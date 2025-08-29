Каллас очолила рішуче засудження ЄС нових атак росії на Україну

$41.260.06
48.130.25
ukenru
12:28 • 1296 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto
Ексклюзив
12:17 • 2362 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Ексклюзив
08:48 • 11611 перегляди
РОЖЕВІ ОКУЛЯРИ ДЕМОКРАТІЇ
Ексклюзив
29 серпня, 06:38 • 28645 перегляди
Ворожий удар по кораблю ВМС: кількість жертв зросла
Ексклюзив
29 серпня, 06:25 • 27513 перегляди
Моді і путін їдуть до Китаю: політолог пояснив їхні цілі
29 серпня, 05:00 • 42479 перегляди
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії Photo
Ексклюзив
28 серпня, 15:40 • 65580 перегляди
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
28 серпня, 13:53 • 61605 перегляди
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
28 серпня, 13:37 • 142377 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
28 серпня, 13:24 • 70061 перегляди
Зеленський доручив МЗС з’ясувати обставини заборони в’їзду офіцеру ЗСУ "Мадяру" до Угорщини
Водна криза на окупованій Донеччині посилюється: шість міст залишилися без води 29 серпня, 03:05 • 28206 перегляди
Атлантична течія на межі зупинки: вчені попереджають про кліматичну катастрофу29 серпня, 04:11 • 25465 перегляди
Європейські лідери обговорюють створення 40 км буферної зони між Україною та росією29 серпня, 04:31 • 20590 перегляди
Понад 60 українських військовополонених ідентифіковано в колонії у чечні: що відомо про їхню долю10:52 • 4618 перегляди
Генштаб про передані вагнерівцями фалангів пальців українських бійців: йдуть перемовні процеси 11:34 • 6988 перегляди
Публікації
Замість розвитку - бездіяльність: як державні інституції підривають майбутнє авіації12:47 • 10 перегляди
Акція "Стіл памʼяті": тисячі закладів та військові частини згадують полеглих захисників УкраїниPhotoVideo12:35 • 376 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto12:28 • 1296 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Ексклюзив
12:17 • 2362 перегляди
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії Photo29 серпня, 05:00 • 42479 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Руслан Кравченко
Юлія Свириденко
Ігор Терехов
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Харківська область
Запорізька область
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 138784 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 168586 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 170488 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 159319 перегляди
Дружина Брюса Вілліса розповіла про "найскладніше рішення", яке їй довелося прийняти щодо чоловіка27 серпня, 08:14 • 189578 перегляди
Каллас очолила рішуче засудження ЄС нових атак росії на Україну

Київ • УНН

 • 68 перегляди

Європейський Союз рішуче засудив масштабні атаки росії на Україну, що призвели до загибелі мирних жителів. Заява, опублікована на офіційному сайті ЄС, підкреслює неприпустимість нападів на цивільну інфраструктуру та обіцяє подальшу підтримку Україні.

Каллас очолила рішуче засудження ЄС нових атак росії на Україну

Високий представник ЄС Жозеп Боррель та голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, разом із Комісією під керівництвом Маргрете Каллас, оприлюднили на офіційному сайті ЄС заяву, у якій рішуче засудили чергові масштабні атаки Росії на Україну. Позицію підтримали 26 держав-членів Союзу. Про це повідомляється на офіційному сайті ЄС, пише УНН.

Деталі

Заява наголошує, що 27 серпня росія здійснила обстріли Києва та інших українських міст, унаслідок яких загинуло щонайменше 23 мирні жителі, серед яких четверо дітей, та багато людей отримали поранення. ЄС висловлює співчуття постраждалим та наголошує на неприпустимості нападів на цивільну інфраструктуру, які підривають мирні процеси.

Особливу увагу Каллас та Комісія приділили пошкодженню будівлі Представництва ЄС у Києві, що демонструє небезпеку для дипломатів та грубе порушення міжнародного права. Також постраждала будівля Британської Ради, де охоронець отримав поранення. У заяві підкреслено, що навмисні атаки на цивільних та невійськові об’єкти є воєнними злочинами, а винні мають бути притягнуті до відповідальності.

ЄС, під керівництвом Каллас, підтвердив, що продовжить підтримувати Україну у її захисті та прагненні до тривалого і справедливого миру, зокрема шляхом прискорення роботи над 19-м пакетом санкцій проти росії. У заяві нагадали, що з березня 2025 року Україна дотримується повного припинення вогню, тоді як росія продовжує ескалацію насильства.

Сибіга: РБ ООН збирається на запит України, очікуємо посилення тиску на російського агресора29.08.25, 13:13 • 1860 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Кая Каллас
Європейський Союз
Жозеп Боррель
Урсула фон дер Ляєн
Україна
Київ