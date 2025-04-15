Жозеп Боррель

Україна має вирішувати, коли та на яких умовах сідати за стіл переговорів - Боррель

Боррель заявив, що лише Україна має вирішувати, коли починати переговори з рф. США та Німеччина підтримали цю позицію, наголосивши на неможливості переговорів без участі України.