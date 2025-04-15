Лиман, Україна

Генштаб: на фронті за добу 134 бої, понад третина - на Покровському напрямку

За минулу добу на фронті відбулося 134 бойових зіткнення, з них 46 на Покровському напрямку. Противник завдав 2 ракетних і 82 авіаудари, здійснив понад 4000 обстрілів. Операція в Курській області триває.