Міністри закордонних справ європейських країн заявили про готовність посилити тиск на росію санкціями. Це робиться, щоб перешкодити веденню війни та забезпечити Україні справедливий мир.
Росія використовує понад 1000 суден для обходу санкцій, що становить 17% світового флоту нафтових танкерів. Тіньовий флот приніс РФ більше прибутку, ніж Україна отримала міжнародної допомоги з початку війни.
На деяких напрямках ЗСУ досягли паритету з російськими військами у використанні артилерії, змінивши співвідношення з 5:1 до 1:3. Окупанти компенсують втрату артилерійської переваги використанням авіації та авіабомб.
Європейські дипломати готуються до сценарію, де США під керівництвом Трампа можуть припинити допомогу Україні. Боррель рекомендує Україні розвивати власне виробництво зброї як найефективніший спосіб продовжувати боротьбу.
Боррель закликав країни ЄС виконати зобов'язання щодо арешту прем'єра Ізраїлю за рішенням МКС. Міністри G7 обговорили ордери на арешт Нетаньягу та командира ХАМАС на зустрічі в Італії.
Верховний представник ЄС Жозеп Боррель заявив про незалежність європейської підтримки України від позиції США. Він підкреслив важливість продовження допомоги Києву та наголосив на стратегічній автономії ЄС.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга бере участь у засіданні G7 в Італії 25-26 листопада. Заплановано переговори з представниками США, ЄС та інших країн щодо підтримки України на тлі агресії рф.
Міністри закордонних справ G7 проводять зустріч у Ф'юджі та Ананьї 25-26 листопада. На порядку денному - війна в Україні, ситуація на Близькому Сході та інші міжнародні питання.
Прем'єр Угорщини Віктор Орбан планує запросити ізраїльського прем'єра Нетаньяху та гарантує йому безпеку від ордера МКС. Орбан назвав рішення МКС "неправильним" та пообіцяв не виконувати його в Угорщині.
Міністр закордонних справ Естонії заявив про необхідність нового етапу підтримки України з боку Заходу. За його словами, Європі може знадобитися розгорнути війська в Україні після завершення бойових дій.
Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель назвав "абсолютно безвідповідальними" ядерні погрози росії, реагуючи на оновлення ядерної доктрини рф, яке збіглося з 1000-м днем війни росії проти України.
США дозволили Україні використовувати зброю дальністю до 300 км по території рф. Боррель сподівається, що європейські країни наслідуватимуть це рішення та продовжать підтримку України незалежно від майбутніх виборів у США.
Військові витрати ЄС у 2024 році становитимуть 326 млрд євро, що становить 1,9% ВВП союзу. 17 держав-членів підпишуть угоди про спільні проекти з протиповітряної оборони та військових розробок.
Адміністрація Байдена надала дозвіл Україні використовувати зброю дальністю до 300 км на території рф. Зброю планують використовувати проти російських і північнокорейських військ у курській області.
Боррель повідомив про надання Україні військової допомоги на 45 млрд євро та мільйон боєприпасів. До кінця зими ЄС підготує 75 тисяч українських військових.
пєсков заявив, що дозвіл США на запуск ракет вглиб рф означатиме пряму участь Штатів у конфлікті. Франція та ЄС також розглядають можливість дозволу Україні завдавати ударів по військових цілях рф.
Верховний представник ЄС Жозеп Боррель виступає за дозвіл Україні використовувати західну зброю для ударів по території рф. Він планує обговорити це питання з країнами-членами ЄС на зустрічі в Брюсселі.
Глава зовнішньополітичного відомства ЄС повідомив про докази поставок китайської зброї росії для війни проти України. ЄС розглядає можливість запровадження санкцій проти китайських компаній, включно із заморожуванням активів і забороною на в'їзд.
Голова дипломатії ЄС виступив проти дипломатичного рішення, яке маргіналізує Україну та ЄС. Боррель наголосив на необхідності продовжувати підтримку України навіть у разі зміни позиції США.
Шмигаль і Боррель обговорили співробітництво в межах Європейського фонду миру та розвиток українського ОПК. Україна очікує отримати 1 млн боєприпасів до кінця року та розраховує на підтримку виробництва зброї.
Міністр оборони Умєров обговорив з Боррелем можливості виробництва українських дронів на $11 млрд. Україна може самостійно вкласти $3 млрд, але для повної реалізації потенціалу потрібна підтримка партнерів.
Під час п'ятого візиту Борреля в Україну сторони обговорили зняття обмежень на удари по військових цілях рф. Також йшлося про військову допомогу та виділення 50 млрд доларів від G7.
Удари ЗСУ по російських арсеналах зменшили використання артилерії окупантом. Президент наголосив на необхідності далекобійної зброї від західних партнерів для подальшого послаблення військової потужності рф.
Високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив про відсутність планів на випадок президентства Трампа в США. ЄС натомість фокусується на посиленні власних оборонних можливостей та автономії.
Зеленський провів зустріч з головою європейської дипломатії Боррелем щодо постачання зброї. Європейські партнери планують реалізувати ініціативу з постачання 1 млн снарядів для української артилерії до кінця року.
85% російських атак у Чернігові були спрямовані на житлові райони, лікарні та школи. Боррель закликав продовжувати підтримку України та нагадав про 50 млрд євро допомоги від ЄС.
Країни ЄС поки не досягли згоди щодо розміщення військових інструкторів на території України. Місія EUMAM Ukraine продовжить навчання 75 тисяч українських військових за межами України до зими 2024/2025.
Жозеп Боррель заявив про подальший дипломатичний тиск на КНДР через відправку військових до рф. ЄС проводить консультації з партнерами в індо-тихоокеанському регіоні щодо протидії цій загрозі.
Жозеп Боррель анонсував новий пакет санкцій ЄС проти росії та посилення заходів проти обходу обмежень. Основна мета - ізолювати промислові потужності рф та зупинити постачання іноземних компонентів.
Боррель заявив, що лише Україна має вирішувати, коли починати переговори з рф. США та Німеччина підтримали цю позицію, наголосивши на неможливості переговорів без участі України.