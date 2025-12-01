40% бюджету на армію: путін підписав бюджет росії на 2026 рік

$42.270.07
48.890.02
ukenru
09:32 • 4522 перегляди
Переговори України і США були конструктивні, але є "непрості речі, щодо яких ще треба попрацювати": Зеленський визначив наступні кроки
09:14 • 8400 перегляди
Лідери ЄС готуються розглянути юридичну пропозицію щодо фінансування України для рішення до саміту на тлі опору Бельгії - Politico
Ексклюзив
07:43 • 16672 перегляди
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
07:28 • 13405 перегляди
Повоєнні кордони домінували в переговорах між США та Україною, Зеленський хотів обговорити питання територій з Трампом - Axios
06:00 • 23047 перегляди
“УЗ-3000”, бронювання працівників, оновлені правила фінансового моніторингу: чого очікувати українцям з грудня
30 листопада, 18:02 • 35242 перегляди
Делегації США та України обговорюють графік виборів та обмін територіями - WSJ
30 листопада, 15:17 • 48104 перегляди
Українська делегація прибула на місце переговорів у МаяміVideo
30 листопада, 11:44 • 41166 перегляди
Оксана Маркарова стала радницею президента з питань відбудови та інвестицій
30 листопада, 10:20 • 42338 перегляди
Україна вводить синхронні із США санкції проти російської енергетики під ударом "лукойл" та "роснєфть" – Зеленський
30 листопада, 07:27 • 39103 перегляди
ППО України перехопила більшість БпЛА під час нічної атаки: знищено та подавлено 104 ворожі дрониPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
1.3м/с
84%
752мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Коваленко: росія прагнутиме знищити Україну та приєднати території, доки путін при владі1 грудня, 01:41 • 9080 перегляди
Українські воїни зірвали спробу росіян підняти "триколор" над будівлею у ВовчанськуVideo1 грудня, 02:12 • 17255 перегляди
Переговори у Флориді: питання гарантій безпеки для Києва лишилося невирішеним - WSJ1 грудня, 02:45 • 24698 перегляди
НАТО розглядає можливість превентивного удару по росії - Financial Times1 грудня, 03:12 • 13339 перегляди
Боїв на фронті за добу поменшало: яка ситуація на напрямках - карта від ГенштабуPhoto06:15 • 11542 перегляди
Публікації
МОЗ зобов’язане відреагувати на публічні скарги пацієнтів і проводити позапланові перевірки клінік, де є загроза життю та здоров’ю - юристи09:30 • 6224 перегляди
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
Ексклюзив
07:43 • 16666 перегляди
“УЗ-3000”, бронювання працівників, оновлені правила фінансового моніторингу: чого очікувати українцям з грудня06:00 • 23044 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 68303 перегляди
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
28 листопада, 13:56 • 104965 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Марко Рубіо
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Париж
Дніпро (місто)
Реклама
УНН Lite
Oxford English Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає10:58 • 1662 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo08:53 • 4616 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 68303 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 52595 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 68925 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Дипломатка
Опалення
Fox News

40% бюджету на армію: путін підписав бюджет росії на 2026 рік

Київ • УНН

 • 38 перегляди

російський диктатор путін планує витратити на оборону та силовий блок близько 40% бюджетних коштів, що є рекордом з часів СРСР. Це свідчить про намір кремля продовжувати війну, незважаючи на дефіцит бюджету та скорочення соціальних програм.

40% бюджету на армію: путін підписав бюджет росії на 2026 рік

За ухваленим документом, російський диктатор путін планує витратити на оборону та силовий блок близько 40% з усіх бюджетних коштів. Це рекорд із часів СРСР і прямий сигнал, що мир у плани кремля на найближчий рік не входять. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України, передає УНН.

Деталі

Через падіння доходів від нафти та газу через санкції, бюджет на наступний рік закладено з дефіцитом у 1,6% ВВП. Щоб "заткнути дірки", урізаються соціальні програми: їх частка знижується до 25%, що є найнижчим показником за останні 20 років.

Бюджет передбачає запровадження нових податків і зборів. Зокрема, збільшується ставка ПДВ до 22%. Як наслідок - ускладнюються умови роботи для малого бізнесу, а також, вводяться додаткові платежі як для компаній, так і для звичайних громадян.

кремль переводить країну на "рейки воєнного часу", посилює силовий апарат і скорочує все, що не пов’язане з армією. Цей бюджет вчергове підтверджує, що пріоритетом для кремля залишається затяжна війна, навіть ціною деградації економіки та зубожіння власного населення

- йдеться у дописі.

Фактично оплачувати війну буде населення росії. Це відбуватиметься через податковий тиск та згортання соціальних послуг, зазначили в ЦПД.

Нагадаємо

російський диктатор володимир путін підписав закон про федеральний бюджет рф на 2026–2028 роки, що передбачає дефіцит та значне збільшення фінансування військової та силової сфер. Витрати на армію та безпеку перевищать соціальні видатки.

Алла Кіосак

ПолітикаНовини Світу
Санкції
Державний бюджет
Воєнний стан
Війна в Україні
Володимир Путін
Україна