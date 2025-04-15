ЗАЗ Таврія

$41.320.07
47.030.11
ukenru
Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
Ексклюзив
12:27 • 16592 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

12:21 • 18291 перегляди

В угідді, де вбили собаку з пістолета, раніше відпочивав Ситник, а його власник балотувався в депутати

Ексклюзив
12:10 • 14266 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 35797 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 165388 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 141619 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 144285 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 136682 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 136901 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 196858 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
5м/с
28%
Популярнi новини

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

15 квітня, 03:29 • 52891 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

15 квітня, 04:26 • 66903 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

15 квітня, 06:00 • 72732 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 67325 перегляди

В Угорщині оцінили вступ України в ЄС: стали відомі сума та наслідки

08:39 • 46061 перегляди
Публікації

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
Ексклюзив

12:27 • 16603 перегляди

В угідді, де вбили собаку з пістолета, раніше відпочивав Ситник, а його власник балотувався в депутати

12:21 • 18304 перегляди

"Сірий" iPhone: Чому невеликі мережі продають техніку Apple дешевше

10:42 • 22744 перегляди

"Рівненська вертикаль": як Іванна Смачило очолила Фонд державного майна України та до чого тут міністр Коваль

09:24 • 31933 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 68763 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джо Байден

Марко Рубіо

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Суми

Крим

Китай

Реклама
УНН Lite

"За межами пародії". Модель Ратаковські "обурена" польотом Кеті Перрі у космос на кораблі Blue Origin

10:27 • 11980 перегляди

Маєток Джина Гекмена був заражений гризунами - нові подробиці смерті актора і його дружини

09:38 • 16031 перегляди

Ентоні Маккі: "Месники: Судний день" стане поверненням до класики MCU

15 квітня, 07:01 • 17676 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 113163 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 114595 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

Продукти

ЗАЗ Таврія

Новини по темi

75-90 тисяч окупантів перебувають на території Запорізької області - Лиховій

На території Запорізької області знаходиться 75-90 тисяч російських окупантів. Їх кількість не є сталою через постійне переміщення підрозділів між ділянками фронту, зокрема із Запоріжжя до Донецької області.

Війна • 17 серпня, 17:08 • 37128 перегляди

Сили оборони на Таврійському напрямку знищили 5 важливих об’єктів ворога та 45 одиниць військової техніки окупантів - Тарнавський

За минулу добу на Таврійському напрямку ЗСУ ліквідували понад 380 російських окупантів, знищили 45 одиниць військової техніки, 1 склад з боєприпасами та 5 інших важливих об'єктів противника.

Війна • 13 березня, 12:09 • 21501 перегляди

Окупанти почали активніше проводити дії на напрямку Новомихайлівки - Лиховій

російські окупанти активізували дії поблизу Новомихайлівки, розгорнувши новий танковий полк у напрямку Новопавлівки, але українські війська утримали позиції.

Війна • 11 березня, 10:28 • 51198 перегляди

На Таврійському напрямку Сили оборони уразили російський ЗРГК “Панцир-С1” - Тарнавський

За минулу добу на Таврійському напрямку українські війська знищили понад 300 російських окупантів та 65 одиниць військової техніки, зокрема 12 танків, 17 бронемашин, 5 артилерійських систем та 1 реактивну систему залпового вогню, повідомив генерал-бригадний генерал Олександр Тарнавський.

Війна • 10 березня, 11:05 • 38288 перегляди

росіяни збільшують інтенсивність бойових дій в Україні - розвідка Естонії

Російські окупаційні війська в Україні збільшили темпи своїх операцій, але не змогли досягти конкретних оперативно-тактичних цілей, досягнувши лише незначних успіхів у Луганській та Донецькій областях.

Війна • 8 березня, 17:06 • 29487 перегляди

Роботине під ефективним вогневим контролем ЗСУ – Лиховій

Село Роботине в Запорізькій області знаходиться під ефективним вогневим контролем Збройних сил України, і ті нечисленні росіяни, яким вдається проникнути в центр села, рано чи пізно знищуються.

Війна • 8 березня, 16:05 • 24551 перегляди

Лиховій пояснив, чому торік будівництво фортифікаційних споруд велося менш активно

Україна інтенсифікує будівництво фортифікаційних споруд та оборонних ліній на фронті, оскільки наразі веде оборонну операцію, на відміну від минулорічного контрнаступу, коли такі зусилля були менш активними.

Війна • 8 березня, 15:39 • 22948 перегляди

На Таврійському напрямку обстановка залишається складною, але контрольованою, ворог активізувався біля Роботиного - Тарнавський

Сили оборони України відбили 21 російську атаку на Авдіївському напрямку, 20 - на Новопавлівському та 16 штурмів на Роботинському виступі на Оріхівському напрямках, знищивши та поранивши 389 російських окупантів, а також ліквідувавши 54 одиниці ворожої техніки.

Війна • 7 березня, 11:59 • 24168 перегляди

Споруджені на Донецькому і Запорізькому напрямках укріплення тягнуться на значну дистанцію – речник ОСУВ “Таврія”

Генштаб продемонстрував розгалужену систему нових інженерних укріплень, що тягнуться на сотні метрів вздовж другої лінії оборони на Донецькому та Запорізькому напрямках і складаються з десятків опорних пунктів, з'єднаних зигзагоподібними окопами.

Війна • 6 березня, 13:04 • 28152 перегляди

Армія рф стикається з втратами у спробах посилити наступ на Роботинському виступі - Лиховій

російська армія зазнала значних втрат у спробах посилити наступ на Роботинській дузі в Запорізькій області України: знищено три РСЗВ, десятки одиниць іншої техніки окупанта. Крім того, понад 400 солдатів зс рф вбито і поранено.

Війна • 5 березня, 12:10 • 26484 перегляди

росіяни понад тисячу разів застосували хімічну зброю проти Сил оборони

За даними українських військових, російські війська застосували сльозогінний газ та іншу хімічну зброю проти українських військ понад 1 000 разів.

Війна • 4 березня, 15:17 • 20816 перегляди

За добу на Таврійському напрямку відбили понад півсотні атак росіян - Тарнавський

На Таврійському напрямку українські захисники відбили 53 російські атаки, знищивши 336 російських військовослужбовців та 38 одиниць військової техніки.

Війна • 2 березня, 13:18 • 26833 перегляди

росіяни тиснуть абсолютно по всій смузі навколо Авдіївки – Жорін

Російські війська посилюють тиск по всій лінії фронту навколо Авдіївки в Донецькій області, продовжуючи наступальні операції.

Війна • 1 березня, 19:20 • 28279 перегляди

Сирський перевірив злагодженість та взаємодію підрозділів на Авдіївському та Курахівському напрямках

Головнокомандувач Збройних Сил України відвідав передові позиції на Авдіївському та Курахівському напрямках, де перевірив роботу зв'язку та пунктів управління підрозділів.

Війна • 29 лютого, 16:57 • 27629 перегляди

ЗСУ стабілізували лінію оборони в районах Тоненького, Орлівки і Бердичів - Тарнавський

Українські війська стабілізували лінію оборони на Авдіївському напрямку в районі Тоненького, Орлівки та Бердичів. росіянв невдало спробували наступати у районах Новомихайлівки та Роботиного.

Війна • 27 лютого, 13:54 • 24146 перегляди

Армійці рф окупували Степове та Північне, й просуваються в районі Орлівки, Бердичева та Тоненького: мапа DeepState

Згідно з картами DeepState, російські війська окупували Степове та Північне в Донецькій області та наступають поблизу Орлівки, Бердичева та Тоненького, в той час як по всьому фронту відбулося 79 бойових зіткнень, а українські війська відбили більшість атак в Авдіївці, Мар'їнці та Куп'янську.

Війна • 26 лютого, 21:58 • 33613 перегляди

Запорізький напрямок: українські дрони знищили 10 російських квадроциклів

Українські оператори безпілотників з 1-ї окремої танкової Сіверської бригади за тиждень знищили десять російських безпілотників на Запорізькому напрямку.

Війна • 26 лютого, 15:14 • 27551 перегляди

На кількох ділянках фронту тривають бої та обстріли, ЗСУ тримають оборону

Ситуація на фронті залишається стабільною на окремих ділянках, але включає бої та ворожі обстріли на різних напрямках: росіяни здійснили обстріли поблизу Авдіївки, Первомайського та Роботиного, тоді як українці відбили атаки у Білогорівці.

Війна • 18 лютого, 23:09 • 30208 перегляди

За добу на Таврійському напрямку росіяни провели понад 70 штурмів: Сили оборони знищили майже 500 окупантів

В операційній зоні ОСУВ “Таврія” минулої доби ворог завдав 21 авіаудару, провів 73 штурмові дії та вчинив 732 артилерійські обстріли. Сили оборони ліквідували майже 500 окупантів та близько 200 російських дронів.

Війна • 6 лютого, 10:18 • 22738 перегляди