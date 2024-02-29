Сирський перевірив злагодженість та взаємодію підрозділів на Авдіївському та Курахівському напрямках
Київ • УНН
Головнокомандувач Збройних Сил України відвідав передові позиції на Авдіївському та Курахівському напрямках, де перевірив роботу зв'язку та пунктів управління підрозділів.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський навідався на позиції українських військових, які тримають оборону на Авдіївському та Курахівському напрямках. Главком особисто перевірив як працюють пункти управління та якість комунікації між частинами та підрозділами. Про це пише УНН із посиланням на заяву Сирського в його офіційному телеграм-каналі.
Під час роботи з командирами бригад основну увагу звертаю на те, як організована робота на пунктах управління щодо вогневого ураження противника, на своєчасність та адекватність прийнятих рішень відповідно до обстановки, яка склалася та на підтримання постійної взаємодії між частинами і підрозділами.
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Главком також повідомив, що наші бригади ведуть жорсткі бої з переважаючими силами противника. Ворог несе значні втрати у живій силі та техніці.
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Раніше командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський заявив, що окупаційні війська рф зосередили свої атаки на Авдіївському напрямку. За минулу добу, вони намагались 25 разів штурмувати позиції Сил оборони на цій ділянці фронту.
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