LELÉKA представила оновлену пісню Ridnym для Євробачення-2026
Київ • УНН
Представниця України LELÉKA оприлюднила фінальну версію конкурсної пісні. Співачка виступить на 70-му пісенному конкурсі у Відні в травні 2026 року.
Деталі
Версія пісні "Ridnym" LELÉKA для Євробачення стала доступна на YouTube виконавиці 8 березня.
Співачка LELÉKA з піснею "Ridnym" перемогла на національному відборі у лютому і представить Україну на Євробаченні-2026 у Відні.
Доповнення
70-й пісенний конкурс "Євробачення" пройде у Відні. Гранд-фінал Євробачення відбудеться в суботу, 16 травня, а півфінали - 12 та 14 травня 2026 року.
Конкурс пройде на найбільшій критій арені Австрії, Wiener Stadthalle.