Генсек ООН засудив нічну атаку рф на Україну: закликає до припинення вогню, що веде до миру

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш засудив нічну атаку рф на Україну, внаслідок якої були пошкоджені іноземні дипустанови у Києві, і закликає до припинення вогню, що призведе до миру, повідомив у заяві речник Генсека ООН Стефан Дюжаррік у четвер, пише УНН.

Деталі

"Генеральний секретар засуджує нічні ракетні атаки та атаки безпілотників російської федерації на українські міста, в результаті яких загинуло та було поранено багато мирних жителів, включаючи дітей. Внаслідок атак також були пошкоджені приміщення дипломатичних делегацій та офісів у столиці Києві", - зазначив Дюжаррік.

У заяві вказано, що "атаки на мирних жителів та цивільну інфраструктуру порушують міжнародне гуманітарне право, є неприйнятними та мають бути негайно припинені".