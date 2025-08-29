Совбез ООН собирается на заседание после атаки рф на Киев

Совет Безопасности ООН соберется на заседание по Украине после массированной атаки рф на Киев в ночь на 28 августа, сообщается в повестке дня СБ ООН, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, заседание запланировано на пятницу, 29 августа.

Начало заседания - 15:00 по Нью-Йорку (22:00 по Киеву).

Одним из пунктов повестки дня заседания является "Поддержание мира и безопасности Украины".

В Киеве уже 23 жертвы в результате атаки РФ 28 августа

Напомним

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил атаку рф на Украину в ночь на 28 августа, в результате которой были повреждены иностранные дипучреждения в Киеве, и призвал к прекращению огня, что приведет к миру.