В Ірані погрожують Україні через "підтримку ізраїльського режиму за допомогою безпілотників"
Київ • УНН
Голова комісії з національної безпеки парламенту Ірану Ібрагім Азізі погрожує Україні через "підтримку ізраїльського режиму за допомогою безпілотників", пише УНН.
Деталі
"Надаючи підтримку ізраїльському режиму за допомогою безпілотників", "Україна фактично втягнулася у війну та, відповідно до статті 51 Статуту Організації Об'єднаних Націй, перетворила всю свою територію на законну ціль для Ірану", заявив голова комісії з національної безпеки парламенту Ірану Ібрагім Азізі у X.
