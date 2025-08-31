$41.260.00
Ексклюзив
30 серпня, 16:05
Мер міста Рені Плєхов потрапив у ДТП, загинула його матір Photo
30 серпня, 13:59
Зеленський про вбивство Парубія у Львові: злочин був ретельно підготовлений
Ексклюзив
30 серпня, 13:06
У Києві чоловік вижив після падіння з 19 поверху: він приземлився на припарковане автоPhotoVideo
30 серпня, 11:04
Був з сумкою Glovo, стріляв у спину: відео з місця вбивства Андрія ПарубіяVideo
Ексклюзив
30 серпня, 10:36
Вбивство Парубія у Львові: стрілок був замаскований під кур'єра, на місці знайшли 7 гільз
Ексклюзив
30 серпня, 09:58
Вбивство Андрія Парубія у Львові: стали відомі деталі
30 серпня, 09:24
Стрілянина в Парубія у Львові: політичного діяча застрелили, нападника шукають - поліція
Ексклюзив
30 серпня, 09:15
У Львові стріляли в Андрія Парубія - джерело
Ексклюзив
29 серпня, 14:32
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
29 серпня, 12:28
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International

Київ • УНН

 • 18 перегляди

У Копенгагені міністри закордонних справ ЄС обговорюють посилення санкційного тиску на росію та використання заморожених російських активів для відновлення України. Також йдеться про надання гуманітарної допомоги Сектору Гази.

ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International

У Копенгагені триває неофіційна зустріч міністрів закордонних справ ЄС. Серед ключових тем — посилення санкційного тиску на росію, залучення заморожених російських активів для відновлення України та надання гуманітарної допомоги Сектору Гази. Про це пише УНН із посиланням на Radio Prague International.

Деталі

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський закликав Євросоюз обмежити пересування російських дипломатів у межах Шенгенської зони. Він наголосив, що після масштабної атаки рф на Київ, де застосували майже 600 дронів і понад 30 ракет, немає підстав говорити про готовність кремля до миру.

Уже 172 дні Україна чекає угоди про припинення вогню. путін не зрушив ні на міліметр. Вони не хочуть миру і справжніх переговорів. Про це свідчить нещодавня атака на Київ. Майже 600 безпілотних літальних апаратів і понад 30 ракет - найбільша атака цього місяця. Ось чому сьогодні в Копенгагені ми обговорювали з міністрами ЄС, як посадити росію за стіл переговорів

- написав Ліпавський.

Очільниця європейської дипломатії Кая Каллас, у свою чергу, закликала держави-члени ЄС вже наступного тижня представити пропозиції щодо нових санкцій проти росії.

Також Ліпавський наголосив, що заморожені російські активи не можуть бути повернуті москві, а кошти від їх використання мають піти на відбудову України. За його словами, міжнародне право зобов’язує росію компенсувати збитки, завдані її агресією.

Заморожені російські активи не можуть бути повернуті. Кошти, отримані від цих фондів, мають бути використані на благо України. Згідно з міжнародним правом, росія зобов'язана відшкодувати збитки від своєї нерозважливої агресії

- зазначив він.

Нагадаємо

Нещодавно високий представник ЄС Жозеп Боррель та голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, разом із Комісією під керівництвом Маргрете Каллас, оприлюднили на офіційному сайті ЄС заяву, у якій рішуче засудили чергові масштабні атаки Росії на Україну. Позицію підтримали 26 держав-членів Союзу.

"росія обирає шлях убивств замість миру": Свириденко на Радбезі ООН закликала посилити тиск на рф 30.08.25, 01:52 • 3130 переглядiв

Вероніка Марченко

Війна в УкраїніПолітика
Кая Каллас
Ян Ліпавський
Копенгаген
Європейський Союз
Жозеп Боррель
Чехія
Урсула фон дер Ляєн
Сектор Газа
Україна
Київ