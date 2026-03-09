Україна відправляє військових на Близький Схід для знищення "шахедів": в ISW дали оцінку ініціативі

Україна направить на Близький Схід невизначену кількість військовослужбовців з досвідом збивання безпілотників "Шахед", що підкреслює, як досвід України в обороні від іранських БпЛА може посилити протиповітряну оборону Сполучених Штатів та їхніх союзників на Близькому Сході. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

Зазначається, що 9 березня з України вирушить "невизначена кількість українських експертів та військовослужбовців", щоб навчити держави Близького Сходу знищувати безпілотники.

(Президент України Володимир) Зеленський заявив, що Україна надасть Сполученим Штатам та країнам Близького Сходу український досвід та військовий досвід у боротьбі з безпілотниками "Шахед", крилатими ракетами та іншими повітряними загрозами, і зазначив, що три невизначені держави Перської затоки (ймовірно, Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ), Катар та Кувейт) прагнуть придбати українські перехоплювачі "Шахедів"