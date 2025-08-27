$41.430.15
Ексклюзив
17:12 • 32706 перегляди
Президент підписав закони про Defence City: чи відкриються нові перспективи для української оборонної промисловості й авіації?
16:15 • 65196 перегляди
Уряд дозволив виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років
26 серпня, 14:13 • 44601 перегляди
Магнітні бурі у вересні 2025: дати та поради для метеочутливих
Ексклюзив
26 серпня, 12:42 • 105133 перегляди
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни
26 серпня, 10:16 • 134880 перегляди
Атакуючі дії ЗСУ вивели з ладу 17% нафтопереробних потужностей росії
Ексклюзив
26 серпня, 11:32 • 132546 перегляди
Антидержавний законопроєкт Кузьміних: як "реформи" нардепа знищують аптеки і грають на руку фармгігантам
Ексклюзив
26 серпня, 11:23 • 54795 перегляди
Прощавай літо: яка погода очікує на українців восени 2025 року
26 серпня, 06:24 • 151922 перегляди
Навчальний рік 2025: які зміни у освітній програмі очікують на школярів
26 серпня, 05:36 • 62898 перегляди
Вето не відключає Starlink для України: у президента Польщі прокоментували заяву віцепрем'єра
Ексклюзив
25 серпня, 15:56 • 56326 перегляди
Легалізація криптовалют: шанс для України та додаткові мільярди для бюджету
130 боєзіткнень на фронті: найгарячіша ситуція на двох напрямках

Київ • УНН

 • 18 перегляди

26 серпня на російсько-українському фронті зафіксовано 130 боєзіткнень, найактивніші бої тривають на Покровському та Лиманському напрямках. Окупанти завдали два ракетних та 40 авіаційних ударів, залучили 1708 дронів-камікадзе та здійснили 2947 обстрілів.

130 боєзіткнень на фронті: найгарячіша ситуція на двох напрямках

Від початку доби, 26 серпня на російсько-українському фронті зафіксовано 130 боєзіткнень. Найгарячіша ситуація на Покровському та Лиманському напрямках. Сили оборони стримують ворожі штурми, противник зазнає значних втрат. Про це у вечірньому зведенні інформує Генеральний штаб Збройних сил України, передає УНН.

Деталі

Згідно з опреативною інформацією станом на 22:00, загарбники завдали два ракетних та 40 авіаційних ударів, застосував дві ракети та скинув 57 керованих авіабомб. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1 708 дронів-камікадзе та здійснили 2 947 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Ситуація по напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби українські воїни відбили шість штурмових дій окупантів, ще шість тривають до цього часу. Також ворог завдав три авіаційних удари, застосувавши п’ять керованих авіабомб, та здійснив 170 обстрілів, з яких один – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог чотири рази атакував позиції українських захисників та отримав відсіч поблизу Глибокого, Вовчанська, Красного Першого та у бік Дорошівки.

На Куп’янському напрямку ворожі підрозділи здійснили п’ять безуспішних штурмових дій, намагаючись прорватися на позиції наших оборонців у напрямку населених пунктів Куп’янськ та Нова Кругляківка.

На Лиманському напрямку з початку доби російські загарбники 27 разів атакували позиції українців поблизу населених пунктів Новомихайлівка, Карпівка, Колодязі, Мирне, Торське та у бік населених пунктів Шандриголове, Ставки, Дронівка та Серебрянка. 

На Сіверському напрямку ворог шість разів намагався прорватися у районі Григорівки та у напрямку Серебрянки, Виїмки, Федорівки.

На Краматорському напрямку зафіксовано чотири бойові зіткнення, підрозділи противника намагалися просунутися у бік Ступочок.

На Торецькому напрямку росіяни вісім разів атакували позиції Сил оборони. Зусилля наступу окупанти сконцентрували у районах Торецька, Олександро-Калинового та в напрямку населених пунктів Бересток, Степанівка, Полтавка. 

Від початку доби на Покровському напрямку російські підрозділи 30 рази намагалися прорвати українську оборону у районах населених пунктів Никанорівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Котлине, Удачне, Новоукраїнка та у напрямку Володимирівки, Рубіжного, Білицького, Родинського, Покровська, Новопавлівки.

Сили оборони стримують ворожі штурми, противник зазнає значних втрат - сьогодні на цьому напрямку знешкоджено 107 окупантів, з яких 67 — безповоротно. Наші захисники знищили три одиниці автомобільного транспорту, артилерійську систему, 16 безпілотних літальних апаратів, засіб РЕБ, три пункти управління БпЛА та три укриття для особового складу. Також значно пошкоджено артилерійську систему, одиницю спеціальної техніки, три пункти управління БпЛА та шість укриттів противника

- йдеться у звіті.

На Новопавлівському напрямку українські підрозділи зупинили 10 ворожих атак на позиції наших військ поблизу населеного пункту Зелений Гай, Шевченко, Воскресенка, Комишуваха, Новогеоргіївка та у напрямку Філії, Іскри та Олександрограда, ще шість бойових зіткнень тривають дотепер.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках бойових зіткнень не зафіксовано.

На Придніпровському напрямку противник здійснив дві безрезультатних спроби наступу, зазнав втрат та відступив.

Нагадаємо

Сили оборони України зупинили просування російських військових. Село Запорізьке на Дніпропетровщині залишається під контролем ЗСУ.

США хочуть урегулювати війни в Україні та на Близькому Сході до кінця року - Віткофф26.08.25, 22:04 • 438 переглядiв

Віта Зеленецька

