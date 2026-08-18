Андрей Бутенко

Министр образования и науки Украины

Андрей Петрович Бутенко — учёный, педагог и специалист в сфере обеспечения качества высшего образования. Имеет два высших образования: окончил Национальный педагогический университет имени Михаила Драгоманова по специальности «История и правоведение» и Луганский государственный университет внутренних дел имени Эдуарда Дидоренко по специальности «Правоведение». Кандидат исторических наук, доцент. Около 16 лет работал в Европейском университете, пройдя путь от преподавателя до руководителя. С февраля 2019 года — заместитель председателя Национального агентства по обеспечению качества высшего образования (НАЗЯВО), а с апреля 2022 года — председатель этого органа. 16 июля 2026 года назначен министром образования и науки, сменив Оксена Лисового.