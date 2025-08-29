Сибіга: РБ ООН збирається на запит України, очікуємо посилення тиску на російського агресора
Київ • УНН
Рада Безпеки ООН сьогодні збирається на запит України через масовану атаку рф у ніч на 28 серпня. Україна очікує підтримки та посилення тиску на агресора.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що Рада Безпеки ООН сьогодні збирається на запит України через масовану атаку рф у ніч на 28 серпня, і що очікує від членів РБ ООН підтримки Україні перед обличчям російського терору та посилення тиску на російського агресора, пише УНН.
Деталі
"На запит України, за підтримки її партнерів, Рада Безпеки ООН скликає екстрене засідання сьогодні, 29 серпня, о 22:00 за київським часом. Засідання відбувається у відповідь на чергову масовану хвилю російських ракетних та безпілотних атак на Київ та інші українські міста. В результаті ударів загинули десятки цивільних осіб, зокрема діти", - повідомив Сибіга.
"Ми закликаємо членів Ради Безпеки використати це засідання, щоб висловити підтримку Україні перед обличчям російського терору та посилити тиск на російського агресора", - вказав голова МЗС.
Міністр наголосив, що "лише тиск, включаючи нові жорсткі санкції, може змусити москву припинити імітацію дипломатії та докласти змістовних зусиль для припинення війни".
