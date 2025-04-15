Лиман, Україна

Протягом доби на фронті відбулося 75 бойових зіткнень, найбільше атак зафіксовано на Покровському напрямку, де ворог 26 разів намагався прорвати оборону. Сили оборони стримують натиск.
Від початку доби відбулося 135 бойових зіткнень. Найбільш гаряче на Покровському напрямку, де ворог 51 раз намагався прорвати оборону ЗСУ.
Протягом доби зафіксовано 159 бойових зіткнень, третина з яких – на Покровському напрямку. Сили оборони уразили райони зосередження живої сили та техніки окупантів.
Російські війська просуваються в районі Лиману, особливо на ділянці Нове-Катеринівка-Невське. Ворог має перевагу в дронах і можливостях ураження, що погіршує ситуацію для ЗСУ.
російські війська намагаються прорвати оборону на Донеччині, особливо на Лиманському, Торецькому та Покровському напрямках. Тривають запеклі бої, українські військові стримують натиск ворога.
Окупанти обстріляли міста Донеччини 12 разів за добу, зафіксовано понад 3680 обстрілів. Пошкоджено будинки у Покровську, Лимані, Дружківці, є поранений.
ЗСУ дають відсіч спробам противника просунутись. Росіяни завдали 76 авіаційних ударів, залучили 794 дрони-камікадзе та здійснили 4749 обстрілів.
Протягом доби на фронті відбулося 118 боєзіткнень, 50 з них на Покровському напрямку. росіяни завдали 59 авіаударів та використали понад 1000 дронів-камікадзе.
За даними Генштабу ЗСУ, українські захисники стримують натиск окупантів. Найбільш активним був Покровський напрямок, де відбулося 53 бої.
Протягом доби 20 березня відбулося 156 бойових зіткнень. Найбільша активність окупантів на Покровському напрямку, де ворог здійснив 51 наступальну дію.
Російські війська намагаються прорвати оборону ЗСУ на кількох напрямках, зокрема біля Вовчанська, Часового Яру та Костянтинополя. Українські воїни тримають оборону.
На Покровському напрямку відбулось 25 боїв, на Лиманському - 17. Найбільше авіаударів ворог завдав на Курському напрямку, скинувши 25 керованих бомб.
Сили оборони відбивають численні атаки ворога, особливо активні бої тривають на Покровському та Торецькому напрямках. Російська авіація завдає ударів КАБами.
російські військові використовують туман для наближення малими групами до позицій ЗСУ в районі Лимана. Противник активізувався біля Тернів, Ямполівки та Діброви, здійснюючи до 30 обстрілів на добу.
російські війська намагаються посилити наступ в районі Лиману, перекинувши додаткові штурмові підрозділи. Через значні втрати та деморалізацію, командування примусово відправляє в бій легкопоранених солдатів.
За добу російські війська 12 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Пошкоджено будівлі установ, приватні будинки і газогін, поранено щонайменше 3 людини.
За добу зафіксовано 148 бойових зіткнень. Противник завдав 89 авіаударів, здійснив понад 4000 обстрілів та залучив понад 1500 дронів-камікадзе. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів.
За добу відбулося 132 бойових зіткнення, найскладніша ситуація на Покровському та Курахівському напрямках. Ворог завдав 73 авіаудари, здійснив понад 610 атак дронами та близько 3000 обстрілів.
росія завдала ударів по 13 населених пунктах Донецької області. Загинуло 3 цивільних, поранено 7, пошкоджено 64 об'єкти, включаючи 35 житлових будинків. У Лимані пошкоджень зазнала п'ятиповерхівка, також є травмований.
На фронті відбулось 122 бойових зіткнення. Найнапруженіша ситуація на Покровському та Курахівському напрямках, де ворог зосереджує основні наступальні зусилля.
За початку доби відбулося 73 бої, найактивніші на Покровському та Курахівському напрямках. Ворог атакував позиції ЗСУ, завдав авіаударів, обстріляв прикордонні райони Сумщини та Чернігівщини.
За минулу добу на фронті відбулося 134 бойових зіткнення, з них 46 на Покровському напрямку. Противник завдав 2 ракетних і 82 авіаудари, здійснив понад 4000 обстрілів. Операція в Курській області триває.
На передовій відбулося 107 боєзіткнень, найбільше - на Покровському напрямку. ЗСУ відбили численні атаки ворога на різних напрямках, включаючи Куп'янський, Лиманський, Краматорський та інші.
Армія рф здійснила 67 атак на різних напрямках фронту. Найбільше боїв на Покровському напрямку. Противник намагався вклинитися в оборону ЗСУ в районі Торецька.
На фронті відбулося 197 бойових зіткнень, найінтенсивніші - на Курахівському напрямку. Ворог завдав 3 ракетних, 78 авіаційних ударів та понад 4000 обстрілів, використовуючи РСЗВ та дрони-камікадзе.
На фронті відбулося 167 боєзіткнень, з них 53 на Курахівському напрямку. Ворог зберігає високу активність, намагаючись просунутися в районах кількох населених пунктів.
Ворог завдав 7 авіаударів по території Курської області рф, застосувавши 17 КАБ.
На фронті відбулося 138 боєзіткнень, з них 50 на Курахівському напрямку. Ворог атакував на різних напрямках, зокрема на Харківському, Куп'янському, Лиманському та інших, але зазнав невдач у багатьох спробах.
За минулу добу на фронті зафіксовано 202 бойові зіткнення. Противник завдав 2 ракетних і 64 авіаудари, здійснив понад 3500 обстрілів, використав 1400 дронів-камікадзе.
На фронті відбулося 195 боєзіткнень. Найактивніше ворог атакував на Курахівському (55 спроб) та Покровському (34 атаки) напрямках, де українські захисники успішно відбивали наступ.