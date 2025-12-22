“Нічого святого там немає”: Зеленський заявив, що росія на Різдво може здійснити масований удар
Київ • УНН
Президент Володимир Зеленський заявив про можливий масований удар рф на Різдво. Він наголосив на дефіциті ППО та закликав українців реагувати на повітряну тривогу.
Армія рф може здійснити масований удар на Різдво по Україні, заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.
Ми розуміємо, що якраз в ці дні… на Різдво, саме на наше Різдво зробити якийсь масований удар. Сьогодні у нас була ставка про це, і №1 було питання наших міст, наших громад. Особливо 23, 24, 25. На це треба звернути увагу. Безпосередньо військовим потрібно звернути увагу
Він зазначив, що Україна має дефіцит ППО, закликавши українців звертати увагу на повітряну тривогу.
Ці "товаріщі" можуть застосувати відповідні удари, нічого святого там немає
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський заявив про дефіцит ракет до деяких систем ППО. Партнери почали притримувати ракети, що може бути пов'язано із залякуванням західних країн з боку росії.