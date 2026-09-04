Майже 12% учасників НМТ-2026 не подолали пороговий бал хоча б одного предмета
Київ • УНН
У НМТ-2026 взяли участь 329 709 осіб, понад 48,5 тисячі не склали щонайменше один предмет. Найчастіше поріг не долали з математики.
У 2026 році понад 48,5 тисячі учнів не подолали пороговий бал хоча б з одного предмета на НМТ. Про це йдеться у звіті Українського центру оцінювання якості освіти, передає УНН.
Деталі
Цьогоріч на Національний мультипредметний тест зареєструвалися майже 360 тисяч осіб, участь у тестуванні взяли 329 709 учасників.
39 888 учасників не подолали поріг тесту з математики. Це 12,1% від усіх, хто виконував тест.
Водночас українську мову не склали 6 217 осіб, історію України - 1 283 особи.
Найбільше максимальних результатів було з англійської мови та математики: 2 194 та 1 152 відповідно. Далі результати виглядають так:
- історія України - 366;
- українська мова - 267;
- українська література - 175;
- фізика - 52.
Найменше максимальних результатів було зафіксовано під час НМТ з французької мови - лише (2). Також найменше балів з іспанської мови (5).
Нагадаємо
Міністр освіти і науки Андрій Бутенко заявив, що математика повинна залишатися обов'язковою на НМТ.
Група з 50 народних депутатів зареєструвала у Верховній Раді альтернативний урядовому законопроєкт №15254-1, який передбачає зміну правил проведення національного мультипредметного тесту під час воєнного стану.