Радбез ООН збирають на засідання після атаки рф на Київ
Київ • УНН
Рада Безпеки ООН збереться на засідання щодо України 29 серпня. Засідання розпочнеться о 22:00 за Києвом.
Рада Безпеки ООН збереться на засідання щодо України після масованої атаки рф на Київ у ніч на 28 серпня, повідомляється у порядку денному РБ ООН, пише УНН.
Деталі
Як повідомляється, засідання заплановане у п'ятницю, 29 серпня.
Початок засідання - 15:00 за Нью-Йорком (22:00 за Києвом).
Одним з пунктів порядку денного засідання є "Підтримка миру та безпеки України".
У Києві вже 23 жертва внаслідок атаки рф 28 серпня29.08.25, 01:42 • 2388 переглядiв
Нагадаємо
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш засудив атаку рф на Україну у ніч на 28 серпня, внаслідок якої були пошкоджені іноземні дипустанови у Києві, і закликав до припинення вогню, що призведе до миру.