Генсек ООН засудив нічну атаку рф на Україну: закликає до припинення вогню, що веде до миру
Київ • УНН
Генеральний секретар ООН засуджує нічні атаки рф на українські міста, що призвели до загибелі та поранень мирних жителів. Ці напади порушують міжнародне право та мають бути негайно припинені.
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш засудив нічну атаку рф на Україну, внаслідок якої були пошкоджені іноземні дипустанови у Києві, і закликає до припинення вогню, що призведе до миру, повідомив у заяві речник Генсека ООН Стефан Дюжаррік у четвер, пише УНН.
Деталі
"Генеральний секретар засуджує нічні ракетні атаки та атаки безпілотників російської федерації на українські міста, в результаті яких загинуло та було поранено багато мирних жителів, включаючи дітей. Внаслідок атак також були пошкоджені приміщення дипломатичних делегацій та офісів у столиці Києві", - зазначив Дюжаррік.
У заяві вказано, що "атаки на мирних жителів та цивільну інфраструктуру порушують міжнародне гуманітарне право, є неприйнятними та мають бути негайно припинені".
Генеральний секретар повторює свій заклик до припинення вогню, яке призведе до справедливого, всеохоплюючого та тривалого миру в Україні - такого, що повністю підтримує суверенітет, незалежність та територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів, відповідно до Статуту ООН, міжнародного права та відповідних резолюцій ООН