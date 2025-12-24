Нарощування військової потужності Китаєм робить США вразливими - Пентагон

$42.150.10
23 грудня, 15:52 • 12215 перегляди
Українські військові відійшли з Сіверська - Генштаб
23 грудня, 15:42 • 21007 перегляди
ЦВК відновила роботу Держреєстру виборців вперше з початку повномасштабного вторгнення - Арахамія
Ексклюзив
23 грудня, 15:15 • 28315 перегляди
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
23 грудня, 12:03 • 36968 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto
23 грудня, 11:41 • 27777 перегляди
Гарантії безпеки, відновлення і рамки для закінчення війни: Зеленський отримав звіт Умєрова і Гнатова після Маямі про підготовлені драфти
23 грудня, 11:27 • 32816 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний
Ексклюзив
23 грудня, 10:40 • 18557 перегляди
"Правда очі коле"? Родичі померлих пацієнтів заявили, що клініка заблокувала сайт StopOdrexPhoto
23 грудня, 08:27 • 18047 перегляди
Атака рф майже повністю залишила без світла три області, перебої у ще семи, аварійні відключення у більшості регіонів - енергетики
Ексклюзив
23 грудня, 06:30 • 23613 перегляди
Зеленський у цьому році здійснив понад 50 закордонних візитів
22 грудня, 19:00 • 38962 перегляди
Має бути справедливо та коректно: Зеленський анонсував зміни до календаря святкових та особливих днів
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Популярнi новини
Черговий фейк від Коломойського: журналістське розслідування спростувало його заяви23 грудня, 16:07 • 6122 перегляди
У трьох областях тривають відновлювальні роботи після нічної атаки рф на енергооб'єкти - Міненерго23 грудня, 17:21 • 4482 перегляди
П’яні командири та катастрофічні втрати: АТЕШ розкрив критичну ситуацію в 74-му полку рф на Запорожжі23 грудня, 18:36 • 3864 перегляди
Ворожий безпілотник влучив у багатоповерхівку Чернігова, триває евакуація мешканців23 грудня, 18:54 • 3700 перегляди
В Алушті водний дефіцит використовують для фінансового тиску на людей - ЦНС21:21 • 3530 перегляди
Публікації
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
Ексклюзив
23 грудня, 15:15 • 28315 перегляди
Лякаюча закономірність: що об'єднує історії пацієнтів Odrex та навіщо клініка намагається "закрити їм роти"Photo23 грудня, 14:58 • 21771 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto23 грудня, 12:03 • 36971 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний23 грудня, 11:27 • 32818 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
22 грудня, 14:35 • 92441 перегляди
УНН Lite
Серіал "Дивні дива" побив власний рекорд переглядів фінальним сезономVideo23 грудня, 09:59 • 23845 перегляди
Нова теорія припускає єдиного підозрюваного у двох жахливих справах США про вбивства "Зодіака" та "Чорної Жоржини"Video23 грудня, 08:10 • 22597 перегляди
Конфуз на AmericaFest: Нікі Мінаж випадково назвала Джей Ді Венса "вбивцею" у присутності вдови Чарлі Кірка22 грудня, 17:50 • 26384 перегляди
У довгоочікуваної "Одіссеї" Нолана з'явився трейлерVideo22 грудня, 14:33 • 28455 перегляди
Гігантський пряниковий будинок з фільму "Сам удома" з'явився у США і побив світовий рекордPhoto22 грудня, 07:59 • 51047 перегляди
Нарощування військової потужності Китаєм робить США вразливими - Пентагон

Київ • УНН

 • 2 перегляди

У Пентагоні стверджують, що Китай проводить "історичне" нарощування військової сили, що робить США вразливішими. Це ставить під сумнів плани Трампа щодо обмежень ядерних арсеналів США, Китаю та росії.

Нарощування військової потужності Китаєм робить США вразливими - Пентагон

Китайські збройні сили перебувають у розпалі "історичного нарощування військової сили", яке зробило США "дедалі вразливішою". Про це йдеться у звіті Пентагону, повідомляє УНН із посиланням на Bloomberg.

Деталі

Зазначається, що такий стан справ "ставить під сумнів плани президента Дональда Трампа щодо нових обмежень ядерних арсеналів США, Китаю та росії".

Китайська армія ... стає дедалі більш досконалою та стійкою, обережно ставиться до масштабних угод зі США та виносить уроки з невдач росії в Україні, у той час як вона посилює тиск на Тайвань

- вказується у звіті.

Видання додає, що хоча у звіті зазначається, що Китай і росія продовжують поглиблювати своє стратегічне партнерство, "майже напевно кероване спільним інтересом у протидії Сполученим Штатам", цій співпраці перешкоджає "взаємна недовіра" сторін одна до одної.

"Експерти попереджають, що Китай випереджає США у розробці гіперзвукової зброї. Запланована Трампом система "Золотий купол" призначена для захисту від цих та інших інноваційних загроз, а також від більш традиційних балістичних ракет", - йдеться у статті.

Нагадаємо

Пентагон виявив понад 100 твердопаливних ракет DF-31 у секретних шахтах Китаю на кордоні з Монголією. Пекін модернізує свій ядерний арсенал швидше за будь-яку іншу державу світу, і до 2030 року матиме понад 1000 ядерних боєголовок.

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Ядерна зброя
Пентагон
Дональд Трамп
Тайвань
Китай
Сполучені Штати Америки
Україна