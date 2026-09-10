росія атакувала Україну понад сотнею дронів: є влучання у 13 місцях

У ніч на 10 вересня росіяни атакували Україну ударними БПЛА типу Shahed (половина з них реактивні), Гербера, а також дронами-імітаторами типу "Пародія". Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України, передає УНН.

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Ворог запустив дрони з російських міст міллерево, курськ, приморсько-ахтарськ, а також окупованих Криму і Донецька.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Протиповітряною обороною збито/подавлено 128 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 9 локаціях.

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