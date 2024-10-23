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На фронті відбулося 132 боєзіткнень: найгарячіше на Покровському та Курахівському напрямках - Генштаб

Київ • УНН

 • 39517 перегляди

За добу відбулося 132 бойових зіткнення, найскладніша ситуація на Покровському та Курахівському напрямках. Ворог завдав 73 авіаудари, здійснив понад 610 атак дронами та близько 3000 обстрілів.

На фронті відбулося 132 боєзіткнень: найгарячіше на Покровському та Курахівському напрямках - Генштаб

Із початку доби відбулося 132 бойових зіткнення. Найскладніша ситуація на Покровському та Курахівському напрямках. Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 22.00 23.10.2024, передає УНН.

Противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети, 73 авіаційних ударів із застосуванням 117 КАБів, більше 610 ударів дронами-камікадзе та здійснив близько 3 тисяч обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

На Харківському напрямку відбулося сім бойових зіткнень з російськими загарбниками. П’ять атак в районах Вовчанська та Тихого відбито українськими воїнами, ще дві тривають.

На Куп’янському напрямку противник дев’ять разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Піщаного, Кругляківки, Степової Новоселівки, Лозової, Вишневого та Першотравневого. Дві атаки досі триває.

12 разів ворог атакував на Лиманському напрямку, намагався просунутися в напрямку населених пунктів Греківка, Терни, Новомихайлівка, Торське та Серебрянка. Вісім атак противника нашим підрозділам вдалось відбити, ще чотири боєзіткнення триває, ситуація контрольована.

На Краматорському напрямку мали місце п’ять бойових зіткнень. Активність окупанти проявляли в районах Ступочок, Білої Гори та Григорівки, всі спроби ворога покращити своє становище були зупинені українськими воїнами.

Ворог чотири рази намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку. Від початку доби, окупанти в районах населених пунктів Торецька та Неліпівки три рази отримали жорстку відсіч від наших захисників.  Одна атака триває.

Інтенсивно атакує ворог українських захисників на Покровському напрямку.  Тут, впродовж дня, агресор здійснив 37 штурмових та наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах Селидового, Новоторецька, Лисівки, Сухої Балки, Променя, Сухого Яру, Крутого Яру, Миролюбівки, Красного Яру та Михайлівки. Загалом, 29 атак на напрямку українські захисники вже відбили, ще вісім боєзіткнень – тривають. Ситуація складна, проте контрольована Силами оборони. Наші воїни докладають зусиль для недопущення просування противника в глибину української території.

За наявною на цей час інформацією, за сьогоднішній день втрати агресора на даному напрямку склали 348 осіб вбитими та пораненими. Знищено один БТР, одину БМП, чотири одиниці автомобільної техніки, два мотоцикли, три антени БпЛА, одну гармату та один міномет. Окрім того, два БТР, одна ББМ, один автомобіль, одна МТЛБ та один ворожий міномет були пошкоджені.

На Курахівському напрямку на цей час доби нараховується 30 бойових зіткнень. Загарбники зберігають високу активність, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Катеринівка, Антонівка, Новодмитрівка, Кремінна Балка, Зоряне, Гостре та Дальнє. Підрозділи Сил оборони відбили 26 атак противника, чотири атаки тривають досі.

На Времівському напрямку відбулося п’ять боєзіткнень. Всі ворожі штурми зупинені в районах Богоявленки, Новоукраїнки та Золотої Ниви.

На Оріхівському напрямку одну безуспішну атаку ворога відбито нашими оборонцями протягом дня поблизу Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку наші воїни чотири рази відбивали атаки російських загарбників на позиції українського війська.

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Авіація ворога продовжує завдавати ударів керованими авіаційними бомбами по території росії. На даний час відомо про 27 авіаційних ударів із застосуванням 21 КАБ,

- додали у Генштабі.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Новим очільником штабу командування Сил безпілотних систем став Олексій Халабуда - ЗМІ23.10.24, 21:52 • 32092 перегляди

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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