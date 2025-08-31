ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International

У Копенгагені триває неофіційна зустріч міністрів закордонних справ ЄС. Серед ключових тем — посилення санкційного тиску на росію, залучення заморожених російських активів для відновлення України та надання гуманітарної допомоги Сектору Гази. Про це пише УНН із посиланням на Radio Prague International.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський закликав Євросоюз обмежити пересування російських дипломатів у межах Шенгенської зони. Він наголосив, що після масштабної атаки рф на Київ, де застосували майже 600 дронів і понад 30 ракет, немає підстав говорити про готовність кремля до миру.

Уже 172 дні Україна чекає угоди про припинення вогню. путін не зрушив ні на міліметр. Вони не хочуть миру і справжніх переговорів. Про це свідчить нещодавня атака на Київ. Майже 600 безпілотних літальних апаратів і понад 30 ракет - найбільша атака цього місяця. Ось чому сьогодні в Копенгагені ми обговорювали з міністрами ЄС, як посадити росію за стіл переговорів

Очільниця європейської дипломатії Кая Каллас, у свою чергу, закликала держави-члени ЄС вже наступного тижня представити пропозиції щодо нових санкцій проти росії.

Також Ліпавський наголосив, що заморожені російські активи не можуть бути повернуті москві, а кошти від їх використання мають піти на відбудову України. За його словами, міжнародне право зобов’язує росію компенсувати збитки, завдані її агресією.

Заморожені російські активи не можуть бути повернуті. Кошти, отримані від цих фондів, мають бути використані на благо України. Згідно з міжнародним правом, росія зобов'язана відшкодувати збитки від своєї нерозважливої агресії