“Нічого святого там немає”: Зеленський заявив, що росія на Різдво може здійснити масований удар
Ексклюзив
14:35 • 11326 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
14:00 • 11528 перегляди
"Справа Odrex" оголила слабкі місця системи охорони здоров'я. У Верховній Раді готуються до змін системи ліцензування приватних закладів
13:08 • 13807 перегляди
Дрони ГУР уразили морський нафтовий термінал “таманьнєфтєгаз” у краснодарському краї рфPhotoVideo
Ексклюзив
13:06 • 16833 перегляди
Індекс “Олів’є”: вартість приготування салату хоч і знизилась, проте не суттєво
Ексклюзив
11:25 • 17454 перегляди
Тиждень структури і перезавантаження: астрологічний прогноз 22–28 грудня
10:46 • 18305 перегляди
У Раді створюють робочу групу для опрацювання питання президентських виборів під час воєнного стану
22 грудня, 10:39 • 16762 перегляди
"Укази - незабаром": Україна готує нові санкції проти рф, будуть "не тільки особи з росії, але і з Китаю" - Зеленський
Ексклюзив
22 грудня, 10:33 • 13040 перегляди
Як уникнути фінансових пасток під час свят: прості правила фінансової дисципліни
22 грудня, 10:23 • 12184 перегляди
Україна сьогодні отримує ще €2,3 млрд у межах Ukraine Facility від ЄС - Свириденко
“Нічого святого там немає”: Зеленський заявив, що росія на Різдво може здійснити масований удар

Київ • УНН

 • 104 перегляди

Президент Володимир Зеленський заявив про можливий масований удар рф на Різдво. Він наголосив на дефіциті ППО та закликав українців реагувати на повітряну тривогу.

“Нічого святого там немає”: Зеленський заявив, що росія на Різдво може здійснити масований удар

Армія рф може здійснити масований удар на Різдво по Україні, заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Ми розуміємо, що якраз в ці дні… на Різдво, саме на наше Різдво зробити якийсь масований удар. Сьогодні у нас була ставка про це, і №1 було питання наших міст, наших громад. Особливо 23, 24, 25. На це треба звернути увагу. Безпосередньо військовим потрібно звернути увагу 

- сказав Зеленський.

Він зазначив, що Україна має дефіцит ППО, закликавши українців звертати увагу на повітряну тривогу.

Ці "товаріщі" можуть застосувати відповідні удари, нічого святого там немає 

- додав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив про дефіцит ракет до деяких систем ППО. Партнери почали притримувати ракети, що може бути пов'язано із залякуванням західних країн з боку росії.

Павло Башинський

