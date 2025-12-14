росія планує модернізувати та збільшити виробництво ракети "Орєшнік" - Служба зовнішньої розвідки України
Київ • УНН
Голова Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко повідомив, що росія має намір збільшити серійне виробництво балістичної ракети "Орєшнік" та модернізувати її бойову частину. У виробництві ракети задіяно понад 50 підприємств російського ВПК, а фінансування здійснюється з Фонду національного добробуту рф.
росія планує збільшити серійне виробництво балістичної ракети середньої дальності "Орєшнік" і розглядає варіанти її модернізації з метою посилення потенціалу ураження бойової частини. Про це повідомив голова Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко, передає УНН з посиланням на СЗРУ.
росія має наміри збільшувати серійне виробництво балістичної ракети середньої дальності "Орєшнік" і розглядає варіанти її модернізації з метою посилення потенціалу ураження бойової частини у ядерному спорядженні
За його словами, розвитку цієї програми приділяється велика увага, про що свідчить передбачене пріоритетне фінансування з Фонду національного добробуту росії.
Очільник розвідки розповів, що у серійному виробництві "Орєшніка" беруть участь понад 50 підприємств російського військово-промислового комплексу.
білорусь розгорне російський гіперзвуковий комплекс "Орєшник" у грудні28.10.25, 18:39 • 3350 переглядiв
Головні з них – це НДІ командних приладів, ЦНДІ суднобудівного машинобудування, АТ "Краснодарський приладовий завод "Каскад", АТ "Калугаприлад", АТ "Калузький електромеханічний завод", АТ "Прибій", АТ "НДІ "Солітон" та АТ "Науково-дослідний інститут технічних систем "Сінвент".
Іващенко зауважив, що "Орєшнік" – це той самий РС-24 "Ярс", розробка якого велася з початку 2000-х років. Єдина відмінність між ними – в "Орєшніка" два ступені замість трьох.
Нагадаємо
У 2024 році путін заявив про плани налагодити серійне виробництво ракет "орєшник".
Раніше повідомлялося, що очільник кремля планує витратити на оборону та силовий блок у 2026 році близько 40% бюджетних коштів, що є рекордом з часів СРСР. Це свідчить про намір кремля продовжувати війну, незважаючи на дефіцит бюджету та скорочення соціальних програм.