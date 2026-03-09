Україна відправляє військових на Близький Схід для знищення "шахедів": в ISW дали оцінку ініціативі

$43.8150.90
8 березня, 19:46 • 14266 перегляди
На Волині група осіб напала на авто ТЦК та силоміць звільнила військовозобов’язаного
8 березня, 14:42 • 34627 перегляди
Гороскоп на 9-15 березня попереджає про наслідки коридору затемнень
8 березня, 12:28 • 55933 перегляди
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності
8 березня, 11:12 • 35740 перегляди
Сили оборони уразили “Панцирь-С1”, десантний катер та пункти управління ворогаPhoto
8 березня, 08:41 • 34377 перегляди
Річниця корпусу "Азов" - бійці отримали нагороди і відзнаки Photo
8 березня, 08:15 • 28314 перегляди
"Ваші сила і роль - це не один день" - Зеленський привітав українок з 8 березняPhoto
Ексклюзив
7 березня, 13:30 • 38472 перегляди
Жінки у війську: про службу, втому, материнство й ціну повернення
Ексклюзив
7 березня, 12:32 • 80525 перегляди
Як прибрати живіт та зміцнити тіло вдома - поради тренерки
Ексклюзив
7 березня, 10:22 • 44566 перегляди
Скорочення імпорту пального від європейських країн - чим це загрожує Україні
7 березня, 10:06 • 44818 перегляди
Сили оборони вдарили ракетами ATACMS та SCALP по базі "шахедів" у районі ДАП - Генштаб показав відеоVideo
"Зелені" перемагають консерваторів Мерца на виборах у німецькому Баден-Вюртемберзі8 березня, 21:01 • 10077 перегляди
Велика Британія залишилася із запасами газу лише на два дні - Daily Mail8 березня, 21:23 • 8186 перегляди
росія масово завозить мігрантів з Центральної Азії на ТОТ і вербує їх до армії - ЦНС8 березня, 22:19 • 6278 перегляди
Ціна на нафту перевищила 100 доларів уперше з часів вторгнення рф в Україну00:53 • 12005 перегляди
Україна відправляє військових на Близький Схід для знищення "шахедів": в ISW дали оцінку ініціативі03:17 • 6022 перегляди
Публікації
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності8 березня, 12:28 • 55940 перегляди
Як війна навколо Ірану загрожує продовольчій безпеці - у Дубаї закінчуються запаси продуктів6 березня, 14:46 • 78197 перегляди
Замовні кримінальні провадження шкодять репутації українських компаній на міжнародній арені6 березня, 13:09 • 83411 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані6 березня, 12:50 • 112716 перегляди
Сайт StopOdrex з історіями пацієнтів скандальної клініки Odrex відновив роботу 6 березня, 11:16 • 75483 перегляди
УНН Lite
Фільми про силу жінок: 5 культових стрічок, які варто переглянути до 8 березняVideo8 березня, 13:08 • 22360 перегляди
Мандалорець знімає шолом у фільмі і Педро Паскаль каже, це "мало ідеальний сенс"7 березня, 13:15 • 30062 перегляди
Деріл Ханна розкритикувала свій образ в "Історії кохання" як "хрестоматійну мізогінію"7 березня, 12:43 • 32403 перегляди
Tinder погодився виплатити $60,5 млн у позові про дискримінацію за віком7 березня, 09:47 • 33280 перегляди
"Мене просто ламали": SOWA відверто розповіла про токсичну співпрацю у шоу-бізнесіPhoto6 березня, 18:52 • 33806 перегляди
Україна відправляє військових на Близький Схід для знищення "шахедів": в ISW дали оцінку ініціативі

Київ • УНН

 • 6080 перегляди

Українські експерти навчать країни Перської затоки збивати іранські дрони та ракети. Три держави планують придбати українські системи перехоплення БпЛА.

Україна відправляє військових на Близький Схід для знищення "шахедів": в ISW дали оцінку ініціативі

Україна направить на Близький Схід невизначену кількість військовослужбовців з досвідом збивання безпілотників "Шахед", що підкреслює, як досвід України в обороні від іранських БпЛА може посилити протиповітряну оборону Сполучених Штатів та їхніх союзників на Близькому Сході. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що 9 березня з України вирушить "невизначена кількість українських експертів та військовослужбовців", щоб навчити держави Близького Сходу знищувати безпілотники.

(Президент України Володимир) Зеленський заявив, що Україна надасть Сполученим Штатам та країнам Близького Сходу український досвід та військовий досвід у боротьбі з безпілотниками "Шахед", крилатими ракетами та іншими повітряними загрозами, і зазначив, що три невизначені держави Перської затоки (ймовірно, Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ), Катар та Кувейт) прагнуть придбати українські перехоплювачі "Шахедів"

- йдеться у статті.

Аналітики вказують, що Україна може запропонувати Сполученим Штатам та їхнім союзникам на Близькому Сході унікальний досвід боротьби з іранськими ударами, оскільки українські військові інституціоналізували та впровадили в дію бойовий досвід, який Україна отримала протягом останніх чотирьох років війни.

"Інституційні знання України дозволили українським фірмам швидко розвивати та вдосконалювати можливості, спеціально розроблені для протидії зброї іранського походження, а постійні інвестиції в оборонно-промислову базу України важливі не лише для безпеки України, а й для Сполучених Штатів та їхніх союзників", - резюмують в ISW.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський підтвердив відправку українських військових на Близький Схід з метою навчати країни Перської затоки збивати рої іранських дронів.

ISW: росія змінила тактику ударів через дефіцит ракет до Patriot в Україні08.03.26, 08:03 • 5904 перегляди

Вадим Хлюдзинський

