Наращивание военной мощи Китаем делает США уязвимыми - Пентагон

23 декабря, 15:52 • 12227 просмотра
Украинские военные отошли из Северска - Генштаб
23 декабря, 15:42 • 21045 просмотра
ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей впервые с начала полномасштабного вторжения - Арахамия
Эксклюзив
23 декабря, 15:15 • 28352 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
23 декабря, 12:03 • 37001 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto
23 декабря, 11:41 • 27792 просмотра
Гарантии безопасности, восстановление и рамки для окончания войны: Зеленский получил отчет Умерова и Гнатова после Майами о подготовленных драфтах
23 декабря, 11:27 • 32843 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной
Эксклюзив
23 декабря, 10:40 • 18565 просмотра
"Правда глаза колет"? Родственники умерших пациентов заявили, что клиника заблокировала сайт StopOdrexPhoto
23 декабря, 08:27 • 18050 просмотра
Атака рф почти полностью оставила без света три области, перебои еще в семи, аварийные отключения в большинстве регионов - энергетики
Эксклюзив
23 декабря, 06:30 • 23616 просмотра
Зеленский в этом году совершил более 50 заграничных визитов
22 декабря, 19:00 • 38967 просмотра
Должно быть справедливо и корректно: Зеленский анонсировал изменения в календарь праздничных и особых дней
публикации
Эксклюзивы
Популярные новости
Очередной фейк от Коломойского: журналистское расследование опровергло его заявления23 декабря, 16:07 • 6192 просмотра
В трех областях продолжаются восстановительные работы после ночной атаки рф на энергообъекты - Минэнерго23 декабря, 17:21 • 4552 просмотра
Пьяные командиры и катастрофические потери: АТЕШ раскрыл критическую ситуацию в 74-м полку РФ на Запорожье23 декабря, 18:36 • 3916 просмотра
Вражеский беспилотник попал в многоэтажку Чернигова, продолжается эвакуация жителей23 декабря, 18:54 • 3756 просмотра
В Алуште водный дефицит используют для финансового давления на людей - ЦНС21:21 • 3580 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
23 декабря, 15:15 • 28361 просмотра
Пугающая закономерность: что объединяет истории пациентов Odrex и зачем клиника пытается "закрыть им рты"Photo23 декабря, 14:58 • 21799 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto23 декабря, 12:03 • 37007 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной23 декабря, 11:27 • 32847 просмотра
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
22 декабря, 14:35 • 92465 просмотра
Сериал "Очень странные дела" побил собственный рекорд просмотров финальным сезономVideo23 декабря, 09:59 • 23862 просмотра
Новая теория предполагает одного подозреваемого в двух ужасных делах США об убийствах "Зодиака" и "Черной Георгины"Video23 декабря, 08:10 • 22615 просмотра
Конфуз на AmericaFest: Ники Минаж случайно назвала Джей Ди Вэнса "убийцей" в присутствии вдовы Чарли Кирка22 декабря, 17:50 • 26396 просмотра
У долгожданной "Одиссеи" Нолана появился трейлерVideo22 декабря, 14:33 • 28467 просмотра
Гигантский пряничный домик из фильма "Один дома" появился в США и побил мировой рекордPhoto22 декабря, 07:59 • 51061 просмотра
Наращивание военной мощи Китаем делает США уязвимыми - Пентагон

Киев • УНН

 • 12 просмотра

В Пентагоне утверждают, что Китай проводит "историческое" наращивание военной силы, что делает США более уязвимыми. Это ставит под сомнение планы Трампа по ограничениям ядерных арсеналов США, Китая и России.

Наращивание военной мощи Китаем делает США уязвимыми - Пентагон

Китайские вооруженные силы находятся в разгаре "исторического наращивания военной мощи", которое сделало США "все более уязвимыми". Об этом говорится в отчете Пентагона, сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Подробности

Отмечается, что такое положение дел "ставит под сомнение планы президента Дональда Трампа относительно новых ограничений ядерных арсеналов США, Китая и России".

Китайская армия... становится все более совершенной и устойчивой, осторожно относится к масштабным соглашениям с США и извлекает уроки из неудач России в Украине, в то время как она усиливает давление на Тайвань

- указывается в отчете.

Издание добавляет, что хотя в отчете отмечается, что Китай и Россия продолжают углублять свое стратегическое партнерство, "почти наверняка управляемое общим интересом в противодействии Соединенным Штатам", этому сотрудничеству препятствует "взаимное недоверие" сторон друг к другу.

"Эксперты предупреждают, что Китай опережает США в разработке гиперзвукового оружия. Запланированная Трампом система "Железный купол" предназначена для защиты от этих и других инновационных угроз, а также от более традиционных баллистических ракет", - говорится в статье.

Напомним

Пентагон обнаружил более 100 твердотопливных ракет DF-31 в секретных шахтах Китая на границе с Монголией. Пекин модернизирует свой ядерный арсенал быстрее любой другой державы мира, и к 2030 году будет иметь более 1000 ядерных боеголовок.

Вадим Хлюдзинский

