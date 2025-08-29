$41.260.06
Ексклюзив
08:48 • 4164 перегляди
РОЖЕВІ ОКУЛЯРИ ДЕМОКРАТІЇ
Ексклюзив
06:38 • 18033 перегляди
Ворожий удар по кораблю ВМС: кількість жертв зросла
Ексклюзив
06:25 • 19154 перегляди
Моді і путін їдуть до Китаю: політолог пояснив їхні цілі
05:00 • 28213 перегляди
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії
Ексклюзив
28 серпня, 15:40 • 52411 перегляди
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
28 серпня, 13:53 • 58339 перегляди
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
28 серпня, 13:37 • 133569 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
28 серпня, 13:24 • 69162 перегляди
Зеленський доручив МЗС з'ясувати обставини заборони в'їзду офіцеру ЗСУ "Мадяру" до Угорщини
Ексклюзив
28 серпня, 11:21 • 78191 перегляди
Драйвер економіки: чому українська авіація потребує більшого, ніж часткова увага в межах Defence City
Ексклюзив
28 серпня, 07:27 • 113458 перегляди
Міноборони про ППО України: цей напрямок не досягнув максимальної ефективності
Сибіга: РБ ООН збирається на запит України, очікуємо посилення тиску на російського агресора

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Рада Безпеки ООН сьогодні збирається на запит України через масовану атаку рф у ніч на 28 серпня. Україна очікує підтримки та посилення тиску на агресора.

Сибіга: РБ ООН збирається на запит України, очікуємо посилення тиску на російського агресора

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що Рада Безпеки ООН сьогодні збирається на запит України через масовану атаку рф у ніч на 28 серпня, і що очікує від членів РБ ООН підтримки Україні перед обличчям російського терору та посилення тиску на російського агресора, пише УНН.

Деталі

"На запит України, за підтримки її партнерів, Рада Безпеки ООН скликає екстрене засідання сьогодні, 29 серпня, о 22:00 за київським часом. Засідання відбувається у відповідь на чергову масовану хвилю російських ракетних та безпілотних атак на Київ та інші українські міста. В результаті ударів загинули десятки цивільних осіб, зокрема діти", - повідомив Сибіга.

"Ми закликаємо членів Ради Безпеки використати це засідання, щоб висловити підтримку Україні перед обличчям російського терору та посилити тиск на російського агресора", - вказав голова МЗС.

Міністр наголосив, що "лише тиск, включаючи нові жорсткі санкції, може змусити москву припинити імітацію дипломатії та докласти змістовних зусиль для припинення війни".

Радбез ООН збирають на засідання після атаки рф на Київ29.08.25, 09:32 • 3216 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Рада Безпеки ООН
Україна
Київ