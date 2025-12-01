$42.270.07
Эксклюзивы
40% бюджета на армию: путин подписал бюджет россии на 2026 год

Киев • УНН

 • 834 просмотра

российский диктатор путин планирует потратить на оборону и силовой блок около 40% бюджетных средств, что является рекордом со времен СССР. Это свидетельствует о намерении кремля продолжать войну, несмотря на дефицит бюджета и сокращение социальных программ.

40% бюджета на армию: путин подписал бюджет россии на 2026 год

Согласно принятому документу, российский диктатор путин планирует потратить на оборону и силовой блок около 40% всех бюджетных средств. Это рекорд со времен СССР и прямой сигнал, что мир в планы кремля на ближайший год не входит. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины, передает УНН.

Детали

Из-за падения доходов от нефти и газа вследствие санкций, бюджет на следующий год заложен с дефицитом в 1,6% ВВП. Чтобы "заткнуть дыры", урезаются социальные программы: их доля снижается до 25%, что является самым низким показателем за последние 20 лет.

Бюджет предусматривает введение новых налогов и сборов. В частности, увеличивается ставка НДС до 22%. Как следствие - усложняются условия работы для малого бизнеса, а также вводятся дополнительные платежи как для компаний, так и для обычных граждан.

кремль переводит страну на "рельсы военного времени", усиливает силовой аппарат и сокращает все, что не связано с армией. Этот бюджет в очередной раз подтверждает, что приоритетом для кремля остается затяжная война, даже ценой деградации экономики и обнищания собственного населения

- говорится в сообщении.

Фактически оплачивать войну будет население россии. Это будет происходить через налоговое давление и сворачивание социальных услуг, отметили в ЦПД.

Напомним

российский диктатор владимир путин подписал закон о федеральном бюджете рф на 2026–2028 годы, предусматривающий дефицит и значительное увеличение финансирования военной и силовой сфер. Расходы на армию и безопасность превысят социальные расходы.

Алла Киосак

