"Ничего святого там нет": Зеленский заявил, что россия на Рождество может нанести массированный удар

Киев • УНН

 • 172 просмотра

Президент Владимир Зеленский заявил о возможном массированном ударе рф на Рождество. Он отметил дефицит ПВО и призвал украинцев реагировать на воздушную тревогу.

"Ничего святого там нет": Зеленский заявил, что россия на Рождество может нанести массированный удар

Армия рф может нанести массированный удар на Рождество по Украине, заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Мы понимаем, что как раз в эти дни… на Рождество, именно на наше Рождество нанести какой-то массированный удар. Сегодня у нас была ставка об этом, и №1 был вопрос наших городов, наших общин. Особенно 23, 24, 25. На это нужно обратить внимание. Непосредственно военным нужно обратить внимание 

- сказал Зеленский.

Он отметил, что Украина испытывает дефицит ПВО, призвав украинцев обращать внимание на воздушную тревогу.

Эти "товарищи" могут применить соответствующие удары, ничего святого там нет 

- добавил Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о дефиците ракет к некоторым системам ПВО. Партнеры начали придерживать ракеты, что может быть связано с запугиванием западных стран со стороны России.

Павел Башинский

