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Почти 12% участников НМТ-2026 не преодолели пороговый балл хотя бы по одному предмету

Киев • УНН

 • 890 просмотра

В НМТ-2026 приняли участие 329 709 человек, более 48,5 тысячи не сдали как минимум один предмет. Чаще всего порог не преодолевали по математике.

Почти 12% участников НМТ-2026 не преодолели пороговый балл хотя бы по одному предмету

В 2026 году более 48,5 тысячи учащихся не преодолели пороговый балл хотя бы по одному предмету на НМТ. Об этом говорится в отчёте Украинского центра оценивания качества образования, передаёт УНН.

Детали

В этом году на Национальный мультипредметный тест зарегистрировались почти 360 тысяч человек, участие в тестировании приняли 329 709 участников.

39 888 участников не преодолели порог теста по математике. Это 12,1% от всех, кто выполнял тест.

В то же время украинский язык не сдали 6 217 человек, историю Украины — 1 283 человека.

Больше всего максимальных результатов было по английскому языку и математике: 2 194 и 1 152 соответственно. Далее результаты выглядят так:

  • история Украины — 366;
    • украинский язык — 267;
      • украинская литература — 175;
        • физика — 52.

          Меньше всего максимальных результатов было зафиксировано во время НМТ по французскому языку — всего (2). Также меньше всего баллов было по испанскому языку (5).

          Напомним

          Министр образования и науки Андрей Бутенко заявил, что математика должна оставаться обязательной на НМТ.

          Группа из 50 народных депутатов зарегистрировала в Верховной Раде альтернативный правительственному законопроект №15254-1, который предусматривает изменение правил проведения национального мультипредметного теста во время военного положения.

          Евгений Устименко

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