Лиман, Україна

$41.320.07
47.030.11
ukenru
Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини
Ексклюзив
12:10 • 400 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 26622 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 157127 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 136550 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 139562 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 135075 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 135003 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 196506 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 77605 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 164679 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
6.5м/с
22%
Популярнi новини

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

15 квітня, 03:29 • 46378 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

15 квітня, 04:26 • 59170 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

15 квітня, 06:00 • 64809 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 55567 перегляди

В Угорщині оцінили вступ України в ЄС: стали відомі сума та наслідки

08:39 • 36555 перегляди
Публікації

"Сірий" iPhone: Чому невеликі мережі продають техніку Apple дешевше

10:42 • 15828 перегляди

"Рівненська вертикаль": як Іванна Смачило очолила Фонд державного майна України та до чого тут міністр Коваль

09:24 • 25622 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 56069 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

15 квітня, 06:00 • 65283 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 157141 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джо Байден

Марко Рубіо

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Суми

Крим

Китай

Реклама
УНН Lite

"За межами пародії". Модель Ратаковські "обурена" польотом Кеті Перрі у космос на кораблі Blue Origin

10:27 • 8120 перегляди

Маєток Джина Гекмена був заражений гризунами - нові подробиці смерті актора і його дружини

09:38 • 13353 перегляди

Ентоні Маккі: "Месники: Судний день" стане поверненням до класики MCU

07:01 • 15240 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 110887 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 112436 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

Місця

Лиман, Україна

Новини по темi

На фронті відбулося 75 боєзіткнень: найгарячіше на Покровському напрямку - Генштаб

Протягом доби на фронті відбулося 75 бойових зіткнень, найбільше атак зафіксовано на Покровському напрямку, де ворог 26 разів намагався прорвати оборону. Сили оборони стримують натиск.

Війна • 11 квітня, 14:55 • 10195 перегляди

Генштаб про ситуацію на фронті: відбулося 135 бойових зіткнень, найгарячіше на Покровському напрямку

Від початку доби відбулося 135 бойових зіткнень. Найбільш гаряче на Покровському напрямку, де ворог 51 раз намагався прорвати оборону ЗСУ.

Війна • 8 квітня, 19:48 • 4865 перегляди

Найбільше боїв - на Покровському напрямку: карта від Генштабу

Протягом доби зафіксовано 159 бойових зіткнень, третина з яких – на Покровському напрямку. Сили оборони уразили райони зосередження живої сили та техніки окупантів.

Війна • 8 квітня, 05:59 • 5042 перегляди

"Ситуація погіршується і її необхідно рятувати": окупанти просуваються біля Лиману - Deep State

Російські війська просуваються в районі Лиману, особливо на ділянці Нове-Катеринівка-Невське. Ворог має перевагу в дронах і можливостях ураження, що погіршує ситуацію для ЗСУ.

Війна • 6 квітня, 21:19 • 13344 перегляди

На низці напрямків Донеччини ворог намагається потіснити захисників України: від початку доби понад 70 бойових зіткнень - Генштаб

російські війська намагаються прорвати оборону на Донеччині, особливо на Лиманському, Торецькому та Покровському напрямках. Тривають запеклі бої, українські військові стримують натиск ворога.

Війна • 6 квітня, 14:53 • 18707 перегляди

По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

Окупанти обстріляли міста Донеччини 12 разів за добу, зафіксовано понад 3680 обстрілів. Пошкоджено будинки у Покровську, Лимані, Дружківці, є поранений.

Суспільство • 30 березня, 08:40 • 200299 перегляди

На фронті 138 боєзіткнень: ворог завдав 76 авіаударів та задіяв 794 дрони

ЗСУ дають відсіч спробам противника просунутись. Росіяни завдали 76 авіаційних ударів, залучили 794 дрони-камікадзе та здійснили 4749 обстрілів.

Війна • 24 березня, 20:36 • 11621 перегляди

Бої на фронті: 118 зіткнень, Покровський напрямок – найгарячіша точка

Протягом доби на фронті відбулося 118 боєзіткнень, 50 з них на Покровському напрямку. росіяни завдали 59 авіаударів та використали понад 1000 дронів-камікадзе.

Війна • 23 березня, 21:16 • 37957 перегляди

Майже третина боїв - на Покровському напрямку: Генштаб оновив карту бойових дій

За даними Генштабу ЗСУ, українські захисники стримують натиск окупантів. Найбільш активним був Покровський напрямок, де відбулося 53 бої.

Війна • 21 березня, 06:12 • 11895 перегляди

156 бойових зіткнень за добу: ЗСУ стримують наступ ворога на кількох напрямках

Протягом доби 20 березня відбулося 156 бойових зіткнень. Найбільша активність окупантів на Покровському напрямку, де ворог здійснив 51 наступальну дію.

Війна • 20 березня, 21:41 • 15091 перегляди

Війська рф намагалися прорвати оборону в районі Костянтинополя та Привільного - ОСУВ "Хортиця"

Російські війська намагаються прорвати оборону ЗСУ на кількох напрямках, зокрема біля Вовчанська, Часового Яру та Костянтинополя. Українські воїни тримають оборону.

Війна • 18 березня, 09:24 • 54547 перегляди

90 боїв на фронті: найгарячіше на Покровському та Лиманському напрямках

На Покровському напрямку відбулось 25 боїв, на Лиманському - 17. Найбільше авіаударів ворог завдав на Курському напрямку, скинувши 25 керованих бомб.

Війна • 14 березня, 17:43 • 20448 перегляди

Генштаб: 66 атак ворога, найгарячіше на Покровському та Торецькому напрямках

Сили оборони відбивають численні атаки ворога, особливо активні бої тривають на Покровському та Торецькому напрямках. Російська авіація завдає ударів КАБами.

Війна • 12 березня, 14:22 • 14845 перегляди

Окупанти активізувались на Лиманському напрямку: наближаються малими групами

російські військові використовують туман для наближення малими групами до позицій ЗСУ в районі Лимана. Противник активізувався біля Тернів, Ямполівки та Діброви, здійснюючи до 30 обстрілів на добу.

Війна • 27 грудня, 10:10 • 16344 перегляди

росія відправляє поранених солдатів на штурм Лимана через значні втрати

російські війська намагаються посилити наступ в районі Лиману, перекинувши додаткові штурмові підрозділи. Через значні втрати та деморалізацію, командування примусово відправляє в бій легкопоранених солдатів.

Війна • 28 жовтня, 08:24 • 15072 перегляди

Понад 10 обстрілів Донеччини за добу, щонайменше 3 людини поранено, пошкоджено об’єкти інфраструктури – ОВА

За добу російські війська 12 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Пошкоджено будівлі установ, приватні будинки і газогін, поранено щонайменше 3 людини.

Суспільство • 24 жовтня, 07:29 • 24268 перегляди

Генштаб: за добу 148 боїв, майже половина - на Покровському та Курахівському напрямках

За добу зафіксовано 148 бойових зіткнень. Противник завдав 89 авіаударів, здійснив понад 4000 обстрілів та залучив понад 1500 дронів-камікадзе. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів.

Війна • 24 жовтня, 05:43 • 27926 перегляди

На фронті відбулося 132 боєзіткнень: найгарячіше на Покровському та Курахівському напрямках - Генштаб

За добу відбулося 132 бойових зіткнення, найскладніша ситуація на Покровському та Курахівському напрямках. Ворог завдав 73 авіаудари, здійснив понад 610 атак дронами та близько 3000 обстрілів.

Війна • 23 жовтня, 19:37 • 39518 перегляди

Ворог влучив у п’ятиповерхівку у Лимані на Донеччині, за добу через удари рф в області троє загиблих

росія завдала ударів по 13 населених пунктах Донецької області. Загинуло 3 цивільних, поранено 7, пошкоджено 64 об'єкти, включаючи 35 житлових будинків. У Лимані пошкоджень зазнала п'ятиповерхівка, також є травмований.

Війна • 23 жовтня, 09:22 • 39115 перегляди

На фронті відбулось 122 бойових зіткнення, найгарячіше на Покровському напрямку

На фронті відбулось 122 бойових зіткнення. Найнапруженіша ситуація на Покровському та Курахівському напрямках, де ворог зосереджує основні наступальні зусилля.

Війна • 22 жовтня, 19:53 • 47077 перегляди

Генштаб: понад половина боїв - на Покровському та Курахівському напрямках, ворог б'є авіаракетами по Часовому Яру

За початку доби відбулося 73 бої, найактивніші на Покровському та Курахівському напрямках. Ворог атакував позиції ЗСУ, завдав авіаударів, обстріляв прикордонні райони Сумщини та Чернігівщини.

Війна • 22 жовтня, 13:28 • 25073 перегляди

Генштаб: на фронті за добу 134 бої, понад третина - на Покровському напрямку

За минулу добу на фронті відбулося 134 бойових зіткнення, з них 46 на Покровському напрямку. Противник завдав 2 ракетних і 82 авіаудари, здійснив понад 4000 обстрілів. Операція в Курській області триває.

Війна • 22 жовтня, 05:19 • 27314 перегляди

107 боєзіткнень на фронті: найбільше атак відбулося на Покровському напрямку - Генштаб

На передовій відбулося 107 боєзіткнень, найбільше - на Покровському напрямку. ЗСУ відбили численні атаки ворога на різних напрямках, включаючи Куп'янський, Лиманський, Краматорський та інші.

Війна • 21 жовтня, 20:00 • 42164 перегляди

Генштаб: армія рф намагалась вклинитися в нашу оборону в районі Торецька

Армія рф здійснила 67 атак на різних напрямках фронту. Найбільше боїв на Покровському напрямку. Противник намагався вклинитися в оборону ЗСУ в районі Торецька.

Війна • 21 жовтня, 13:29 • 20809 перегляди

Генштаб: майже третина боїв - на Курахівському напрямку, ворог зосереджувався у районі Селидового

На фронті відбулося 197 бойових зіткнень, найінтенсивніші - на Курахівському напрямку. Ворог завдав 3 ракетних, 78 авіаційних ударів та понад 4000 обстрілів, використовуючи РСЗВ та дрони-камікадзе.

Війна • 21 жовтня, 05:26 • 21666 перегляди

Генштаб: на передовій точилося 167 боєзіткнень, найгарячіше на Курахівському напрямку

На фронті відбулося 167 боєзіткнень, з них 53 на Курахівському напрямку. Ворог зберігає високу активність, намагаючись просунутися в районах кількох населених пунктів.

Війна • 21 жовтня, 02:05 • 50663 перегляди

Генштаб: кількість бойових зіткнень з початку доби зросла до 95, найнапруженіша ситуація на Покровському та Курахівському напрямках

Ворог завдав 7 авіаударів по території Курської області рф, застосувавши 17 КАБ.

Війна • 20 жовтня, 14:17 • 37759 перегляди

Генштаб: на передовій відбулося 138 боєзіткнень, найгарячіше на Курахівському напрямку

На фронті відбулося 138 боєзіткнень, з них 50 на Курахівському напрямку. Ворог атакував на різних напрямках, зокрема на Харківському, Куп'янському, Лиманському та інших, але зазнав невдач у багатьох спробах.

Війна • 19 жовтня, 21:05 • 31317 перегляди

На фронті за минулу добу зафіксували 202 боєзіткнення - Генштаб

За минулу добу на фронті зафіксовано 202 бойові зіткнення. Противник завдав 2 ракетних і 64 авіаудари, здійснив понад 3500 обстрілів, використав 1400 дронів-камікадзе.

Війна • 19 жовтня, 05:42 • 31820 перегляди

На фронті відбулося 195 зіткнень: найгарячіше на Курахівському та Покровському напрямках - Генштаб

На фронті відбулося 195 боєзіткнень. Найактивніше ворог атакував на Курахівському (55 спроб) та Покровському (34 атаки) напрямках, де українські захисники успішно відбивали наступ.

Війна • 18 жовтня, 20:45 • 32915 перегляди