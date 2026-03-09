LELÉKA представила оновлену пісню Ridnym для Євробачення-2026

Представниця України на Євробаченні-2026 LELÉKA представила оновлену версію пісні "Ridnym", пише УНН.

Деталі

Версія пісні "Ridnym" LELÉKA для Євробачення стала доступна на YouTube виконавиці 8 березня.

Співачка LELÉKA з піснею "Ridnym" перемогла на національному відборі у лютому і представить Україну на Євробаченні-2026 у Відні.

Переможець Нацвідбору 2026: Україну на Євробаченні представить Leleka

Доповнення

70-й пісенний конкурс "Євробачення" пройде у Відні. Гранд-фінал Євробачення відбудеться в суботу, 16 травня, а півфінали - 12 та 14 травня 2026 року.

Конкурс пройде на найбільшій критій арені Австрії, Wiener Stadthalle.