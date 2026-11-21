Российские гибридные угрозы в ЕС становятся всё более реальными — фон дер Ляйен
Киев • УНН
Фон дер Ляйен заявила о причастности РФ к покушению в Дании. ЕС готовит новую стратегию безопасности и усилит ответ на гибридные атаки.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен осудила покушение на убийство гражданина США и Украины в Дании, к которому, по её словам, причастны российские спецслужбы. Об этом она написала в соцсети X, сообщает УНН.
Я решительно осуждаю покушение на убийство гражданина США и Украины в Дании, организованное российскими спецслужбами. Это было нападение на территории Европейского Союза. И это неприемлемо
Она подчеркнула, что Европейский союз полностью солидарен с Данией и другими государствами-членами, ставшими мишенью российских гибридных атак.
По словам председателя Еврокомиссии, гибридные угрозы со стороны России становятся всё более реальными, поэтому ЕС должен использовать имеющиеся инструменты реагирования — от групп быстрого реагирования до санкций против ответственных за такие действия.
Также фон дер Ляйен сообщила, что Еврокомиссия вскоре предложит новую Европейскую стратегию безопасности для усиления готовности и сдерживания.
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Напомним
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