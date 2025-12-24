Нарощування військової потужності Китаєм робить США вразливими - Пентагон

Китайські збройні сили перебувають у розпалі "історичного нарощування військової сили", яке зробило США "дедалі вразливішою". Про це йдеться у звіті Пентагону, повідомляє УНН із посиланням на Bloomberg.

Деталі

Зазначається, що такий стан справ "ставить під сумнів плани президента Дональда Трампа щодо нових обмежень ядерних арсеналів США, Китаю та росії".

Китайська армія ... стає дедалі більш досконалою та стійкою, обережно ставиться до масштабних угод зі США та виносить уроки з невдач росії в Україні, у той час як вона посилює тиск на Тайвань - вказується у звіті.

Видання додає, що хоча у звіті зазначається, що Китай і росія продовжують поглиблювати своє стратегічне партнерство, "майже напевно кероване спільним інтересом у протидії Сполученим Штатам", цій співпраці перешкоджає "взаємна недовіра" сторін одна до одної.

"Експерти попереджають, що Китай випереджає США у розробці гіперзвукової зброї. Запланована Трампом система "Золотий купол" призначена для захисту від цих та інших інноваційних загроз, а також від більш традиційних балістичних ракет", - йдеться у статті.

Нагадаємо

Пентагон виявив понад 100 твердопаливних ракет DF-31 у секретних шахтах Китаю на кордоні з Монголією. Пекін модернізує свій ядерний арсенал швидше за будь-яку іншу державу світу, і до 2030 року матиме понад 1000 ядерних боєголовок.

