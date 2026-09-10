"АТЕШ" заявив про диверсію в орловській області, яка порушила керування російськими дронами

Агенти партизанського руху "АТЕШ" заявили про знищення вежі зв'язку в Орловській області рф, яку російські військові нібито використовували для забезпечення роботи безпілотників. У результаті диверсії було порушено стабільність каналів зв'язку та керування БПЛА, повідомляє "АТЕШ", пише УНН.

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За даними руху, операцію провели поблизу селища жудерський. На вежі були встановлені ретранслятори, які забезпечували стійкий сигнал та дозволяли керувати російськими безпілотниками на цьому напрямку.

Після виведення обладнання з ладу дальність роботи відповідних систем скоротилася, а канали зв'язку стали менш стабільними, стверджують в "АТЕШ".

Операторам довелося шукати нові позиції

За інформацією партизанів, російські оператори БПЛА змушені шукати нові місця для розміщення обладнання та переналаштовувати частоти. Це, як стверджується, спричинило затримки у виконанні завдань.

В "АТЕШ" заявили, що продовжують проводити диверсійні операції в тилу рф та передавати Силам оборони України інформацію про російські військові об'єкти. Незалежного підтвердження наслідків цієї операції наразі немає.

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