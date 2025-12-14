$42.270.00
13 грудня, 15:54
18-річні хлопці, які не стали на облік, автоматично отримають статус призовника - Міноборони
13 грудня, 15:26 • 28008 перегляди
Україна ввела санкції проти майже 700 морських суден “тіньового флоту” рф - Зеленський
13 грудня, 15:01 • 22476 перегляди
білорусь передала Україні 114 цивільних: серед них відомі білоруські опозиціонери та українціPhoto
13 грудня, 13:58 • 22615 перегляди
Зеленський доручив ГУР активізувати роботу для звільнення військовополонених до Нового року
13 грудня, 13:41 • 20166 перегляди
В Україну з білорусі повертаються 5 ув'язнених цивільних - Зеленський
13 грудня, 12:30 • 14758 перегляди
Радники США та України відвідають мирні переговори в Берліні в неділю - dpa
Ексклюзив
13 грудня, 11:00 • 15504 перегляди
Астма поруч: чому хвороба може виникнути раптово і як уберегти себе
13 грудня, 10:39 • 15023 перегляди
13 з 30 російських ракет та 417 з 465 дронів знешкодили над Україною, рф атакувала 4 "Кинджалами"
13 грудня, 09:59 • 13337 перегляди
Понад мільйон споживачів без світла після нічної атаки рф - МВСPhoto
13 грудня, 08:44 • 13696 перегляди
Європа побоюється троянського коня для росії в плані Трампа для України - Bloomberg
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

росія планує модернізувати та збільшити виробництво ракети "Орєшнік" - Служба зовнішньої розвідки України

Київ • УНН

 • 54 перегляди

Голова Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко повідомив, що росія має намір збільшити серійне виробництво балістичної ракети "Орєшнік" та модернізувати її бойову частину. У виробництві ракети задіяно понад 50 підприємств російського ВПК, а фінансування здійснюється з Фонду національного добробуту рф.

росія планує модернізувати та збільшити виробництво ракети "Орєшнік" - Служба зовнішньої розвідки України

росія планує збільшити серійне виробництво балістичної ракети середньої дальності "Орєшнік" і розглядає варіанти її модернізації з метою посилення потенціалу ураження бойової частини. Про це повідомив голова Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко, передає УНН з посиланням на СЗРУ.

росія має наміри збільшувати серійне виробництво балістичної ракети середньої дальності "Орєшнік" і розглядає варіанти її модернізації з метою посилення потенціалу ураження бойової частини у ядерному спорядженні

- сказав Іващенко.

За його словами, розвитку цієї програми приділяється велика увага, про що свідчить передбачене пріоритетне фінансування з Фонду національного добробуту росії.

Очільник розвідки розповів, що у серійному виробництві "Орєшніка" беруть участь понад 50 підприємств російського військово-промислового комплексу.

білорусь розгорне російський гіперзвуковий комплекс "Орєшник" у грудні28.10.25, 18:39 • 3350 переглядiв

Головні з них – це НДІ командних приладів, ЦНДІ суднобудівного машинобудування, АТ "Краснодарський приладовий завод "Каскад", АТ "Калугаприлад", АТ "Калузький електромеханічний завод", АТ "Прибій", АТ "НДІ "Солітон" та АТ "Науково-дослідний інститут технічних систем "Сінвент".

Іващенко зауважив, що "Орєшнік" – це той самий РС-24 "Ярс", розробка якого велася з початку 2000-х років. Єдина відмінність між ними – в "Орєшніка" два ступені замість трьох.

Нагадаємо

У 2024 році путін заявив про плани налагодити серійне виробництво ракет "орєшник". 

Раніше повідомлялося, що очільник кремля планує витратити на оборону та силовий блок у 2026 році близько 40% бюджетних коштів, що є рекордом з часів СРСР. Це свідчить про намір кремля продовжувати війну, незважаючи на дефіцит бюджету та скорочення соціальних програм.

Віта Зеленецька

Технології
Ядерна зброя
Державний бюджет
Війна в Україні
Володимир Путін
Служба зовнішньої розвідки України