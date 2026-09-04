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Майже 12% учасників НМТ-2026 не подолали пороговий бал хоча б одного предмета

Київ • УНН

 • 1292 перегляди

У НМТ-2026 взяли участь 329 709 осіб, понад 48,5 тисячі не склали щонайменше один предмет. Найчастіше поріг не долали з математики.

Майже 12% учасників НМТ-2026 не подолали пороговий бал хоча б одного предмета

У 2026 році понад 48,5 тисячі учнів не подолали пороговий бал хоча б з одного предмета на НМТ. Про це йдеться у звіті Українського центру оцінювання якості освіти, передає УНН.

Деталі

Цьогоріч на Національний мультипредметний тест зареєструвалися майже 360 тисяч осіб, участь у тестуванні взяли 329 709 учасників.

39 888 учасників не подолали поріг тесту з математики. Це 12,1% від усіх, хто виконував тест.

Водночас українську мову не склали 6 217 осіб, історію України - 1 283 особи.

Найбільше максимальних результатів було з англійської мови та математики: 2 194 та 1 152 відповідно. Далі результати виглядають так:

  • історія України - 366;
    • українська мова - 267;
      • українська література - 175;
        • фізика - 52.

          Найменше максимальних результатів було зафіксовано під час НМТ з французької мови - лише (2). Також найменше балів з іспанської мови (5).

          Нагадаємо

          Міністр освіти і науки Андрій Бутенко заявив, що математика повинна залишатися обов'язковою на НМТ.

          Група з 50 народних депутатів зареєструвала у Верховній Раді альтернативний урядовому законопроєкт №15254-1, який передбачає зміну правил проведення національного мультипредметного тесту під час воєнного стану.

          Євген Устименко

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