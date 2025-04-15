Кошти з реєстрацій на забіг MHP Run4Victory у Черкасах, а це понад 700 тис. грн, спрямують на закупівлю дронів для 118-ї бригади ТрО.
ЗСУ ліквідували понад 130 російських військових на Курахівському напрямку з початку січня 2024 року. Окупанти продовжують наступальні дії, пересуваючись здебільшого пішки та уникаючи використання бронетехніки.
Сили оборони України продовжують утримувати позиції в межах міста Курахове на Донеччині, тому казати, що окупаційні війська рф повністю взяли місто, не можна, заявив речник ОСУВ “Хортиця” Віктор Трегубов.
російські війська перейшли від використання бронетехніки до тактики малих штурмових груп на Курахівському напрямку. Ворог також почав застосовувати дрони на оптоволокні, які стійкі до засобів РЕБ.
російські війська проводять активні штурмові дії в міській забудові Курахового та атакують на Краматорському і Покровському напрямках. Противник намагається реалізувати чисельну перевагу, але зазнає втрат від українських сил.
В Курахово тривають міські бої, українські підрозділи утримують позиції в західній частині міста. Заяви росії про повний контроль над містом не відповідають дійсності.
Речник ОСУВ "Хортиця" спростував заяви рф про повне захоплення Курахового. У місті тривають бої, воно перебуває в напівзруйнованому стані, а Сили оборони утримують позиції.
В міській забудові Курахового тривають важкі бої, окупанти намагаються реалізувати чисельну перевагу. Бойові дії також ведуться в районах Дачного та Янтарного.
На Курахівському напрямку зафіксовано 31 бойове зіткнення за добу та накопичення сил противника. Ворог намагається інфільтруватися в бойові порядки ЗСУ, використовуючи протитепловізійні плащі.
На Курахівському напрямку зафіксовано накопичення російських військ для проведення штурмових дій. За минулу добу відбулося 31 бойове зіткнення, окупанти використовують протитепловізійні плащі для нічних атак.
Російські війська атакували українські укріплення в районах Шевченка, Сторожевого та Курахового. Внаслідок обстрілів деякі позиції ЗСУ зазнали руйнувань, що унеможливило їх утримання.
Українські військові контролюють Курахове на Донеччині, але ведуть важкі бої за утримання позицій. росія зосереджує резерви та намагається вирівняти лінію фронту, задіявши три великі військові з'єднання.
На південно-східній околиці Курахового окупанти проводять активні штурмові дії, намагаючись захопити дорожню розв'язку. Ворог також використовує ДРГ під виглядом цивільних для захоплення адміністративних об'єктів.
Російські війська здійснили 40 спроб штурму на Курахівському напрямку, намагаючись прорвати оборону та взяти під контроль логістичні маршрути. Сили оборони України продовжують утримувати місто та знищувати ворожі ДРГ.
Сили оборони України утримують контроль над Кураховим, відбивши 39 ворожих штурмів за добу. Окупанти зменшили використання бронетехніки порівняно з попередніми тижнями.
російські війська активізували наступ на околиці Курахового на Донеччині, намагаючись взяти місто під контроль. ЗСУ стримують атаки ворога та завдають втрат противнику.
У Кураховому під постійними обстрілами залишається близько тисячі мешканців, включаючи дітей. Спецпідрозділ "Білі янголи" продовжує евакуацію населення, незважаючи на смертельну небезпеку.
За добу зафіксовано 148 бойових зіткнень. Противник завдав 89 авіаударів, здійснив понад 4000 обстрілів та залучив понад 1500 дронів-камікадзе. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів.
За добу відбулося 132 бойових зіткнення, найскладніша ситуація на Покровському та Курахівському напрямках. Ворог завдав 73 авіаудари, здійснив понад 610 атак дронами та близько 3000 обстрілів.
Кількість штурмів на Краматорському, Сіверському та Торецькому напрямках зменшилася. Ворог, ймовірно, взяв тактичну паузу для поповнення сил і техніки, ситуація в Торецьку стабілізувалася.
На фронті відбулось 122 бойових зіткнення. Найнапруженіша ситуація на Покровському та Курахівському напрямках, де ворог зосереджує основні наступальні зусилля.
У Покровському районі Донеччини внаслідок російських атак загинули двоє дітей. Пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру в кількох населених пунктах області.
DeepState повідомляє про просування ворога в кількох населених пунктах. За даними Генштабу, за добу відбулося 107 бойових зіткнень, найбільше на Покровському напрямку - 35 атак.
На передовій відбулося 107 боєзіткнень, найбільше - на Покровському напрямку. ЗСУ відбили численні атаки ворога на різних напрямках, включаючи Куп'янський, Лиманський, Краматорський та інші.
Внаслідок російських обстрілів Покровського району Донецької області загинули щонайменше 3 людини, 2 поранені. Пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру в Мирнограді та Кураховому.
Армія рф здійснила 67 атак на різних напрямках фронту. Найбільше боїв на Покровському напрямку. Противник намагався вклинитися в оборону ЗСУ в районі Торецька.
У Слов'янську, Краматорську, Дружківці та Костянтинівці тимчасово відключать воду через ремонт. За добу російські обстріли поранили 3 мирних жителів у різних населених пунктах Донецької області.
На фронті відбулося 197 бойових зіткнень, найінтенсивніші - на Курахівському напрямку. Ворог завдав 3 ракетних, 78 авіаційних ударів та понад 4000 обстрілів, використовуючи РСЗВ та дрони-камікадзе.
На фронті відбулося 167 боєзіткнень, з них 53 на Курахівському напрямку. Ворог зберігає високу активність, намагаючись просунутися в районах кількох населених пунктів.
За DeepState, загарбники окупували Желанне Друге та просунулися в кількох інших населених пунктах. На Курахівському напрямку відбулося 53 бойових зіткнення, загалом за добу - 167.