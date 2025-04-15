Окупанти захопили Желанне Друге та просунулися в інших районах - DeepState

За DeepState, загарбники окупували Желанне Друге та просунулися в кількох інших населених пунктах. На Курахівському напрямку відбулося 53 бойових зіткнення, загалом за добу - 167.