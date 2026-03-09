Україна відправляє військових на Близький Схід для знищення "шахедів": в ISW дали оцінку ініціативі
Київ • УНН
Українські експерти навчать країни Перської затоки збивати іранські дрони та ракети. Три держави планують придбати українські системи перехоплення БпЛА.
Україна направить на Близький Схід невизначену кількість військовослужбовців з досвідом збивання безпілотників "Шахед", що підкреслює, як досвід України в обороні від іранських БпЛА може посилити протиповітряну оборону Сполучених Штатів та їхніх союзників на Близькому Сході. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.
Деталі
Зазначається, що 9 березня з України вирушить "невизначена кількість українських експертів та військовослужбовців", щоб навчити держави Близького Сходу знищувати безпілотники.
(Президент України Володимир) Зеленський заявив, що Україна надасть Сполученим Штатам та країнам Близького Сходу український досвід та військовий досвід у боротьбі з безпілотниками "Шахед", крилатими ракетами та іншими повітряними загрозами, і зазначив, що три невизначені держави Перської затоки (ймовірно, Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ), Катар та Кувейт) прагнуть придбати українські перехоплювачі "Шахедів"
Аналітики вказують, що Україна може запропонувати Сполученим Штатам та їхнім союзникам на Близькому Сході унікальний досвід боротьби з іранськими ударами, оскільки українські військові інституціоналізували та впровадили в дію бойовий досвід, який Україна отримала протягом останніх чотирьох років війни.
"Інституційні знання України дозволили українським фірмам швидко розвивати та вдосконалювати можливості, спеціально розроблені для протидії зброї іранського походження, а постійні інвестиції в оборонно-промислову базу України важливі не лише для безпеки України, а й для Сполучених Штатів та їхніх союзників", - резюмують в ISW.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський підтвердив відправку українських військових на Близький Схід з метою навчати країни Перської затоки збивати рої іранських дронів.
ISW: росія змінила тактику ударів через дефіцит ракет до Patriot в Україні08.03.26, 08:03 • 5904 перегляди