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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 26184 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

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Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 10:52 • 134748 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196409 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77589 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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Курахівський напрямок: ЗСУ знищили понад 130 окупантів з початку місяця

ЗСУ ліквідували понад 130 російських військових на Курахівському напрямку з початку січня 2024 року. Окупанти продовжують наступальні дії, пересуваючись здебільшого пішки та уникаючи використання бронетехніки.

Війна • 14 січня, 08:43 • 25433 перегляди

Поблизу Курахового йдуть бої, сказати, що війська рф взяли місто повністю, не можна - ОСУВ "Хортиця"

Сили оборони України продовжують утримувати позиції в межах міста Курахове на Донеччині, тому казати, що окупаційні війська рф повністю взяли місто, не можна, заявив речник ОСУВ “Хортиця” Віктор Трегубов.

Війна • 11 січня, 09:39 • 37220 перегляди

Окупанти зменшили застосування бронетехніки на Курахівському напрямку: чому

російські війська перейшли від використання бронетехніки до тактики малих штурмових груп на Курахівському напрямку. Ворог також почав застосовувати дрони на оптоволокні, які стійкі до засобів РЕБ.

Війна • 8 січня, 13:56 • 19824 перегляди

Окупанти продовжують штурмувати міську забудову Курахового: що відомо

російські війська проводять активні штурмові дії в міській забудові Курахового та атакують на Краматорському і Покровському напрямках. Противник намагається реалізувати чисельну перевагу, але зазнає втрат від українських сил.

Війна • 7 січня, 11:02 • 29094 перегляди

"Про повний контроль росіян над містом мови не йде": ОСУВ "Хортиця" про ситуацію в Курахове

В Курахово тривають міські бої, українські підрозділи утримують позиції в західній частині міста. Заяви росії про повний контроль над містом не відповідають дійсності.

Війна • 6 січня, 17:55 • 26045 перегляди

Місто напівзруйноване: речник ОСУВ "Хортиця" відповів, чи захопили росіяни Курахове

Речник ОСУВ "Хортиця" спростував заяви рф про повне захоплення Курахового. У місті тривають бої, воно перебуває в напівзруйнованому стані, а Сили оборони утримують позиції.

Війна • 6 січня, 14:17 • 22410 перегляди

Штурмові дії в міській забудові Курахового: противник намагається прорвати оборону

В міській забудові Курахового тривають важкі бої, окупанти намагаються реалізувати чисельну перевагу. Бойові дії також ведуться в районах Дачного та Янтарного.

Війна • 30 грудня, 08:16 • 31701 перегляди

Спостерігається накопичення сил рф на Курахівському напрямку - речник ОСУВ "Хортиця"

На Курахівському напрямку зафіксовано 31 бойове зіткнення за добу та накопичення сил противника. Ворог намагається інфільтруватися в бойові порядки ЗСУ, використовуючи протитепловізійні плащі.

Війна • 26 грудня, 13:26 • 17746 перегляди

Спостерігається накопичення сил рф на Курахівському напрямку - речник ОСУВ "Хортиця"

На Курахівському напрямку зафіксовано накопичення російських військ для проведення штурмових дій. За минулу добу відбулося 31 бойове зіткнення, окупанти використовують протитепловізійні плащі для нічних атак.

Війна • 26 грудня, 12:01 • 18321 перегляди

Окупанти зруйнували окремі позиції ЗСУ на сході - ОСУВ "Хортиця"

Російські війська атакували українські укріплення в районах Шевченка, Сторожевого та Курахового. Внаслідок обстрілів деякі позиції ЗСУ зазнали руйнувань, що унеможливило їх утримання.

Війна • 17 грудня, 09:12 • 18121 перегляди

Курахове знаходиться під контролем ЗСУ – Волошин

Українські військові контролюють Курахове на Донеччині, але ведуть важкі бої за утримання позицій. росія зосереджує резерви та намагається вирівняти лінію фронту, задіявши три великі військові з'єднання.

Війна • 16 грудня, 11:22 • 17937 перегляди

росіяни проводять активні штурмові дії на південно-східній околиці Курахового та використовують ДРГ - Генштаб

На південно-східній околиці Курахового окупанти проводять активні штурмові дії, намагаючись захопити дорожню розв'язку. Ворог також використовує ДРГ під виглядом цивільних для захоплення адміністративних об'єктів.

Війна • 15 грудня, 19:36 • 35499 перегляди

Волошин розповів, що відбувається у Курахово: "лише вчора було 40 штурмів"

Російські війська здійснили 40 спроб штурму на Курахівському напрямку, намагаючись прорвати оборону та взяти під контроль логістичні маршрути. Сили оборони України продовжують утримувати місто та знищувати ворожі ДРГ.

Війна • 10 грудня, 11:58 • 17651 перегляди

Курахове під контролем Сил оборони, але ворог тисне – відбито майже 40 штурмів

Сили оборони України утримують контроль над Кураховим, відбивши 39 ворожих штурмів за добу. Окупанти зменшили використання бронетехніки порівняно з попередніми тижнями.

Війна • 28 листопада, 10:35 • 16770 перегляди

росіяни рвуться до околиць Курахового - речник ОСУВ "Хортиця"

російські війська активізували наступ на околиці Курахового на Донеччині, намагаючись взяти місто під контроль. ЗСУ стримують атаки ворога та завдають втрат противнику.

Війна • 26 листопада, 10:57 • 17464 перегляди

Правоохоронці показали кадри евакуації з Курахового

У Кураховому під постійними обстрілами залишається близько тисячі мешканців, включаючи дітей. Спецпідрозділ "Білі янголи" продовжує евакуацію населення, незважаючи на смертельну небезпеку.

Суспільство • 6 листопада, 13:46 • 32821 перегляди

Генштаб: за добу 148 боїв, майже половина - на Покровському та Курахівському напрямках

За добу зафіксовано 148 бойових зіткнень. Противник завдав 89 авіаударів, здійснив понад 4000 обстрілів та залучив понад 1500 дронів-камікадзе. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів.

Війна • 24 жовтня, 05:43 • 27926 перегляди

На фронті відбулося 132 боєзіткнень: найгарячіше на Покровському та Курахівському напрямках - Генштаб

За добу відбулося 132 бойових зіткнення, найскладніша ситуація на Покровському та Курахівському напрямках. Ворог завдав 73 авіаудари, здійснив понад 610 атак дронами та близько 3000 обстрілів.

Війна • 23 жовтня, 19:37 • 39518 перегляди

На трьох напрямках на Донеччині кількість штурмів зменшилася: названо причину

Кількість штурмів на Краматорському, Сіверському та Торецькому напрямках зменшилася. Ворог, ймовірно, взяв тактичну паузу для поповнення сил і техніки, ситуація в Торецьку стабілізувалася.

Війна • 23 жовтня, 12:40 • 22485 перегляди

На фронті відбулось 122 бойових зіткнення, найгарячіше на Покровському напрямку

На фронті відбулось 122 бойових зіткнення. Найнапруженіша ситуація на Покровському та Курахівському напрямках, де ворог зосереджує основні наступальні зусилля.

Війна • 22 жовтня, 19:53 • 47077 перегляди

Армія рф вбила двох дітей та жінку у Покровському районі на Донеччині

У Покровському районі Донеччини внаслідок російських атак загинули двоє дітей. Пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру в кількох населених пунктах області.

Війна • 22 жовтня, 08:10 • 30281 перегляди

Загарбники просунулися біля Неліпівки, Курахового, Водяного та Лисівки - DeepState

DeepState повідомляє про просування ворога в кількох населених пунктах. За даними Генштабу, за добу відбулося 107 бойових зіткнень, найбільше на Покровському напрямку - 35 атак.

Війна • 21 жовтня, 21:55 • 81867 перегляди

107 боєзіткнень на фронті: найбільше атак відбулося на Покровському напрямку - Генштаб

На передовій відбулося 107 боєзіткнень, найбільше - на Покровському напрямку. ЗСУ відбили численні атаки ворога на різних напрямках, включаючи Куп'янський, Лиманський, Краматорський та інші.

Війна • 21 жовтня, 20:00 • 42164 перегляди

Обстріли Донеччини: щонайменше три людини загинули і дві поранені у Покровському районі

Внаслідок російських обстрілів Покровського району Донецької області загинули щонайменше 3 людини, 2 поранені. Пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру в Мирнограді та Кураховому.

Війна • 21 жовтня, 16:12 • 30606 перегляди

Генштаб: армія рф намагалась вклинитися в нашу оборону в районі Торецька

Армія рф здійснила 67 атак на різних напрямках фронту. Найбільше боїв на Покровському напрямку. Противник намагався вклинитися в оборону ЗСУ в районі Торецька.

Війна • 21 жовтня, 13:29 • 20809 перегляди

Чотири міста Донеччини залишаться без води: що відомо

У Слов'янську, Краматорську, Дружківці та Костянтинівці тимчасово відключать воду через ремонт. За добу російські обстріли поранили 3 мирних жителів у різних населених пунктах Донецької області.

Суспільство • 21 жовтня, 09:09 • 27347 перегляди

Генштаб: майже третина боїв - на Курахівському напрямку, ворог зосереджувався у районі Селидового

На фронті відбулося 197 бойових зіткнень, найінтенсивніші - на Курахівському напрямку. Ворог завдав 3 ракетних, 78 авіаційних ударів та понад 4000 обстрілів, використовуючи РСЗВ та дрони-камікадзе.

Війна • 21 жовтня, 05:26 • 21666 перегляди

Генштаб: на передовій точилося 167 боєзіткнень, найгарячіше на Курахівському напрямку

На фронті відбулося 167 боєзіткнень, з них 53 на Курахівському напрямку. Ворог зберігає високу активність, намагаючись просунутися в районах кількох населених пунктів.

Війна • 21 жовтня, 02:05 • 50663 перегляди

Окупанти захопили Желанне Друге та просунулися в інших районах - DeepState

За DeepState, загарбники окупували Желанне Друге та просунулися в кількох інших населених пунктах. На Курахівському напрямку відбулося 53 бойових зіткнення, загалом за добу - 167.

Війна • 21 жовтня, 00:43 • 73049 перегляди