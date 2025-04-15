ЗАЗ Таврія

Армійці рф окупували Степове та Північне, й просуваються в районі Орлівки, Бердичева та Тоненького: мапа DeepState

Згідно з картами DeepState, російські війська окупували Степове та Північне в Донецькій області та наступають поблизу Орлівки, Бердичева та Тоненького, в той час як по всьому фронту відбулося 79 бойових зіткнень, а українські війська відбили більшість атак в Авдіївці, Мар'їнці та Куп'янську.