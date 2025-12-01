40% бюджету на армію: путін підписав бюджет росії на 2026 рік
Київ • УНН
російський диктатор путін планує витратити на оборону та силовий блок близько 40% бюджетних коштів, що є рекордом з часів СРСР. Це свідчить про намір кремля продовжувати війну, незважаючи на дефіцит бюджету та скорочення соціальних програм.
За ухваленим документом, російський диктатор путін планує витратити на оборону та силовий блок близько 40% з усіх бюджетних коштів. Це рекорд із часів СРСР і прямий сигнал, що мир у плани кремля на найближчий рік не входять. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України, передає УНН.
Деталі
Через падіння доходів від нафти та газу через санкції, бюджет на наступний рік закладено з дефіцитом у 1,6% ВВП. Щоб "заткнути дірки", урізаються соціальні програми: їх частка знижується до 25%, що є найнижчим показником за останні 20 років.
Бюджет передбачає запровадження нових податків і зборів. Зокрема, збільшується ставка ПДВ до 22%. Як наслідок - ускладнюються умови роботи для малого бізнесу, а також, вводяться додаткові платежі як для компаній, так і для звичайних громадян.
кремль переводить країну на "рейки воєнного часу", посилює силовий апарат і скорочує все, що не пов’язане з армією. Цей бюджет вчергове підтверджує, що пріоритетом для кремля залишається затяжна війна, навіть ціною деградації економіки та зубожіння власного населення
Фактично оплачувати війну буде населення росії. Це відбуватиметься через податковий тиск та згортання соціальних послуг, зазначили в ЦПД.
Нагадаємо
російський диктатор володимир путін підписав закон про федеральний бюджет рф на 2026–2028 роки, що передбачає дефіцит та значне збільшення фінансування військової та силової сфер. Витрати на армію та безпеку перевищать соціальні видатки.