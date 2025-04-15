ЗАЗ Таврія

На території Запорізької області знаходиться 75-90 тисяч російських окупантів. Їх кількість не є сталою через постійне переміщення підрозділів між ділянками фронту, зокрема із Запоріжжя до Донецької області.
За минулу добу на Таврійському напрямку ЗСУ ліквідували понад 380 російських окупантів, знищили 45 одиниць військової техніки, 1 склад з боєприпасами та 5 інших важливих об'єктів противника.
російські окупанти активізували дії поблизу Новомихайлівки, розгорнувши новий танковий полк у напрямку Новопавлівки, але українські війська утримали позиції.
За минулу добу на Таврійському напрямку українські війська знищили понад 300 російських окупантів та 65 одиниць військової техніки, зокрема 12 танків, 17 бронемашин, 5 артилерійських систем та 1 реактивну систему залпового вогню, повідомив генерал-бригадний генерал Олександр Тарнавський.
Російські окупаційні війська в Україні збільшили темпи своїх операцій, але не змогли досягти конкретних оперативно-тактичних цілей, досягнувши лише незначних успіхів у Луганській та Донецькій областях.
Село Роботине в Запорізькій області знаходиться під ефективним вогневим контролем Збройних сил України, і ті нечисленні росіяни, яким вдається проникнути в центр села, рано чи пізно знищуються.
Україна інтенсифікує будівництво фортифікаційних споруд та оборонних ліній на фронті, оскільки наразі веде оборонну операцію, на відміну від минулорічного контрнаступу, коли такі зусилля були менш активними.
Сили оборони України відбили 21 російську атаку на Авдіївському напрямку, 20 - на Новопавлівському та 16 штурмів на Роботинському виступі на Оріхівському напрямках, знищивши та поранивши 389 російських окупантів, а також ліквідувавши 54 одиниці ворожої техніки.
Генштаб продемонстрував розгалужену систему нових інженерних укріплень, що тягнуться на сотні метрів вздовж другої лінії оборони на Донецькому та Запорізькому напрямках і складаються з десятків опорних пунктів, з'єднаних зигзагоподібними окопами.
російська армія зазнала значних втрат у спробах посилити наступ на Роботинській дузі в Запорізькій області України: знищено три РСЗВ, десятки одиниць іншої техніки окупанта. Крім того, понад 400 солдатів зс рф вбито і поранено.
За даними українських військових, російські війська застосували сльозогінний газ та іншу хімічну зброю проти українських військ понад 1 000 разів.
На Таврійському напрямку українські захисники відбили 53 російські атаки, знищивши 336 російських військовослужбовців та 38 одиниць військової техніки.
Російські війська посилюють тиск по всій лінії фронту навколо Авдіївки в Донецькій області, продовжуючи наступальні операції.
Головнокомандувач Збройних Сил України відвідав передові позиції на Авдіївському та Курахівському напрямках, де перевірив роботу зв'язку та пунктів управління підрозділів.
Українські війська стабілізували лінію оборони на Авдіївському напрямку в районі Тоненького, Орлівки та Бердичів. росіянв невдало спробували наступати у районах Новомихайлівки та Роботиного.
Згідно з картами DeepState, російські війська окупували Степове та Північне в Донецькій області та наступають поблизу Орлівки, Бердичева та Тоненького, в той час як по всьому фронту відбулося 79 бойових зіткнень, а українські війська відбили більшість атак в Авдіївці, Мар'їнці та Куп'янську.
Українські оператори безпілотників з 1-ї окремої танкової Сіверської бригади за тиждень знищили десять російських безпілотників на Запорізькому напрямку.
Ситуація на фронті залишається стабільною на окремих ділянках, але включає бої та ворожі обстріли на різних напрямках: росіяни здійснили обстріли поблизу Авдіївки, Первомайського та Роботиного, тоді як українці відбили атаки у Білогорівці.
В операційній зоні ОСУВ “Таврія” минулої доби ворог завдав 21 авіаудару, провів 73 штурмові дії та вчинив 732 артилерійські обстріли. Сили оборони ліквідували майже 500 окупантів та близько 200 російських дронів.