Пентагон викрив секретні шахти Китаю із сотнею ракет поблизу Монголії

19:00 • 2390 перегляди
Має бути справедливо та коректно: Зеленський анонсував зміни до календаря святкових та особливих днів
16:37 • 9562 перегляди
“Нічого святого там немає”: Зеленський заявив, що росія на Різдво може здійснити масований удар
Ексклюзив
14:35 • 22129 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
22 грудня, 14:00 • 18007 перегляди
"Справа Odrex" оголила слабкі місця системи охорони здоров'я. У Верховній Раді готуються до змін системи ліцензування приватних закладів
22 грудня, 13:08 • 19785 перегляди
Дрони ГУР уразили морський нафтовий термінал “таманьнєфтєгаз” у краснодарському краї рфPhotoVideo
Ексклюзив
22 грудня, 13:06 • 21645 перегляди
Індекс “Олів’є”: вартість приготування салату хоч і знизилась, проте не суттєво
Ексклюзив
22 грудня, 11:25 • 20384 перегляди
Тиждень структури і перезавантаження: астрологічний прогноз 22–28 грудня
22 грудня, 10:46 • 20365 перегляди
У Раді створюють робочу групу для опрацювання питання президентських виборів під час воєнного стану
22 грудня, 10:39 • 17747 перегляди
"Укази - незабаром": Україна готує нові санкції проти рф, будуть "не тільки особи з росії, але і з Китаю" - Зеленський
Ексклюзив
22 грудня, 10:33 • 13568 перегляди
Як уникнути фінансових пасток під час свят: прості правила фінансової дисципліни
Популярнi новини
Перевірка Odrex триває: МОЗ перевірить ще одну юридичну особу клініки на дотримання ліцензійних умов 22 грудня, 11:19 • 30641 перегляди
Автомати поштою і "гроші в книзі": викрито міжрегіональний канал нелегальної торгівлі зброєюPhoto22 грудня, 13:00 • 5620 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтового терміналу у рф, складу боєприпасів та місця запуску "шахедів" окупантів22 грудня, 13:13 • 17217 перегляди
У довгоочікуваної "Одіссеї" Нолана з'явився трейлерVideo14:33 • 9056 перегляди
Буданов назвав головну невдачу України під час війни14:37 • 10044 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
14:35 • 22119 перегляди
Перевірка Odrex триває: МОЗ перевірить ще одну юридичну особу клініки на дотримання ліцензійних умов 22 грудня, 11:19 • 30726 перегляди
Як можна прикрасити дім, якщо не хочеш встановлювати ялинкуPhoto21 грудня, 14:01 • 62797 перегляди
Переїзд з домашніми тваринами: що слід знати20 грудня, 18:00 • 84775 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити20 грудня, 17:00 • 119372 перегляди
Конфуз на AmericaFest: Нікі Мінаж випадково назвала Джей Ді Венса "вбивцею" у присутності вдови Чарлі Кірка17:50 • 2872 перегляди
У довгоочікуваної "Одіссеї" Нолана з'явився трейлерVideo14:33 • 9178 перегляди
Гігантський пряниковий будинок з фільму "Сам удома" з'явився у США і побив світовий рекордPhoto22 грудня, 07:59 • 34951 перегляди
Перша дружина Чака Норріса, Даян Холечек, померла у віці 84 років22 грудня, 07:57 • 32446 перегляди
"Ліцензія на вбивство": фільми про Джеймса Бонда будуть доступні на Netflix в межах несподіваної угоди з Amazon20 грудня, 19:10 • 34605 перегляди
Пентагон викрив секретні шахти Китаю із сотнею ракет поблизу Монголії

Київ • УНН

 • 102 перегляди

Пентагон виявив понад 100 твердопаливних ракет DF-31 у секретних шахтах Китаю на кордоні з Монголією. Пекін модернізує свій ядерний арсенал швидше за будь-яку іншу державу світу, і до 2030 року матиме понад 1000 ядерних боєголовок.

Пентагон викрив секретні шахти Китаю із сотнею ракет поблизу Монголії

Згідно з проєктом звіту Пентагону, з яким ознайомилися журналісти, Пекін модернізує свій ядерний арсенал швидше за будь-яку іншу державу світу. Йдеться про понад 100 твердопаливних ракет DF-31, розміщених у шахтах на кордоні з Монголією. Хоча Пентагон раніше знав про будівництво цих об'єктів, кількість уже завантажених ракет озвучено вперше. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Ця новина з'явилася на тлі заяв президента США Дональда Трампа про намір створити глобальний план денуклеаризації разом із рф та Китаєм. Проте звіт Міноборони США демонструє повну відсутність інтересу Пекіна до дипломатії в цій сфері.

росія планує модернізувати та збільшити виробництво ракети "Орєшнік" - Служба зовнішньої розвідки України14.12.25, 04:36 • 13138 переглядiв

Ми продовжуємо бачити відсутність бажання з боку Пекіна вживати таких заходів або вести більш всебічні переговори щодо контролю над озброєннями 

– зазначається у документі.

Попри те, що поточні темпи виробництва боєголовок дещо сповільнилися (у 2024 році запаси становили близько 600 одиниць), аналітики прогнозують, що до 2030 року Китай матиме понад 1000 ядерних боєголовок.

Ситуація загострюється через наближення дати закінчення договору СНО-3 (New START) у лютому 2026 року – останньої угоди між США та рф, що обмежувала ядерні арсенали. Експерти побоюються, що без нової тристоронньої угоди світ опиниться у стані неконтрольованої гонки озброєнь.

Пекін традиційно відкидає ці звинувачення, називаючи звіт спробою "очорнити Китай", та наполягає на своїй стратегії "невикористання ядерної зброї першим".

Злиття Trump Media з ядерним стартапом TAE оцінили у 6 мільярдів доларів18.12.25, 21:06 • 3688 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Ядерна зброя
Монголія
Служба зовнішньої розвідки України
Міністерство оборони США
Reuters
Дональд Трамп
Китай
Сполучені Штати Америки