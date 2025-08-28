Генсек ООН засудив нічну атаку рф на Україну: закликає до припинення вогню, що веде до миру

$41.320.08
47.880.39
ukenru
Ексклюзив
13:53 • 1434 перегляди
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
13:37 • 5596 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
13:24 • 4600 перегляди
Зеленський доручив МЗС з’ясувати обставини заборони в’їзду офіцеру ЗСУ "Мадяру" до Угорщини
Ексклюзив
11:21 • 21400 перегляди
Драйвер економіки: чому українська авіація потребує більшого, ніж часткова увага в межах Defence City
Ексклюзив
28 серпня, 07:27 • 64215 перегляди
Міноборони про ППО України: цей напрямок не досягнув максимальної ефективності
28 серпня, 06:36 • 93835 перегляди
563 з 598 дронів і 26 з 31 російської ракети знешкоджено над Україною, у тому числі один з двох "Кинджалів"
28 серпня, 04:08 • 88852 перегляди
росія вдарила по рухомому складу Укрзалізниці: низка поїздів прямує зміненим маршрутом
27 серпня, 17:11 • 110248 перегляди
Ольга Стефанішина стала новим послом України у США
Ексклюзив
27 серпня, 16:10 • 80226 перегляди
Популярного Instagram-блогера оштрафували на 4,8 млн грн за незаконну рекламу онлайн-казино: юрист прокоментував
Ексклюзив
27 серпня, 15:38 • 81023 перегляди
"Запрошуємо до себе російського агента": військовий оглядач про скандальне рішення Державіаслужби щодо вертольотів Ми-8
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+26°
2.5м/с
37%
753мм
Популярнi новини
Нічна атака рф на Київ забрала життя 10 людей - КМВАPhoto28 серпня, 06:40 • 75136 перегляди
Масована атака рф на Київ: уже 12 загиблих, троє з них - діти28 серпня, 07:26 • 42620 перегляди
Атака рф на Київ: наразі відомо про 14 загиблих та 38 поранених - КМВАPhotoVideo08:54 • 49971 перегляди
Лідери "коаліції охочих" відреагували на російські удари по Києву: заяви Стармера і Макрона09:33 • 94261 перегляди
Ракети рф пролетіли за 50 метрів від делегації ЄС в Україні - фон дер Ляєн10:55 • 39262 перегляди
Публікації
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року13:37 • 5596 перегляди
Український авіапром: потенціал лідерства, випробування витривалості й пошук нових інструментів підтримки27 серпня, 15:18 • 146090 перегляди
Право на бізнес в Україні більше не захищене? НБУ може зруйнувати будь-який банк, а покарання не буде27 серпня, 15:01 • 148569 перегляди
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати27 серпня, 12:47 • 230606 перегляди
27 серпня – день народження Івана Франка та його відомі твори27 серпня, 08:43 • 207160 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Дональд Трамп
Юрій Ігнат
Руслан Кравченко
Актуальні місця
Україна
Державний кордон України
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Угорщина
Реклама
УНН Lite
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 97438 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 128877 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 130597 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 125114 перегляди
Дружина Брюса Вілліса розповіла про "найскладніше рішення", яке їй довелося прийняти щодо чоловіка27 серпня, 08:14 • 157160 перегляди
Актуальне
The New York Times
«Калібр» (сімейство ракет)
E-6 Mercury
Детонатор
Боєприпаси

Генсек ООН засудив нічну атаку рф на Україну: закликає до припинення вогню, що веде до миру

Київ • УНН

 • 740 перегляди

Генеральний секретар ООН засуджує нічні атаки рф на українські міста, що призвели до загибелі та поранень мирних жителів. Ці напади порушують міжнародне право та мають бути негайно припинені.

Генсек ООН засудив нічну атаку рф на Україну: закликає до припинення вогню, що веде до миру
un.org

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш засудив нічну атаку рф на Україну, внаслідок якої були пошкоджені іноземні дипустанови у Києві, і закликає до припинення вогню, що призведе до миру, повідомив у заяві речник Генсека ООН Стефан Дюжаррік у четвер, пише УНН.

Деталі

"Генеральний секретар засуджує нічні ракетні атаки та атаки безпілотників російської федерації на українські міста, в результаті яких загинуло та було поранено багато мирних жителів, включаючи дітей. Внаслідок атак також були пошкоджені приміщення дипломатичних делегацій та офісів у столиці Києві", - зазначив Дюжаррік.

У заяві вказано, що "атаки на мирних жителів та цивільну інфраструктуру порушують міжнародне гуманітарне право, є неприйнятними та мають бути негайно припинені".

Генеральний секретар повторює свій заклик до припинення вогню, яке призведе до справедливого, всеохоплюючого та тривалого миру в Україні - такого, що повністю підтримує суверенітет, незалежність та територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів, відповідно до Статуту ООН, міжнародного права та відповідних резолюцій ООН

- вказав речник Генсека ООН.

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніНовини Світу
Державний кордон України
Організація Об'єднаних Націй
Україна
Київ