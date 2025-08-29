Каллас очолила рішуче засудження ЄС нових атак росії на Україну
Київ • УНН
Європейський Союз рішуче засудив масштабні атаки росії на Україну, що призвели до загибелі мирних жителів. Заява, опублікована на офіційному сайті ЄС, підкреслює неприпустимість нападів на цивільну інфраструктуру та обіцяє подальшу підтримку Україні.
Високий представник ЄС Жозеп Боррель та голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, разом із Комісією під керівництвом Маргрете Каллас, оприлюднили на офіційному сайті ЄС заяву, у якій рішуче засудили чергові масштабні атаки Росії на Україну. Позицію підтримали 26 держав-членів Союзу. Про це повідомляється на офіційному сайті ЄС, пише УНН.
Деталі
Заява наголошує, що 27 серпня росія здійснила обстріли Києва та інших українських міст, унаслідок яких загинуло щонайменше 23 мирні жителі, серед яких четверо дітей, та багато людей отримали поранення. ЄС висловлює співчуття постраждалим та наголошує на неприпустимості нападів на цивільну інфраструктуру, які підривають мирні процеси.
Особливу увагу Каллас та Комісія приділили пошкодженню будівлі Представництва ЄС у Києві, що демонструє небезпеку для дипломатів та грубе порушення міжнародного права. Також постраждала будівля Британської Ради, де охоронець отримав поранення. У заяві підкреслено, що навмисні атаки на цивільних та невійськові об’єкти є воєнними злочинами, а винні мають бути притягнуті до відповідальності.
ЄС, під керівництвом Каллас, підтвердив, що продовжить підтримувати Україну у її захисті та прагненні до тривалого і справедливого миру, зокрема шляхом прискорення роботи над 19-м пакетом санкцій проти росії. У заяві нагадали, що з березня 2025 року Україна дотримується повного припинення вогню, тоді як росія продовжує ескалацію насильства.
