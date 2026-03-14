В Ірані погрожують Україні через "підтримку ізраїльського режиму за допомогою безпілотників"

Голова комісії з національної безпеки парламенту Ірану Ібрагім Азізі погрожує Україні через "підтримку ізраїльського режиму за допомогою безпілотників", пише УНН.

"Надаючи підтримку ізраїльському режиму за допомогою безпілотників", "Україна фактично втягнулася у війну та, відповідно до статті 51 Статуту Організації Об'єднаних Націй, перетворила всю свою територію на законну ціль для Ірану", заявив голова комісії з національної безпеки парламенту Ірану Ібрагім Азізі у X.

