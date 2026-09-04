Почти 12% участников НМТ-2026 не преодолели пороговый балл хотя бы по одному предмету
Киев • УНН
В НМТ-2026 приняли участие 329 709 человек, более 48,5 тысячи не сдали как минимум один предмет. Чаще всего порог не преодолевали по математике.
В 2026 году более 48,5 тысячи учащихся не преодолели пороговый балл хотя бы по одному предмету на НМТ. Об этом говорится в отчёте Украинского центра оценивания качества образования, передаёт УНН.
Детали
В этом году на Национальный мультипредметный тест зарегистрировались почти 360 тысяч человек, участие в тестировании приняли 329 709 участников.
39 888 участников не преодолели порог теста по математике. Это 12,1% от всех, кто выполнял тест.
В то же время украинский язык не сдали 6 217 человек, историю Украины — 1 283 человека.
Больше всего максимальных результатов было по английскому языку и математике: 2 194 и 1 152 соответственно. Далее результаты выглядят так:
- история Украины — 366;
- украинский язык — 267;
- украинская литература — 175;
- физика — 52.
Меньше всего максимальных результатов было зафиксировано во время НМТ по французскому языку — всего (2). Также меньше всего баллов было по испанскому языку (5).
Напомним
Министр образования и науки Андрей Бутенко заявил, что математика должна оставаться обязательной на НМТ.
Группа из 50 народных депутатов зарегистрировала в Верховной Раде альтернативный правительственному законопроект №15254-1, который предусматривает изменение правил проведения национального мультипредметного теста во время военного положения.