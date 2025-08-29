$41.320.08
Ексклюзив
06:38 • 138 перегляди
Ворожий удар по кораблю ВМС: кількість жертв зросла
Ексклюзив
06:25 • 996 перегляди
Моді і путін їдуть до Китаю: політолог пояснив їхні цілі
05:00 • 8142 перегляди
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії Photo
Ексклюзив
28 серпня, 15:40 • 33774 перегляди
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
28 серпня, 13:53 • 50585 перегляди
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
28 серпня, 13:37 • 121239 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
28 серпня, 13:24 • 66376 перегляди
Зеленський доручив МЗС з’ясувати обставини заборони в’їзду офіцеру ЗСУ "Мадяру" до Угорщини
Ексклюзив
28 серпня, 11:21 • 77043 перегляди
Драйвер економіки: чому українська авіація потребує більшого, ніж часткова увага в межах Defence City
Ексклюзив
28 серпня, 07:27 • 112303 перегляди
Міноборони про ППО України: цей напрямок не досягнув максимальної ефективності
28 серпня, 06:36 • 125645 перегляди
563 з 598 дронів і 26 з 31 російської ракети знешкоджено над Україною, у тому числі один з двох "Кинджалів"
Радбез ООН збирають на засідання після атаки рф на Київ

Київ • УНН

 • 270 перегляди

Рада Безпеки ООН збереться на засідання щодо України 29 серпня. Засідання розпочнеться о 22:00 за Києвом.

Радбез ООН збирають на засідання після атаки рф на Київ

Рада Безпеки ООН збереться на засідання щодо України після масованої атаки рф на Київ у ніч на 28 серпня, повідомляється у порядку денному РБ ООН, пише УНН.

Деталі

Як повідомляється, засідання заплановане у п'ятницю, 29 серпня.

Початок засідання - 15:00 за Нью-Йорком (22:00 за Києвом).

Одним з пунктів порядку денного засідання є "Підтримка миру та безпеки України".

У Києві вже 23 жертва внаслідок атаки рф 28 серпня29.08.25, 01:42 • 2388 переглядiв

Нагадаємо

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш засудив атаку рф на Україну у ніч на 28 серпня, внаслідок якої були пошкоджені іноземні дипустанови у Києві, і закликав до припинення вогню, що призведе до миру.

Юлія Шрамко

Новини Світу
Рада Безпеки ООН
Нью-Йорк
Україна
Київ