європейського Союзу. І це неприйнятно
Вона наголосила, що Євросоюз повністю солідарний із Данією та іншими державами-членами, які стали мішенню російських гібридних атак.
За словами президентки Єврокомісії, гібридні загрози з боку Росії стають дедалі реальнішими, тому ЄС має використовувати наявні інструменти реагування — від груп швидкого реагування до санкцій проти відповідальних за такі дії.
Також фон дер Ляєн повідомила, що Єврокомісія незабаром запропонує нову Європейську стратегію безпеки для посилення готовності та стримування.
Якщо росія має намір послабити нашу підтримку України, вона досягне прямо протилежного. Наша рішучість лише зростатиме
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Двох громадян Данії підозрюють у тому, що їх завербувала російська розвідка для вбивства українського репера Kyivstoner напередодні його запланованого виступу в Данії.
Данія висилає військового аташе рф та може припинити видачу шенгенських віз росіянам20.11.26, 19:51 • 29811 переглядiв