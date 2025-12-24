Наращивание военной мощи Китаем делает США уязвимыми - Пентагон

Китайские вооруженные силы находятся в разгаре "исторического наращивания военной мощи", которое сделало США "все более уязвимыми". Об этом говорится в отчете Пентагона, сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Подробности

Отмечается, что такое положение дел "ставит под сомнение планы президента Дональда Трампа относительно новых ограничений ядерных арсеналов США, Китая и России".

Китайская армия... становится все более совершенной и устойчивой, осторожно относится к масштабным соглашениям с США и извлекает уроки из неудач России в Украине, в то время как она усиливает давление на Тайвань - указывается в отчете.

Издание добавляет, что хотя в отчете отмечается, что Китай и Россия продолжают углублять свое стратегическое партнерство, "почти наверняка управляемое общим интересом в противодействии Соединенным Штатам", этому сотрудничеству препятствует "взаимное недоверие" сторон друг к другу.

"Эксперты предупреждают, что Китай опережает США в разработке гиперзвукового оружия. Запланированная Трампом система "Железный купол" предназначена для защиты от этих и других инновационных угроз, а также от более традиционных баллистических ракет", - говорится в статье.

Напомним

Пентагон обнаружил более 100 твердотопливных ракет DF-31 в секретных шахтах Китая на границе с Монголией. Пекин модернизирует свой ядерный арсенал быстрее любой другой державы мира, и к 2030 году будет иметь более 1000 ядерных боеголовок.

