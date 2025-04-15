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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 21788 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 142169 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 130945 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 128488 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 130127 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 193888 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77005 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

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Жозеп Боррель

Новини по темi

Глави МЗС п’яти європейських держав заявили про готовність ввести нові санкції проти рф

Міністри закордонних справ європейських країн заявили про готовність посилити тиск на росію санкціями. Це робиться, щоб перешкодити веденню війни та забезпечити Україні справедливий мир.

Війна • 31 березня, 15:34 • 39258 перегляди

Тіньовий флот росії: обхід санкцій, екологічні загрози та фінансування війни

Росія використовує понад 1000 суден для обходу санкцій, що становить 17% світового флоту нафтових танкерів. Тіньовий флот приніс РФ більше прибутку, ніж Україна отримала міжнародної допомоги з початку війни.

Війна • 10 січня, 17:45 • 242169 перегляди

На деяких напрямах рф втрачає перевагу в артилерії, але компенсує це авіацією – Волошин

На деяких напрямках ЗСУ досягли паритету з російськими військами у використанні артилерії, змінивши співвідношення з 5:1 до 1:3. Окупанти компенсують втрату артилерійської переваги використанням авіації та авіабомб.

Війна • 13 грудня, 12:47 • 18618 перегляди

В ЄС побоюються, що доведеться подвоїти допомогу Україні через перемогу Трампа у виборах

Європейські дипломати готуються до сценарію, де США під керівництвом Трампа можуть припинити допомогу Україні. Боррель рекомендує Україні розвивати власне виробництво зброї як найефективніший спосіб продовжувати боротьбу.

Війна • 7 грудня, 09:28 • 63576 перегляди

Ордер на арешт Нетаньягу: Боррель закликав країни ЄС виконати зобов'язання щодо Римського статуту

Боррель закликав країни ЄС виконати зобов'язання щодо арешту прем'єра Ізраїлю за рішенням МКС. Міністри G7 обговорили ордери на арешт Нетаньягу та командира ХАМАС на зустрічі в Італії.

Новини Світу • 26 листопада, 13:21 • 16632 перегляди

Боррель про підтримку ЄС України: "ми не чекаємо наказів Трампа"

Верховний представник ЄС Жозеп Боррель заявив про незалежність європейської підтримки України від позиції США. Він підкреслив важливість продовження допомоги Києву та наголосив на стратегічній автономії ЄС.

Війна • 26 листопада, 12:58 • 21589 перегляди

Сибіга відвідає засідання G7 в Італії: заплановані зустрічі з Блінкеном та Боррелем

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга бере участь у засіданні G7 в Італії 25-26 листопада. Заплановано переговори з представниками США, ЄС та інших країн щодо підтримки України на тлі агресії рф.

Війна • 25 листопада, 13:11 • 55353 перегляди

G7 на зустрічі голів МЗС в Італії обговорить війну рф проти України: очікують Сибігу

Міністри закордонних справ G7 проводять зустріч у Ф'юджі та Ананьї 25-26 листопада. На порядку денному - війна в Україні, ситуація на Близькому Сході та інші міжнародні питання.

Війна • 25 листопада, 10:53 • 16367 перегляди

Орбан хоче запросити Нетаньяху до Угорщини та обіцяє, що не виконуватиме ордер на арешт

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан планує запросити ізраїльського прем'єра Нетаньяху та гарантує йому безпеку від ордера МКС. Орбан назвав рішення МКС "неправильним" та пообіцяв не виконувати його в Угорщині.

Новини Світу • 22 листопада, 09:51 • 15322 перегляди

Захід має взяти на себе ініціативу: глава МЗС Естонії вважає, що Європі доведеться розгорнути війська в Україні

Міністр закордонних справ Естонії заявив про необхідність нового етапу підтримки України з боку Заходу. За його словами, Європі може знадобитися розгорнути війська в Україні після завершення бойових дій.

Політика • 19 листопада, 16:17 • 17301 перегляди

ЄС відреагував на нову ядерну доктрину рф: що сказав Боррель

Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель назвав "абсолютно безвідповідальними" ядерні погрози росії, реагуючи на оновлення ядерної доктрини рф, яке збіглося з 1000-м днем війни росії проти України.

Війна • 19 листопада, 15:29 • 41765 перегляди

Боррель сподівається, що країни ЄС послідують за Вашингтоном щодо дозволу використання ракет по росії

США дозволили Україні використовувати зброю дальністю до 300 км по території рф. Боррель сподівається, що європейські країни наслідуватимуть це рішення та продовжать підтримку України незалежно від майбутніх виборів у США.

Війна • 19 листопада, 12:25 • 15989 перегляди

ЄС збільшує військові витрати до 1,9% ВВП: нові спільні проекти на порядку денному

Військові витрати ЄС у 2024 році становитимуть 326 млрд євро, що становить 1,9% ВВП союзу. 17 держав-членів підпишуть угоди про спільні проекти з протиповітряної оборони та військових розробок.

Новини Світу • 19 листопада, 09:04 • 12302 перегляди

США дозволили Україні бити по рф ракетами дальністю до 300 км - Боррель

Адміністрація Байдена надала дозвіл Україні використовувати зброю дальністю до 300 км на території рф. Зброю планують використовувати проти російських і північнокорейських військ у курській області.

Війна • 18 листопада, 19:24 • 30023 перегляди

ЄС передав Україні обіцяний мільйон боєприпасів - Боррель

Боррель повідомив про надання Україні військової допомоги на 45 млрд євро та мільйон боєприпасів. До кінця зими ЄС підготує 75 тисяч українських військових.

Війна • 18 листопада, 18:48 • 33038 перегляди

У кремлі прокоментували інформацію про дозвіл США на удари по території рф ракетами великої дальності

пєсков заявив, що дозвіл США на запуск ракет вглиб рф означатиме пряму участь Штатів у конфлікті. Франція та ЄС також розглядають можливість дозволу Україні завдавати ударів по військових цілях рф.

Війна • 18 листопада, 11:55 • 20851 перегляди

"Продовжую вірити, що це необхідно" - Боррель про можливий дозвіл ЄС на використання зброї по росії

Верховний представник ЄС Жозеп Боррель виступає за дозвіл Україні використовувати західну зброю для ударів по території рф. Він планує обговорити це питання з країнами-членами ЄС на зустрічі в Брюсселі.

Війна • 18 листопада, 09:59 • 27722 перегляди

ЄС може запровадити санкції проти Китаю за постачання зброї росії для використання проти України - ЗМІ

Глава зовнішньополітичного відомства ЄС повідомив про докази поставок китайської зброї росії для війни проти України. ЄС розглядає можливість запровадження санкцій проти китайських компаній, включно із заморожуванням активів і забороною на в'їзд.

Війна • 15 листопада, 18:06 • 28335 перегляди

Боррель розкрив позицію щодо можливої угоди США Трампа та рф путіна в обхід України та ЄС

Голова дипломатії ЄС виступив проти дипломатичного рішення, яке маргіналізує Україну та ЄС. Боррель наголосив на необхідності продовжувати підтримку України навіть у разі зміни позиції США.

Війна • 14 листопада, 07:56 • 27947 перегляди

Шмигаль і Боррель обговорили подальшу співпрацю з ЄС і розвиток українського ОПК

Шмигаль і Боррель обговорили співробітництво в межах Європейського фонду миру та розвиток українського ОПК. Україна очікує отримати 1 млн боєприпасів до кінця року та розраховує на підтримку виробництва зброї.

Війна • 11 листопада, 21:33 • 89833 перегляди

Умєров розповів делегації ЄС про можливості виробництва Україною безпілотників

Міністр оборони Умєров обговорив з Боррелем можливості виробництва українських дронів на $11 млрд. Україна може самостійно вкласти $3 млрд, але для повної реалізації потенціалу потрібна підтримка партнерів.

Війна • 11 листопада, 20:56 • 60746 перегляди

Обговорили військову допомогу, удари по військових цілях на території рф, фінансову підтримку: Зеленський зустрівся із Боррелем

Під час п'ятого візиту Борреля в Україну сторони обговорили зняття обмежень на удари по військових цілях рф. Також йшлося про військову допомогу та виділення 50 млрд доларів від G7.

Війна • 11 листопада, 20:21 • 41294 перегляди

Удари ЗСУ по російських арсеналах знизили кількість артилерії, яку застосовує окупант - Зеленський

Удари ЗСУ по російських арсеналах зменшили використання артилерії окупантом. Президент наголосив на необхідності далекобійної зброї від західних партнерів для подальшого послаблення військової потужності рф.

Війна • 11 листопада, 19:14 • 26270 перегляди

ЄС не має планів на час президентства Трампа - Боррель

Високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив про відсутність планів на випадок президентства Трампа в США. ЄС натомість фокусується на посиленні власних оборонних можливостей та автономії.

Політика • 11 листопада, 19:05 • 20744 перегляди

Європейські партнери до кінця року мають встигнути передати Україні 1 млн снарядів - Зеленський

Зеленський провів зустріч з головою європейської дипломатії Боррелем щодо постачання зброї. Європейські партнери планують реалізувати ініціативу з постачання 1 млн снарядів для української артилерії до кінця року.

Війна • 11 листопада, 18:02 • 26278 перегляди

Боррель у цифрах показав необхідність продовжувати підтримку України

85% російських атак у Чернігові були спрямовані на житлові райони, лікарні та школи. Боррель закликав продовжувати підтримку України та нагадав про 50 млрд євро допомоги від ЄС.

Війна • 11 листопада, 10:53 • 19385 перегляди

В ЄС немає консенсусу щодо відправки інструкторів в Україну - Боррель

Країни ЄС поки не досягли згоди щодо розміщення військових інструкторів на території України. Місія EUMAM Ukraine продовжить навчання 75 тисяч українських військових за межами України до зими 2024/2025.

Війна • 9 листопада, 16:40 • 33911 перегляди

Боррель про північнокорейських солдатів у рф: будемо надалі дипломатично тиснути на КНДР

Жозеп Боррель заявив про подальший дипломатичний тиск на КНДР через відправку військових до рф. ЄС проводить консультації з партнерами в індо-тихоокеанському регіоні щодо протидії цій загрозі.

Війна • 9 листопада, 16:04 • 30581 перегляди

ЄС потрібно посилювати заходи з протидії обходу рф санкцій - Боррель

Жозеп Боррель анонсував новий пакет санкцій ЄС проти росії та посилення заходів проти обходу обмежень. Основна мета - ізолювати промислові потужності рф та зупинити постачання іноземних компонентів.

Війна • 9 листопада, 15:42 • 25070 перегляди

Україна має вирішувати, коли та на яких умовах сідати за стіл переговорів - Боррель

Боррель заявив, що лише Україна має вирішувати, коли починати переговори з рф. США та Німеччина підтримали цю позицію, наголосивши на неможливості переговорів без участі України.

Війна • 9 листопада, 15:29 • 21835 перегляди