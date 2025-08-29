Совбез ООН собирается на заседание после атаки рф на Киев
Киев • УНН
Совет Безопасности ООН соберется на заседание по Украине 29 августа. Заседание начнется в 22:00 по Киеву.
Совет Безопасности ООН соберется на заседание по Украине после массированной атаки рф на Киев в ночь на 28 августа, сообщается в повестке дня СБ ООН, пишет УНН.
Детали
Как сообщается, заседание запланировано на пятницу, 29 августа.
Начало заседания - 15:00 по Нью-Йорку (22:00 по Киеву).
Одним из пунктов повестки дня заседания является "Поддержание мира и безопасности Украины".
Напомним
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил атаку рф на Украину в ночь на 28 августа, в результате которой были повреждены иностранные дипучреждения в Киеве, и призвал к прекращению огня, что приведет к миру.